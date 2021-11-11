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Истории

Малый бизнес и подработки в интернете: новые способы достичь финансовой стабильности во время пандемии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Глобальная пандемия изменила подход к работе и финансовой стабильности. Теперь для многих людей подработки — не только способ занять себя после работы, но и возможность контролировать свое финансовое будущее.

Малый бизнес и подработки в интернете: новые способы достичь финансовой стабильности во время пандемии

В течение последних лет некоторые люди превращали свои хобби в источник дополнительного дохода. Например, проводили свадебные фотосессии и продавали ручные изделия. Однако теперь подработки стали необходимостью для многих, независимо от того, приносят ли они основной или только дополнительный доход.

Пандемия развенчала идею о том, что единственный способ достичь финансовой свободы — традиционная офисная работа по графику 5/2. В период, переполненный негативными эмоциями, массовыми увольнениями и падением зарплат, подработки стали настоящим спасением.

Современная реальность требует укрепления финансовой безопасности и стабильности занятости. Дополнительный доход — один из способов достичь устойчивости.

Новые бизнес-тренды

С начала прошлого года предприниматели начали вести активную деятельность. Они стремились создавать бизнесы, например сервисы доставки и онлайн-магазины, удовлетворяющие новые потребности населения, которое все больше времени проводит дома и в интернете.

Широко распространились такие услуги, как удаленные тренировки, репетиторство и видеоканалы с рекламой. Также появились магазины, которые продают и доставляют выпечку и товары ручной работы.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Когда люди перешли на удаленную работу, у них возникла потребность привнести в помещение «живую природу». В результате многие онлайн-магазины начали продавать комнатные растения и сопутствующие товары. А когда закрылись спортзалы и фитнес-студии, в интернете появилось большое разнообразие спортивной одежды и оборудования для занятий спортом.

Чтобы выбрать интересную подработку, подумайте, какие навыки вам пригодятся, когда пандемия закончится. Например, вы можете познакомиться с людьми из различных индустрий, чтобы расширить свои возможности и развить навыки. Студенты и выпускники также могут заниматься репетиторством и помогать другим выполнять задания по учебе.

Баланс между работой и личной жизнью

В быстро меняющемся и непредсказуемом мире непросто достичь устойчивого баланса между работой и личной жизнью. Однако это важно как для психического здоровья, так и для личных и профессиональных отношений. Сейчас все больше людей уделяют этому приоритет.

Благодаря развитию технологий, даже за последние несколько месяцев, получать дополнительный доход стало намного проще. Это позволяет отказаться от постоянной работы, чтобы проводить больше времени с детьми и членами семьи. А другие могут продолжать любимую карьеру, которая не приносит много прибыли, не беспокоясь о своем финансовом будущем.

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Фото на обложке: Nata Bene / Shutterstock

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