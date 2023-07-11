89% людей работают во время болезни. Почему это происходит?

И хотя из-за пандемии число таких случаев сократилось, переход на дистанционную и гибридную работу усугубил эту тенденцию, ведь дома можно работать в постели или на диване. Разберемся, как это влияет на сотрудников и компании.

Знакомая ситуация: заболев, офисные сотрудники идут на работу, чтобы сохранить репутацию в глазах начальника. В лучшем случае их отправят домой отдыхать, но они успеют заразить половину коллектива.

Согласно последнему исследованию BambooHR, 89% людей работают во время болезни, потому что сталкиваются с давлением со стороны менеджеров, критикой со стороны коллег и чувством вины.

И в то время, когда производительность и результативность находятся под пристальным вниманием, эксперты считают, что такой презентеизм (желание присутствовать на работе даже без необходимости) следует искоренить навсегда.

«Во время пандемии мы думали, что будем уделять больше внимания нашему собственному здоровью, и самое удивительное для меня в этих данных то, что этого не произошло», — говорит Анита Грэнтэм, руководитель отдела кадров BambooHR.

О чем речь?

Заболевая, некоторые огорчаются или стыдятся, что не могут работать или проявлять себя лучшим образом.

«Это может быть раскаяние, чувство стыда, осуждение и даже сожаление о том, что человек не может выполнять повседневные задачи», — говорит Роза Шафранек, основатель и CEO HR-бутика HR Hints.

Это закрепляет склонность к виртуальному презентеизму.

«Как человек, который владеет бизнесом и управляет карьерой и деловыми связями других людей, я должна поддерживать огромное чувство ответственности, поэтому чувство вины из-за болезни — большая проблема, которая доставляет мне много страданий.

Я нечасто беру отгул. Если мне плохо, я сокращу свою рабочую нагрузку и буду работать, не вставая с постели», — рассказывает Корен Ипполит-Ньюман, основательница и директор PinkHippoLondonPR.

По ее словам, она не одинока. Ее знакомые владельцы бизнеса поступают так же.

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Основательница сервиса поиска работы Flexa Молли Джонсон-Джонс рассказывает, что часто чувствовала себя виноватой за то, что брала отгулы или работала из дома, когда ей нездоровилось. С 18 лет она живет с аутоиммунным заболеванием, которое вызывает такие симптомы, как опухание суставов и боль. Несколько раз работодатели просили ее прислать фотографии, чтобы доказать, что она была в больнице.

«Я работаю по гибкому графику, чтобы избежать обострений, из-за которых я не могу встать с постели и вынуждена брать отпуск по болезни. Но когда работодатели заставляют вас чувствовать вину за просьбу поработать из дома или отпуск по болезни, с чем я часто сталкивалась на предыдущих должностях, это безвыходная ситуация» — говорит Джонсон-Джонс.

По мнению Грэнтэм, эта тенденция может быть следствием нестабильной экономики и высококонкурентного рынка.

«Думаю, люди просто очень боятся, поэтому они действительно склонны просто делать все возможное, чтобы справиться. Это опаснее всего» — говорит она.

К чему это приводит в долгосрочной перспективе?

Джонсон-Джонс сказала, что дополнительные часы, которые она потратила, чтобы доказать свою «целеустремленность», только еще больше подвергли риску ее психическое и физическое здоровье.

«Это всегда будет риском для персонала, поскольку корпоративная культура ставит презентеизм выше благополучия сотрудников, — говорит она. — Само собой разумеется, что сотрудники, которым необходимо взять отпуск по болезни, должны чувствовать себя в состоянии это сделать».

Вина за болезнь и презентеизм вредны как для работника, так и для работодателя. Шафранек считает, что если больной не уделяет достаточно времени уходу за собой, он дольше восстанавливается, что еще больше влияет на его производительность.

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Компаниям, которые работают исключительно офлайн, также необходимо учитывать физические последствия. Если кто-то из чувства вины приходит на работу больным, он может заразить других и усугубить ситуацию.

«Будь то абсентеизм или презентеизм, они являются признаками некой токсичности в рабочей культуре. Сотрудники действительно должны чувствовать себя в достаточной психологической безопасности, чтобы иметь возможность сказать, что они плохо себя чувствуют или что бы это ни было. Это сигнал к действию для организаций», — отмечает Эрика Броднок, CEO и соосновательница платформы для здоровья и благополучия Kinhub.

Грэнтэм добавляет, что вина из-за болезни приводит к тому, что в конечном счете человек делает что-то не на должном уровне. Она говорит, что предпочла бы, чтобы кто-нибудь был честен с ней в том, что они могут, а чего не могут делать.

Как от этого избавиться?

Простой шаг для работодателей — обеспечить, чтобы руководители не появлялись на работе больными. Шафранек рекомендует организациям озвучивать эти ожидания и реагировать, когда люди их нарушают.

«Если у нас в компании есть договоренность, что при болезни мы остаемся дома и занимаемся здоровьем, то мы отправляем заболевших домой», — говорит она.

Грэнтэм говорит, что она старается подавать пример, но все равно видит, что некоторые люди чувствуют вину из-за болезни.

Сотрудники действительно должны чувствовать себя в достаточной психологической безопасности, чтобы иметь возможность рассказать о плохом самочувствии. Это сигнал к действию для организаций», — отмечает Эрика Броднок, CEO и соосновательница платформы для здоровья и благополучия Kinhub.

Анита Грэнтэм рассказывает:

«Если встреча прошла не слишком хорошо, я позвоню сотруднику и спрошу, все ли у него сегодня в порядке. Человек признается, что у него мигрень, или что плохо себя чувствует. Я спрашиваю: "Что мешает тебе сказать, что ты болен? Это я? Это из-за меня?", и он отвечает, что нет.

Ему просто кажется, что, поскольку он работает удаленно, это ему по силам. Тогда я спрашиваю: "Это то, что лучше всего для тебя?". Для этого требуется по-настоящему проявить свои лидерские качества. Если это не делает руководство, то это не будет делать никто».

Поддержка помогает людям чувствовать, что за день отсутствия они не сильно отстанут и смогут положиться на помощь коллег.

Согласно отчету BambooHR, 45% работников признаются: первое, о чем они думают, когда заболевают, — это о том, что они не смогут взять больничный. Важно дать им понять, что работа подождет или ее можно поручить кому-то другому.

Для этого требуется психологическая безопасность и обеспечение доверительной культуры на рабочем месте. Согласно отчету BambooHR, двое из пяти работников чувствуют себя неуверенно из-за того, что берут больничный, потому что другие могут предположить, что они притворяются. В организации с высоким уровнем доверия это будет происходить реже.

Броднок объясняет, что для этого менеджеры должны коммуницировать с подчиненными и следили за тем, чтобы им было комфортно честно сказать о болезни и необходимости взять выходной.

«Эти действия должны исходить от бизнеса, и руководство должно формировать культуру организации, демонстрируя, что здоровью и благополучию сотрудников уделяется особое внимание» — добавляет она.

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