Ученые из Caltech изобрели материал, который меняет жесткость и выдерживает нагрузку в 50 раз больше своего веса

Исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) создали жидкую кольчугу, которая становится твердой по команде. Фантастический материал напоминает плащ Бэтмена, способный превращаться в крылья. В будущем он может придать экзоскелетам беспрецедентную гибкость, а также обеспечить защиту в твердом состоянии.

Команда проводила испытания в Лаборатории реактивного движения, в которой Caltech создает разработки для НАСА. Исследователи предполагают, что материал можно использовать для фиксации конечностей при травмах или даже создания таких конструкций, как складной мост.

«Мы хотим создать мягкую ткань, которую можно будет сворачивать, но при необходимости она станет жесткой и будет выдерживать нагрузки», — рассказывает Кьяра Дарайо, профессор машиностроения Caltech и автор исследования по этому материалу, опубликованного в Nature.

Фото в тексте: Caltech

В основе разработки лежит известная концепция. «Представьте кофе в вакуумной упаковке», — рассказывает Дарайо. Пока упаковка закрыта, молотый кофе твердый. Но если ее открыть, то содержимое можно вылить, как жидкость.

Однако кольчуга состоит не из молотого кофе, а из сложных переплетенных форм, напечатанных на 3D-принтере с помощью полимеров и металлов. В ходе лабораторных испытаний команда обнаружила, что в твердом состоянии материал выдерживает вес, более чем в 50 раз превышающий его собственный.

Фото в тексте: Caltech

Теперь ученые ищут способы, которые позволят с легкостью менять состояние материала с жидкого на твердое и наоборот. К примеру, Дарайо предложил пропустить через него кабели, как «шнурки на толстовке».

Но, вероятно, пройдет еще немало времени, прежде чем изобретение будет помогать пациентам восстанавливаться после травм или скользить по ночному небу подобно Темному рыцарю.

Источник.