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В США изобрели маску для обнаружения COVID-19

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американские ученые создали маску для обнаружения коронавируса у человека за 90 минут. Специальный съемный датчик можно вшить и в другую одежду, например, в медицинский халаты.

В США изобрели маску для обнаружения COVID-19

Над устройством работали специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) и Гарвардского университета. Об этом сообщается на сайте МИТ.

Результаты диагностики маска предоставляет через полтора часа ношения. Показания можно настроить таким образом, чтобы скрыть их от других людей.

Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Специалисты отмечают, что прибор можно настроить и для выявления других вирусов, в зависимости от того, на какой он настроен. 

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Фото: Felice Frankel/MIT News Office

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