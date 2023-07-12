6 претендентов на звание «Кремниевой долины Европы»

В подборке — шесть мест в Европе, которые стремятся получить это звание. И пусть никто из них пока не добился цели, они, по крайней мере, нашли броский маркетинговый слоган.

За последние годы появилось много желающих называться «новой Кремниевой долиной» — особенно в Европе. Например, недавно это решили реализовать в Кембридже, Англия: по задумке правительства, город получит миллиарды евро на новые дома, бизнес-парки, лаборатории и научные центры.

Великобритания

Британские политики давно стремятся повторить волшебную формулу области залива Сан-Франциско. В январе канцлер Джереми Хант выступил с еще одним предложением о том, чтобы превратить страну в «следующую Кремниевую долину».

«Я хочу, чтобы те, кто думает о том, чтобы запустить бизнес в сфере инноваций и технологий или инвестировать в таковой, делали это в Великобритании», — сказал Хант.

Его видение объединяет более низкие налоги и регулирования после выхода страны из ЕС, а также ее сильные стороны в области технологий, науки и финансовых услуг. Критики скептически отнеслись к столь высоким амбициям.

Искусственные острова в Дании

В 2019 году датские политики обнародовали планы по строительству девяти искусственных островов к югу от Копенгагена. В рамках проекта под названием Holmene планируется создать футуристическую технологическую зону.

Фото в тексте: Urban Power for Hvidovre Kommune

«Я думаю, что это может стать своего рода европейской Кремниевой долиной», — сказал глава Датской торговой палаты Брайан Миккельсен.

Ожидается, что первые земельные участки выставят на продажу в 2028 году. Весь проект планируют завершить к 2040 году.

Ирландия

Ирландия привлекает многих технологических гигантов благодаря налоговому режиму и специалистам в области ИТ. Помимо этого, страна входит в ЕС и еврозону, а также тесно связана с США и Великобританией.

В 2018 году сооснователь Hubspot Брайан Халлиган сказал, что «у Ирландии есть шанс стать Кремниевой долиной Европы».

Плато Сакле, Франция

Плато Сакле — исследовательский и бизнес-кластер на юге Парижа, который поддерживается французским правительством. В районе, запущенном экс-президентом Франции Николя Саркози, расположены технологические компании и высшие учебные заведения.

В 2009 году министр Кристиан Блан, возглавляющий проект, сказал, что Сакле «может стать французской Кремниевой долиной».

С тех пор в районе появились успешные компании и начали проводиться исследования, но в то же время постоянно возникали проблемы с жильем и доступностью.

Страны Северной Европы и Балтии

В мае премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о том, что эти страны планируют объединиться в технологическую сверхдержаву.

Фото в тексте: Nordplus

«Мы слишком малы, чтобы делать это в одиночку, но в странах Северной Европы и Балтии проживает 33 млн человек, и они производят около 2% мирового ВВП, — сказала Каллас. — Вместе мы можем создать экосистему частного и венчурного капитала, которая будет крупной и гибкой, а значит, привлекательной для крупных инвесторов на третьих рынках».

Каллас предложила назвать этот союз «Новой скандинавской технологической долиной».

Берлин, Германия

Берлин часто сравнивают с Кремниевой долиной благодаря постоянному потоку квалифицированных кадров, членству в ЕС и (относительно) низкой стоимости жизни.

Столица Германии известна своими процветающими стартапами из сферы ИТ, а также привлекает технологических гигантов.

«Нет другого такого города, как Берлин, где столь силен дух новаторства и инноваций, — сказал в 2014 году Кристиан Иллек, на тот момент занимавший пост генерального менеджера Microsoft в Германии. — Если мы превратим идеи стартапов в успешные бизнес-модели, Берлин станет Кремниевой долиной Европы».

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