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Китайские ученые изобрели «ткань-холодильник» для спасения от жары

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайские ученые изобрели «ткань-холодильник» для спасения от жары. Эта ткань действует как зеркало и отражает ультрафиолетовые лучи. Одежда из нее способна снижать температуру тела на 3-5 градусов.

Китайские ученые изобрели «ткань-холодильник» для спасения от жары

Ранее похожую разработку представили ученые из Стенфордского университета. Она в эксперименте позволила снизить температуру тела на три градуса. Китайские же специалисты сделали ткань толще и прочнее, что позволило достичь снижения на пять градусов, сообщается в журнале Science Mag.

«Ткань-холодильник» сделана из смеси полилактида с содержанием частиц диоксида титана. Она действует как зеркало и отражает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, охлаждая тело.

Чтобы проверить действие ткани, человека одели в сшитый из нее жилет, и он час находился под открытым солнцем на жаре. В ходе эксперимента удалось добиться снижения температуры тела на пять градусов на стороне, обращенной во время эксперимента к солнцу.

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Фото: Shutterstock.com, Science Mag

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