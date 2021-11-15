«Эмоциональное заражение»: как одно негативное мнение может охватить весь коллектив

Сотрудник, который ежедневно жалуется на работу, может повлиять на настроение и вовлеченность всего отдела. Эффект может быть заразительным — нередки случаи, когда недовольные работники увольняются массово. Почему это происходит и как этого избежать — рассказываем подробно.

Как распространяется негативное мнение

Определенные модели поведения могут с легкостью передаваться от одного человека к целой группе людей, особенно в рабочей среде. Сотрудники с большей вероятностью будут совершать аморальные действия, например врать или красть, если другие делают так же.

Однако волновой эффект могут вызывать и менее заметные формы негативного влияния. Например, коллега, который не любит свою работу и открыто заявляет об этом.

Хемант Каккар, доцент кафедры управления и организации Дюкского университета, связывает этот эффект с психологическим явлением под названием социальное заражение. По его словам, это может произойти и с эмоциями — как с позитивными, так и с негативными.

Эмоциональное заражение происходит, когда человек, будучи социальным существом, распознает эмоции у других и бессознательно подражает им. Если мы видим, что коллега находится в плохом настроении после собрания, то это говорит о том, что там что-то пошло не так.

Это подтверждают исследования Джима Хартера, главного научного сотрудника по вопросам управления и благополучия на рабочем месте из аналитической компании Gallup. Хартер изучал вовлеченность американских сотрудников в работу во время пандемии. Он разделил их на три типа:

«вовлеченные» любят свою работу и хорошо с ней справляются;

«невовлеченные» не любят свою работу, но все же хорошо себя проявляют;

«полностью отстраненные» не любят свою работу и не справляются с ней (и даже активно ищут новую).

По словам Хартера, последняя группа распространяет свое влияние на других, особенно на «невовлеченных». Это означает, что вы можете перенять недовольства коллеги, даже если любите свою должность.

«Чем чаще вы это слышите, тем больше начинаете думать об этом», — утверждает Джон Тругакос, доцент кафедры управления Университета Торонто.

Негативное мнение сеет сомнения в разумах окружающих, и вскоре его придерживаются уже несколько человек. Наличие большого количества друзей среди коллег не всегда защищает от этого влияния. Хартер считает: дружба поддерживает вовлеченность в работу, но может иметь и противоположное влияние.

Каккар отмечает, что человек с большей вероятностью подвержен социальному заражению, когда у него нет определенного мнения о ситуации. Это также верно, когда тот, кто выражает эмоцию, считается влиятельным, например харизматичный руководитель.

Более того, удаленная работа не помогает остановить распространение негатива. «Когда во время личной встречи половина присутствующих достают свои ноутбуки и выполняют другую работу — это признак отстраненности», — утверждает Терри Курцберг, профессор кафедры бизнеса Ратгерского университета.

Это проявляется и во время Zoom-встреч, когда люди не включают камеры, не отвечают на вопросы и никак не показывают своего присутствия.

Как от него защититься

Негативное влияние может привести к различным результатам. В лучшем случае, снижается удовлетворенность должностью, командой и компанией. В худшем — недовольные сотрудники массово начинают искать другую работу. Это явление известно как цепная текучесть кадров (turnover contagion).

Как же подавить распространение? Если вы относительно довольны своей работой, то есть несколько способов отгородиться от жалоб других. Классические варианты: окружить себя позитивными людьми, выстроить границы и перенаправлять разговор в положительное русло.

«Важно не забывать, что вы не знаете всех причин, по которым ваши коллеги жалуются», — отмечает Курцберг. Они могут быть связаны со сложностями в работе или даже в личной жизни.

Эксперты также утверждают: если члены команды несчастливы, то чаще всего это вызвано не одним недовольным работником, а более фундаментальной причиной. Например, плохой организацией — переработками и прочими методами, приводящими к выгоранию.

Это означает, что компаниям нужно поработать над улучшением своей культуры, а самим сотрудникам — остерегаться недовольных коллег.

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