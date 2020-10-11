7 советов, как найти новые возможности для роста вашего бизнеса

Одно дело — придумать и запустить бизнес. Совсем другое — определить и оптимизировать его потенциал роста. И это то, с чем сталкиваются многие предприниматели по мере развития их компании, изменения среды вокруг и предпочтений потребителей.

1. Определите неудовлетворенные потребности клиентов

Один из лучших способов определить, где ваш бизнес может вырасти, — это посмотреть на все еще не удовлетворенные потребности клиентов. Таким образом я начал свой бизнес, поэтому имеет смысл продолжать использовать ту же стратегию для поиска новых возможностей. Есть много проблем клиентов, которые еще предстоит решить.

Начните с существующей аудитории и напрямую спросите их о насущных проблемах. Умение слушать — критически важно для получения доступа к этим инсайтам. В процессе вы можете заработать очки в глазах своих пользователей, потому что они оценят ваш интерес и заботу.

Я использовал опросы, фокус-группы и индивидуальные интервью, чтобы реализовать потенциал этого исследовательского ресурса.

2. Переосмыслите свой продукт для новой аудитории

Первый совет привел меня ко второму. Узнав больше о проблемах моей аудитории, я увидел новую демографическую группу, которая также могла бы извлечь выгоду из моего решения. Тот факт, что у меня есть продукт, предназначенный для детей, не означает, что у меня нет возможности помочь другим возрастным группам решить их проблемы с помощью технологий.

Хотя это подразумевает внесение изменений в продукт и список функций, всегда стоит посмотреть, как ваше инновационное решение может быть преобразовано, чтобы помочь другой аудитории. Такие компании, как Stitch Fix и Allbirds, перешли от обслуживания исключительно взрослых к расширению продуктовой линейки в том числе для детей. Это можно сделать с помощью нестандартного мышления.

3. Рассмотрите возможность стратегического партнерства

Многих предпринимателей привлекает идея стратегического партнера, который может предоставить ресурсы, инфраструктуру и узнаваемость бренда, чтобы вывести их продукты или услуги на новый уровень. Эта стратегия может быть выгодным способом ускорить масштабирование вашего бизнеса, особенно когда многие крупные организации достигли уровня зрелости и ищут способы вырасти еще больше.

Независимо от того, насколько захватывающим может показаться предложение о стратегическом партнерстве, не стоит принимать его сразу же. Знайте себе цену и будьте верны своим собственным целям.

Будьте готовы к переговорам или продолжайте искать лучшее стратегическое партнерство. Не торопитесь с этим, потому что потребуются должная осмотрительность и исследования, чтобы это сработало для обеих сторон.

4. Обратите внимание на жалобы и отзывы

Никто из нас не хочет признавать, что мы делаем что-то не так в нашем бизнесе. Но реальность такова, что мы можем не удовлетворять всех клиентов и упускать значительный потенциал роста, не обращая внимания на это.

Вот почему отзывы, записи звонков и письменные жалобы могут стимулировать рост. Они показывают конкретные области для улучшения. И когда клиенты видят, как вы отреагировали на их проблемы и внесли необходимые изменения, есть большая вероятность, что они вернутся.

Согласно отчету Salesforce, 72% клиентов даже поделятся своим опытом в кругу общения, что поможет привлечь больше пользователей. В результате несколько изменений создают постоянный потенциал роста.



Фото: Gabb Wireless

5. Не сосредотачивайтесь на традиционных каналах роста

Существует множество руководств по развитию бизнеса, в которых рассказывается о диверсификации продуктов и услуг и других традиционных стратегиях. Конечно, страшно открывать уникальный или непроверенный путь к росту. Но представьте, что будет, если это сработает.

Люди смеялись над Илоном Маском, когда он рассказал об идее коммерческих космических путешествий и многоразовых ракет. Теперь никто не смеется.

Даже пандемия показала нам новые пути к росту. Благодаря кризису появились возможности для разработки и запуска новых продуктов, услуг, повышения эффективности бизнеса и монетизации.

6. Сделайте это умственной, а не физической игрой

Каждый предприниматель суетится и много работает. Но круглосуточная работа не поможет вам раскрыть потенциал роста или реализовать его. Не знаю, как у вас, но в моем случае такой график без остановок изнуряет тело и мозг. Он определенно не открывает новых взглядов на вещи, что говорит мне, что это не самый эффективный способ раскрыть потенциал.

Вместо этого я гуляю, играю с детьми, читаю книги, слушаю подкасты и провожу время на свежем воздухе. В такие моменты мой мозг заряжается и зажигает творческий огонь. Я смог увидеть, как улучшить свой бизнес, взаимодействовать с клиентами и учитывать то, что они сказали моей команде.

Отдохнувший предприниматель видит возможности гораздо лучше, чем тот, кто выгорает.

7. Переходите от планирования к действиям

Списки, исследования и планирование — важные способы оценить ваш бизнес на предмет потенциала роста. Тем не менее, некоторые предприниматели останавливаются на достигнутом, зацикливаясь на том, как это может выглядеть, но не переходя на новый уровень.

Это может происходить из-за страха и опасений. Или — непонимания того, как сделать следующий шаг. Здесь вам может потребоваться помощь наставника или бизнес-консультанта. Они могут подтолкнуть вас к действию.

Предприниматели начинают бизнес, потому что у них есть большие идеи и они хотят их воплотить. Но не позволяйте азарту угаснуть после одной лишь идеи. Продолжайте вводить новшества и создавать и смотрите, как растет ваш бизнес.

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