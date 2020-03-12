Десять советов по использованию Snapchat

После неудачного редизайна в 2017 году Snapchat потерял многих поклонников. Но приложение постепенно улучшается и возвращает прежние позиции — сейчас хороший момент, чтобы вспомнить о нем. Мы выбрали десять советов по работе со Snapchat, которые будут интересны как новичкам, так и опытным пользователям.

1. Стикеры

Чтобы сделать из объекта на фотографии стикер, нажмите на значок ножниц и выделите нужный предмет. Snapchat автоматически сгладит края и создаст стикер. Для получения доступа к нему нужно нажать на значок заметки — после этого можно будет изменять размер стикера и размещать его на любых снимках.

2. 3D-рисунки

В Snapchat есть несколько функций, основанных на технологии дополненной реальности. Одна из них позволяет создавать AR-рисунки.

Нажмите на смайлик рядом с кнопкой записи, а затем — на значок кисти. Выберите матовую, металлическую, радужную или неоновую кисть, а также ее размер и цвет краски.

3. Фильтры

Есть два способа добавить фильтры в Snapchat. Старый способ — свайпать влево или вправо во время фото- или видеосъемки. Новый — нажать на смайлик рядом с кнопкой записи перед съемкой и выбрать подходящий вариант в разделах «Обзор» и «Создать».

Вы также можете отрегулировать интенсивность и цвета фильтров, нажав на значок с тремя точками или специальную диаграмму.

4. Прикрепление сайта

Сделав фото или записав видео, вы увидите значок скрепки на панели инструментов справа. Нажмите на него, вставьте или введите URL-адрес и нажмите «Прикрепить».

Человек, которому вы отправите фото или видео, сможет открыть ссылку, свайпнув вверх.

5. Статус в Snap Map

Карта Snapchat позволяет сообщить друзьям, чем вы сейчас занимаетесь, установив статус с помощью Bitmoji (рисованный аватар, который можно сделать похожим на себя — прим. ред.) Для этого нажмите на значок Bitmoji в верхнем левом углу на экране камеры и прокрутите вниз. Выберите «Установить статус» под Snap Map и нажмите «Выбрать Bitmoji». После этого друзья смогут увидеть ваши Bitmoji с действиями на карте.

6. Сувениры с Bitmoji

В магазине Snap Store можно купить товары с вашими Bitmoji: стикеры, кружки, футболки, спортивные штаны, чехлы для телефонов.

Чтобы зайти в Snap Store, нажмите на значок Bitmoji в верхнем левом углу на экране камеры и прокрутите вниз до раздела «Купить товары с Bitmoji». Оттуда вы попадете на страницу, где сможете выбрать подходящие предметы и Bitmoji, которые нужно на них нанести.

7. Поиск товаров

Инструмент Snapchat для поиска товаров позволит найти понравившуюся вещь в интернете.

Чтобы им воспользоваться, коснитесь смайлика на экране камеры, а затем нажмите на значок сканирования внизу. Прокрутите влево и коснитесь значка корзины. Удерживайте нажатие, чтобы отсканировать предмет, и Snapchat покажет вам список похожих товаров.

Есть один минус — приложение выдает только результаты, которые доступны на Amazon.

8. Поиск музыки

В Snapchat встроен Shazam. Поиск музыки находится рядом с поиском товаров: чтобы узнать название и исполнителя звучащей песни, нужно удерживать нажатие на экран.

9. Закрытые снимки

Чтобы скрыть определенные снимки в Snapchat, свайпните вверх на экране камеры, чтобы получить доступ к вкладке с сохраненными кадрами. Нажмите на галочку в правом верхнем углу и выберите фотографии, которые хотите скрыть. Нажмите «Еще», а затем — «Скрыть снимки (вижу только я)» на нижней панели инструментов, чтобы установить пароль.

Как только вы это сделаете, на нижней панели инструментов появится кнопка «Скрыть». Вы также можете использовать ее, чтобы кадры из Snapchat не оказались за пределами приложения.

10. Ghost Mode

Если вы не хотите, чтобы ваше местоположение отображалось на Snap Map, обратите внимание на эту функцию. Включив ее, вы по-прежнему будете видеть, где находятся ваши друзья, но сами станете для них невидимы.

Нажмите на значок Bitmoji на экране камеры, затем прокрутите вниз до Snap Map. Нажмите «Общий доступ» и включите Ghost Mode. Вы можете активировать этот режим на три часа, сутки или до тех пор, пока не решите отказаться от него. Вы также можете выбрать нескольких друзей, которым будут доступны ваши координаты, в разделе «Кто может видеть мое местоположение».

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Фото: Mashable