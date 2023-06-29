Почти каждый пятый работник в мире «громко увольняется» — исследование

Исследователи из Gallup обнаружили новую тенденцию в рабочей среде — loud quitting или «громкое увольнение». Такие сотрудники напрямую вредят организации своими действиями: они могут уходить без предупреждения, делать провокационные публикации, отказываться выполнять порученные задачи. Согласно отчету Gallup, так поступают 18% из более чем 122 тыс. опрошенных сотрудников по всему миру.

Такие выводы содержит очередной отчет State of the Global Workplace, подготовленный по результатам опроса с 2022 по 2023 годы. В нем участвовали свыше 122 тыс. работников в возрасте от 15 лет, которые проживают в более чем 160 странах.

Согласно отчету, так называемые «громко увольняющиеся» «активно невовлечены» в работы, тогда как тихо увольняющиеся просто «невовлечены». При этом сотрудники, которых отнесли к «вовлеченным», как утверждается, «преуспевают на работе».

Респондентов разделили на категории, исходя из их ответов на 12 вопросов, которые охватывают следующие факторы.

Есть ли у них возможность каждый день делать то, что у них получается лучше всего?

Заботится ли о них как о человеке начальник или другой сотрудник?

Помогает ли миссия компании чувствовать, что их труд важен?

Была ли у них за последний год возможность учиться и расти на работе?

«Тихо увольняющийся» сотрудник выполняет минимум своих обязанностей и отказывается от дополнительных задач. Эта практика не нова, но сам термин приобрел популярность в прошлом году в интернете, особенно в TikTok.

По оценкам Gallup, «тихо увольняются» 59% сотрудников в мире — такая низкая вовлеченность обходится мировой экономике в $8,8 трлн или 9% мирового ВВП.

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«Тихо увольняющиеся», как правило, ведут себя довольно пассивно. В то же время «громко увольняющиеся» могут активно мешать работодателю достигать целей и нанимать новый персонал, рассказывает Джим Хартер, ведущий автор отчета и главный научный сотрудник по управлению рабочими местами и благополучию Gallup.

«Они оторваны от организации, но также настроены против нее, и они будут громко заявлять об этом», — сказал Хартер. Он добавил, что такие сотрудники с большей вероятностью быстро сменят работу, если представится возможность, даже без большой прибавки к зарплате.

В течение нескольких лет Gallup отслеживал процент «активно невовлеченных», но только в последнем отчете ввел для них термин.

«Громкое увольнение» происходит по нескольким причинам. Например, сотрудник может испытывать неудовлетворенность от работы, потому что она ему не подходит, или потерять доверие к работодателю. Однако по словам Хартера, чаще всего дело в начальстве: вовлеченность команды зависит от этого почти на 70%.

Gallup пришел к такому выводу: менеджерам следует еженедельно беседовать с каждым подчиненным, чтобы поделиться фидбеком, выразить признательность за его работу, обсудить цели и приоритеты. Сотрудники также ценят, когда им предоставляют возможность повлиять на то, как они взаимодействуют с командами, например на выбор рабочего места (офис, дом или гибридный формат).

«Это простые решения, которые, если сделать все правильно, могут произвести революцию в управлении», — считает Хартер.

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