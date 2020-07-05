6 качеств, которые помогут вам устроиться на работу

Джудит Хамфри, основательница The Humphrey Group и автор нескольких книг про лидерство, рассказала изданию Fast Company о качествах, которые нужно продемонстрировать, если вы очень хотите получить работу.

Компании нанимают сотрудников даже во время рецессии. И, учитывая конкурентный рынок, важно убедиться, что вы выделяетесь среди кандидатов. Хамфри поговорила с руководителями компании Harqen, предлагающей продукты и услуги в сфере HR, чтобы определить шесть качеств, которые наниматели ищут в специалистах сегодня.

База данных Harqen хранит информацию о более чем пяти миллионах собеседований. На её основе компания делает выводы о важных для бизнеса качествах соискателей. Harqen проверяет потенциальных сотрудников на эти характеристики и использует алгоритмы, которые имитируют интервьюеров, чтобы ускорить процесс найма.

Как машина идентифицирует важные качества? Она сканирует ответы на интервью и ищет определенные слова и фразы.

Вот шесть ключевых характеристик, которые хотят видеть работодатели и которые вы можете продемонстрировать при отборе в компанию.

1. Уверенность

Уверенность — обязательное требование для кандидатов. Если у вас с этим проблемы, вы вне игры.

Чтобы определить уровень уверенности кандидата, алгоритм машинного обучения Harqen ищет слова и действия, которые показывают, что вы достигли определённых целей и не боитесь говорить о них. Эти слова: «создал», «построил», «достиг», «реализовал» и так далее. Например, если вас спросят о нынешней работе, вы можете сказать: «Я провёл команду через пандемию и создал еще более сильную, гибкую организацию».

Держитесь подальше от пассивных слов. Это говорит о том, что другие люди действовали, а вы были свидетелем, ведомым. К ним относятся такие выражения, как «мне сказали», «во мне видели», «мне передали» и так далее. Даже фраза «я был менеджером» менее выигрышная, чем «я управлял». Говорите не о роли, которую вам дали, а о том, чего вы достигли в этой роли.

2. Энтузиазм

Второе качество, которое наниматели ищут в соискателях — энтузиазм. Технический директор Harqen Марк Унак говорит, что лучший способ проявить энтузиазм — это использовать позитивные выражения. Harqen использует индекс позитивности, который варьируется от -5 до +5. На вершине шкалы находятся слова «абсолютно», «потрясающе», «супер», а также «любовь», «отношения» и «команда». Эти выражения показывают сильное позитивное отношение.

В нижней части шкалы — отрицательные слова, такие как «отвращение», «отказ», «оскорбление» и «ужасный». Всегда выставляйте события в позитивном ключе, ведь работодатели ищут таких людей.

3. Влияние

По словам Унака, третье важное качество — это способность влиять на происходящее. Такие люди умеют привлекать к себе других, вдохновлять и убеждать.

Как машина определяет наличие этого качества? Она анализирует местоимения. Большинство людей говорит в основном о себе и часто использует слова «меня», «мой» или «себя». Люди, которые умеют влиять на других, смещают фокус на группу, к которой они принадлежат. Они употребляют слова «мы», «наши», «сами» и так далее.

Поэтому, если вы хотите продемонстрировать это качество, не говорите «я сделал это» или «я сделал то». Скажите: «Мы как команда отлично показали себя, оставаясь сосредоточенными во время пандемии COVID-19».

4. Аналитическое мышление

Умение мыслить аналитически не означает, что вы должны вдаваться в подробности о каждой ситуации или проекте. Но вы должны показать, что можете анализировать ситуации и находить способы решения проблем.

Как машина обнаруживает такое качество у кандидата? Она учитывает кластеры слов, которые показывают точность вашего мышления. Например, если вы аналитик, вы можете сказать: «Это факты, которые имеют непосредственное отношение к ситуации».

Противоположностью аналитического мыслителя является повествовательный мыслитель, который с меньшей вероятностью сконцентрируется на фактах, но сосредоточится на истории. Он может сказать: «У нас есть отличные факты, если вы хотите их услышать».

Когда вы отвечаете на вопросы на интервью, будьте внимательны и точны. Например, если вы оставляете свою работу ради новой возможности, вы можете сказать: «Мне нравилась моя позиция по нескольким причинам. Вот они».

5. Умение решать проблемы

По словам Тима Ихлефельда, президента и главного исполнительного директора Harqen, каждый работодатель хочет, чтобы работники могли помочь ему решить проблемы и развить бизнес.

Алгоритм Харкена очень внимательно смотрит на ответ кандидата на часто задаваемый вопрос: «Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вам приходилось решать неожиданную проблему, и если да, что вы делали и что получилось в результате?» Кандидаты должны иметь готовый ответ.

Если вы готовитесь к собеседованию, подумайте о том, как вы решили внезапную проблему, и вспомните каждый шаг в этом процессе. Затем запишите и выучите свой ответ. Унак говорит, что он может составлять до 10% от решения компании о вас как о кандидате.

6. Уважение к компании

Последний фактор успеха для любого начинающего сотрудника — это способность показать, что вы действительно хотите работать в компании, которая проводит с вами интервью.

Это можно определить по реакции на вопрос: «Почему вы хотите работать на нас?». По словам Унака, это самый важный вопрос на любом собеседовании, и его нужно обдумать заранее. Ответ на него в сумме с ответом на вопрос из пятого пункта иногда может составлять 100% решения компании о найме.

Убедитесь, что в вашем ответе указано, что вы глубоко уважаете компанию, в которую обращаетесь, хорошо знаете её бизнес, хотите внести свой вклад и видите, как это можно сделать.







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