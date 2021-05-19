Исследователи выяснили, почему удаленная работа снижает продуктивность некоторых людей

Исследовательское партнерство Work After Lockdown решило выяснить, как удаленная работа повлияла на продуктивность сотрудников. Оказалось, что высокая производительность связана с лучшим состоянием психического здоровья. Подробнее об исследовании, его результатах и интересных выводах рассказываем в этом материале.

В последнее время появилось много дискуссий об эффективности работы из дома. Многие компании полагают, что увеличить производительность помогают дополнительные рабочие часы и строгий контроль над персоналом.

Однако некоторые переосмыслили этот подход. Например, PwC разрешила своим британским сотрудникам частично работать из дома и корректировать рабочие часы под свои потребности.

С другой стороны, некоторые бизнес-лидеры утверждают, что удаленная работа снижает продуктивность и не практична в долгосрочной перспективе. CEO финансового конгломерата Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал этот формат отклонением от нормы, которое нужно попытаться «исправить как можно скорее». Как же обстоит ситуация на самом деле?

Чтобы это выяснить, исследовательское партнерство Work After Lockdown опросило 1085 респондентов из Великобритании, работающих удаленно, об их продуктивности. Показатели измерялись по стандарту, который используют экономисты, — производительность за час работы, где первое относится к стоимости товаров или услуг, выпускаемым работником.

Респондентов попросили оценить свою продуктивность по сравнению с периодом до карантина. 64% посчитали, что стали выполнять «немного больше» и «намного больше» задач в час, чем раньше.

В сочетании с теми, чья продуктивность осталась на том же уровне, что и до пандемии, оказалось, что почти 90% респондентов сохранили или улучшили свою производительность. Другими словами, лишь каждый десятый человек наблюдал снижение продуктивности во время удаленной работы. Почему же на большую часть людей такой формат повлиял положительно, а на некоторых — отрицательно?

Взаимосвязь продуктивности и психического здоровья

Исследователи также поинтересовались психическим состоянием респондентов. Результаты оценили с помощью индекса хорошего самочувствия WHO-5, разработанного Всемирной организацией здравоохранения. На графике ниже можно увидеть четкую закономерность: высокая продуктивность связана с лучшим состоянием психического здоровья. Более того, показатели психического здоровья самых продуктивных из опрошенных сотрудников были вдвое выше, чем у менее продуктивных.

Инфографика: Work After Lockdown

Из полученных данных невозможно точно утверждать, снижает ли слабое психическое здоровье продуктивность или же продуктивность улучшает его состояние. Можно предположить, что оба утверждения верны.

Чтобы изучить эту взаимосвязь, исследователи рассмотрели способность людей адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и преодолевать неудачи. В психологии это называется эмоциональной саморегуляцией.

Данные подтвердили: наличие таких способностей помогает лучше сосредотачиваются на задачах и достигать более высокой производительности.

Более 90% респондентов заявили, что могут долго концентрировать внимание на одном деле.

94% смогли самостоятельно реорганизовывать рабочие обязанности.

85% способны не отвлекаться на лишние мысли во время выполнения задачи.

83% сообщили, что с легкостью концентрируются на работе после перерыва.

Каждый из этих аспектов саморегуляции был напрямую связан с высокой производительность за час работы.

Тем не менее стоит отметить, что во время карантина многие столкнулись с ощущением одиночества, беспокойством о финансах, необходимостью помогать детям во время домашнего обучения и прочими проблемами со здоровьем. Поэтому, чтобы обеспечить продуктивность сотрудников на удаленке, работодателям следует заботиться об их психологическом состоянии.

Рабочий формат будущего

Удаленная работа в течение длительного периода может привести к социальной разобщенности и ухудшить психологическое состояние людей и их продуктивность в будущем. Вероятно, это особенно затрагивает тех, кому взаимодействие с коллегами и клиентами помогает обмениваться идеями и формировать новые. 73% участников опроса сообщили, что хотели бы иметь возможность менять рабочее место в зависимости от выполняемых задач.

Действительно, в последнее время многие компании вводят так называемый «гибридный» формат работы. Однако, чтобы извлечь все преимущества такого подхода, работодателям нужно точно определить, какие рабочие обязанности можно выполнять дома, а какие требуют появления в офисе. В противном случае они ставят под угрозу психическое здоровье сотрудников, а также не смогут достичь долгосрочного повышения их производительности.

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