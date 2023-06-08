Этот диван весит 10 кг и помещается в сумку

Что, если при переезде диван можно будет свернуть и перенести в одиночку? Чтобы реализовать эту идею, компания Panter&Tourron и дизайн-агентство Space10, которое сотрудничает с IKEA, обратились к генеративному ИИ. В итоге получился модульный диван весом около 10 кг, который можно подстраивать под нужды пользователя и переносить в сумке, похожей на конверт.

Идея появилась еще в 2019 году, когда Space10 искала новые способы производить мебель. Изначально агентство изучало инструменты цифрового производства, такие как 3D-принтеры для вязания. Проект приостановили из-за пандемии, но около полугода назад Space10 возродила его, получив в распоряжение новый инструмент — генеративный ИИ.

Джорджина Макдональд из Space10 рассказывает: «В рамках первоначальной стратегии я написала ChatGPT: “Может ли диван поместиться в конверт?”. И конечно, ответ был таким: “Нет, диван не помещается в конверте”. Это порадовало нас, поскольку алгоритм знает, что такое конверт и диван».

Дизайнеры Space10 придумали сотни запросов для генераторов изображений, таких как Midjourney и DALL-E. По словам Макдональд, команда начала получать близкие к желаемым результаты, когда убрала слово couch (диван) и добавила такие термины, как platform (платформа), легкий (lightweight), палатка (tent), гамак (hammock), кровать (bed) и поверхность (surface).

Чтобы получить нужный результат, потребовались сотни итераций. Макдональд утверждает, что ключевым стал термин conversation pit (уголок для беседы — диванная группа на полметра ниже уровня пола). Так получилось место, напоминающее скамейку и более подходящее для разговоров.

Идеи, созданные вместе с ИИ, послужили лишь отправной точкой. Затем дизайнеры Space10 и Panter&Tourron превратили их в то, что можно производить и использовать.

Space10 уже придумывала дизайны для продуктов IKEA с помощью нейросетей. Однако это первый проект, который превратили в реальный прототип и даже представили на архитектурном фестивале в Копенгагене.

«Перед вами 20 диванов». Фото в тексте: Space10

По словам Макдональд, диван вряд ли скоро появится в IKEA. Она готова выслушать отзывы людей о нем, но на данном этапе главная цель — подтолкнуть дизайнеров к тому, чтобы использовать современные инструменты, в том числе генеративный ИИ.

Макдональд говорит, что следующий логичный шаг — переработать дизайн кровати, которую также тяжело перевозить при переезде. Однако она отмечает: этот подход предназначен не для создания новых объектов, а для решения проблем, присущим имеющимся.

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Фото на обложке: Space10