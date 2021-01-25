Как живет Чжун Шаньшань — богатейший человек в Азии

Китайский миллиардер Чжун Шаньшань недавно стал самым богатым человеком в Азии, его состояние оценивается в $84,7 млрд. Однако его быт больше похож на жизнь отшельника. Он живет в небольшой квартире, редко появляется на публике или общается со средствами массовой информации.

В январе прошлого года Чжун уже был миллиардером с состоянием около $7 млрд, но в 2020 году богатство китайского бизнесмена увеличилось на десятки миллиардов, тем самым сделав его одним из самых богатых людей в мире за считанные месяцы.

В сентябре 2020 года Чжун попал в центр внимания, перегнав в рейтинге богачей основателя Alibaba Джека Ма. Так он стал самым богатым человеком в Китае. К концу декабря состояние бизнесмена увеличилось еще на $17 млрд, что сделало его самым богатым человеком во всей Азии. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, личный капитал Чжуна достиг пика в $95 млрд в начале января и сейчас составляет $84,7 млрд. Он отстает от Уоррена Баффета всего на несколько миллиардов. В 2020 году Чжун вывел две свои компании на фондовый рынок и увеличил свое состояние более чем на $70 млрд.

Он также обогнал предыдущего лидера рейтинга, индийского бизнесмена Мукеша Амбани, который управляет одним из крупнейших конгломератов Индии. Состояние Амбани исчисляется в $74,7 млрд и он известен своим расточительным образом жизни. Он живет в небоскребе за $1 млрд и дружит с Хиллари Клинтон и Бейонсе, которая в 2018 году выступали на свадьбе дочери Амбани.

В отличие от него, Чжун обычно не попадает в поле зрения общественности. Его называют волком-одиночкой, потому что он не заинтересован в политике, редко появляется на публике или общается со СМИ. А о его личной жизни практически ничего не известно.

Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Азии: его состояние оценивается в $84,7 млрд

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это делает его седьмым самым богатым человеком в мире сразу после Марка Цукерберга из Facebook и легендарного инвестора Уоррена Баффета. Также он богаче соучредителей Google.

Чжун является председателем двух предприятий: компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring и производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая производит тесты на COVID-19 и разрабатывает вакцину от вируса. В совокупности выручка двух компаний в 2019 году составила более $3,6 млрд.

В 2020 году Чжун вывел обе свои компании на биржу и заработал более $70 млрд

Его компания Beijing wantai biological pharmacy enterprise, в апреле стала публичной на Шанхайской фондовой бирже.

А в сентябре первое публичное размещение акций Nongfu Spring на $1,1 млрд мгновенно сделало Шаньшань третьим в списке самых богатых людей Китая. Его капитал резко вырос с $16 млрд до более чем $50 млрд.

По данным Bloomberg, основной доход Чжун получает от его компании по производству бутилированной воды, в которой ему принадлежит 84% акций. А в Beijing Wantai — 75% компании.

В декабре Чжун перегнал индийского бизнесмена Мукеша Амбани

Амбани, председатель Reliance Industries, был самым богатым человеком в Азии на протяжении двух лет. В данный момент Чжун богаче Амбани на $10 млрд.

С состоянием в $74,7 млрд Амбани все еще занимает лидирующую позицию в Индии и 12 строчку в мировом рейтинге богачей.

Образ жизни Чжуна разительно отличается от привычек его конкурента. Амбани со своей семьей живет в 27-этажном небоскребе в Мумбаи, с тремя вертолетными площадками и подземной парковкой на 160 автомобилей. В 2010 году многие международные СМИ обратили внимание на масштабную стройку.

Джек Ма, в прошлом самый богатый человек Китая, также известен своими масштабными покупками недвижимости. Например, он приобрел поместье за $​​23 млн в северной части штата Нью-Йорк и, по слухам, особняк за $191 млн в Гонконге.

Но Чжун, обладая большим состоянием, не вкладывает деньги в недвижимость. Он живет в Ханчжоу, городе на востоке Китая с населением около 10 млн человек. Он считается торговым центром страны и славится своими живописными пейзажами. По данным CNN Business, в 2016 году в городе проживало не менее 32 миллиардеров, включая Джека Ма.

Чжун живет в скромной квартире на берегу Западного озера

Район располагается в шести километрах центрального делового района Ханчжоу. Штаб-квартира компании Zhong, Nongfu Spring, находится примерно в семи минутах езды. Штаб-квартира Ant Group, компании Джека Mа также находится неподалеку.

Фармацевтическая компания Чжуна Wantai Beijing находится намного дальше от его дома — в районе Чанпин в Пекине. Согласно Travel China Guide, Чанпин является «высокотехнологичной и научной базой Пекина».

В Китае многие называют Чжуна волком-одиночкой, поскольку он не участвует в политике или бизнес-группах. По данным китайского издания The Paper, он редко появляется на публике или общается со СМИ.

«Я одинокий человек, и меня не волнует, что делают или думают мои коллеги»

Прежде чем заработать состояние, Чжун бросил начальную школу и некоторое время работал на стройке, а в 1983 году устроился репортером в газету Zhejiang Daily. По данным французской газеты Le Monde, примерно через пять лет он заинтересовался бизнесом. Сперва он основал частную газету, выращивал грибы и продавал занавески.

Позже он основал фармацевтическую компанию Yangshengtang Co., Ltd, которая сегодня является холдинговой компанией Beijing Wantai. А в 1996 году Чжун основал Nongfu Spring и сегодня, согласно его корпоративной биографии, непосредственно управляет продажами, брендингом и человеческими ресурсами компании в качестве исполнительного председателя.

О личной жизни Чжуна известно очень мало. Проспект публичного размещения акций Nongfu Spring показал, однако, что несколько членов его семьи владеют долями в компании по производству бутилированной воды. По данным Bloomberg, Лу Сяовэй, старшая сестра его жены, владеет 1,4% акций Nongfu Spring, что оценивается в $432 млн. Брат и сестра его жены также владеют акциями стоимостью $428 млн каждый. А сестры Чжуна, Сяосяо и Сюаньсюань, вместе владеют акциями на $642 млн.

Сын Чжуна, Шу Цзы, занимает пост неисполнительного директора компании. China Daily сообщает, что у Чжуна есть еще двое детей.

По данным Bloomberg, в январе 2021 года Чжун покинул совет директоров своей фармацевтической компании Beijing Wantai по «личным причинам». Представители компаний Чжуна не ответили на просьбу Insider прокомментировать эту историю.

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