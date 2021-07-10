Китайские ученые изобрели «ткань-холодильник» для спасения от жары. Эта ткань действует как зеркало и отражает ультрафиолетовые лучи. Одежда из нее способна снижать температуру тела на 3-5 градусов.
Ранее похожую разработку представили ученые из Стенфордского университета. Она в эксперименте позволила снизить температуру тела на три градуса. Китайские же специалисты сделали ткань толще и прочнее, что позволило достичь снижения на пять градусов, сообщается в журнале Science Mag.
«Ткань-холодильник» сделана из смеси полилактида с содержанием частиц диоксида титана. Она действует как зеркало и отражает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, охлаждая тело.
Чтобы проверить действие ткани, человека одели в сшитый из нее жилет, и он час находился под открытым солнцем на жаре. В ходе эксперимента удалось добиться снижения температуры тела на пять градусов на стороне, обращенной во время эксперимента к солнцу.
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