4 совета, которые помогут управлять большой удаленной командой

Откажитесь от Telegram и WhatsApp

На старте большинство молодых команд коммуницируют с удаленными сотрудниками через мессенджеры. Мы не стали исключением. Пока в Kodland работали 30 человек, вся деловая переписка велась в Telegram. CEO было легко следить за выполнением задач, а менеджерам — вести операционную деятельность.

Однако в момент быстрого роста команды границы между личным пространством и рабочими переговорами стали критичными. Сообщения по работе в мессенджере смешивались с общими чатами, что приводило к сбою в коммуникации.

Выправить ситуацию помогли корпоративные мессенджеры и таск-менеджеры. Рынок изобилует десятком конкурирующих продуктов: от недешевого Slack до бесплатного MyTeam. Перенесите всю деловую переписку из личных мессенджеров. В чатах мы ведем не только переговоры по задачам, но и анонсируем новости, собираем группы для обучения новых сотрудников и онбординга.

Помимо мессенджеров используйте таск-менеджеры и платформы для коллаборативной работы. Небольшим командам вполне хватит функционала Trello, когда как отделам разработки захочется чего-то вроде Jira. Мы используем Notion, где следим за выполнением задач в канбан доске.

Платформы совместной работы особенно важны для удаленной команды. Если в офисе мы клеим стикеры с задачами на общую доску, проводим брейнштормы и лично знакомимся друг с другом, то в онлайне сотрудники попросту лишены таких привилегий.

Miro, Jamboard, Basecamp и другие сервисы упрощают процесс коммуникации внутри команды, делают решение задач прозрачнее и проще. Мы используем первый для визуализации идей и комментариев на одной доске. Каждый сотрудник отдела может заглянуть на страницу с интерактивными стикерами, где указаны задачи, результаты и проблемы.

Сформулируйте миссию

Исследователи из Манчестерского университета кафедры механического, аэрокосмического и гражданского строительства (School of MACE) еще в 2010 году рассказали, что наибольшими сложностями в работе над проектами оказывается недостаток soft skills.

Еще недавно мы обращали внимание только на hard skills при подборе сотрудников. Такая практика оказалась отрицательной в найме топ-менеджмента. Мы чаще сталкивались с конфликтами, неуживчивыми сотрудниками и перекладыванием ответственностей за задачи. Тогда мы прописали миссию и принципы компании, которые изменили процесс найма.

Сформированные ценности помогут на этапе собеседования моделировать кейсы и заранее оценивать, насколько человек близок вашему подходу к работе и корпоративной культуре.

Например, наша ценность Own what we do — каждый сотрудник должен быть лидером с постоянной жаждой развиваться. Отталкиваясь от этого, мы смоделировали кейс для собеседований, где человек должен разрешить внештатную ситуацию, когда требуется выйти за рамки компетенций.

Другой пример — проверка ценности «Действия важнее всего». Мы должны понимать, как будущий топ-менеджер приоритезирует задачи, оптимизирует процессы. При собеседовании моделируем ситуацию, когда нужно ускорить процессы отбора, если максимум привлечения кандидатов со стороны HR уже достигнут.

Прописывание ценностей по пунктам, прежде всего, поможет хантить лучших руководителей и топ-менеджеров. В момент роста компании вам нужно как можно скорее заняться составлением документа, чтобы создать надежную команду.

Создайте команду

В небольшой компании все быстро привыкают к тому, что руководитель может запросто посмотреть за спину сотруднику, дать совет или просто поболтать. Все друг друга знают, и конфликты никогда не останутся незамеченными. В момент резкого роста познакомить и сдружить сотрудников становится отдельной задачей, для которой необходим соответствующий отдел.

За 2020 год мы набрали порядка 600 удаленных сотрудников для 10 отделов. Познакомить и сдружить каждого — отдельные задачи. С первым помогут онлайн- инструменты. Например, Notion сохранит все документы сотрудников для руководителей, а оргдоска в Miro откроет все нужные контакты при онбординге.

Вторая задача — создать команду из нанятых. Мы пробовали проводить совместные семинары, записывались на мастер-классы. Однако обучающие мероприятия не раскрепощают сотрудников. Наиболее эффективным инструментом оказались развлечения.

Безобидная игра в «Мафию», рассылки подарков в «Тайном Санте», онлайн-корпоратив помогают узнать друг друга лучше. Ребята раскрепощаются, обмениваются контактами и в будущем помогают друг другу.

Поймите сотрудников

Не всегда сотрудники успевают за ростом компании. Особенно если еще вчера вы были молодым стартапом, а сегодня открываете офисы за рубежом. Знания иностранного языка, освоение новых инструментов, увеличение продаж — команду ожидают неожиданные новые требования.

К сожалению, в таких условиях компания не может позволить ждать обучение каждого сотрудника. Над прежними руководителями должны появляться новые специалисты с большим опытом. Мой опыт подсказывает, что такие решения редко принимаются первыми с воодушевлением.

Чтобы избежать конфликтов заранее найдите ключевую потребность человека. Одним сотрудникам важнее карьерная лестница, другим — высокая зарплата, третьим — прямая связь с фаундерами.

Фраза «стань лучшим специалистом» — абстрактна. Выстройте линейку понятных KPI, чтобы сотрудник понимал, куда двигаться. Изучение английского языка, увеличение продаж, освоение новых Hard skills — создайте условия для мотивации и роста. Успех компании зависит от всей команды, а не от отдельных сотрудников.

Что делать при быстром росте компании

Разделите рабочее пространство с личным. Используйте корпоративные мессенджеры для переговоров с сотрудниками и RealTimeBoard для визуализации задач. Пропишите принципы и миссию компании. Документ поможет вам оценивать soft skills будущих сотрудников, а также нанимать лучших топ-менеджеров и руководителей. Устраняйте конфликты еще в зачаточном состоянии. Организовывайте развлекательные ивенты для команды, чтобы знакомить сотрудников друг с другом. Игры, подарки, хакатоны помогут сплотить удаленный штат. Обучайте, а не ищите. Нехватка персонала либо замедлит вас, либо приведет к кранчам и увольнениям. Создайте внутри корпоративный университет, чтобы занять массовые должности. Узнайте сотрудников получше. Быстрый рост компании подразумевает найм лучших специалистов и понижение существующих. Поймите ключевую потребность сотрудников и выстройте линейку понятных KPI для роста внутри компании.

