Привлекать бизнес и строить сети: шесть правил успешных социальных проектов

Мы публикуем отрывок из книги, в котором авторы дают краткий обзор тех самых шести вещей и советуют читателям взять их на вооружение.

3 февраля в издательстве фонда «Нужна помощь» выходит книга «Силы добра. Шесть практик влиятельных социальных проектов». В ней Лесли Р. Кратчфилд и Хедер Маклауд Грант рассказывают о ключевых подходах, с помощью которых НКО могут по-настоящему влиять на социальную ситуацию в стране и мире.

Занимайтесь адвокацией и оказанием помощи

Влиятельные организации не концентрируются на том, чтобы делать хорошо что-то одно. Иногда они начинают с одной хорошей программы, однако со временем понимают, что не могут обеспечить системные изменения за счет одних только услуг.

Они начинают заниматься политической адвокацией (или лоббированием — примечание редакции), чтобы получить доступ к правительственным ресурсам или изменить законодательство и за счет этого расширить свое влияние.

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Другие НКО начинают с адвокации, а затем добавляют программы по оказанию услуг, чтобы усилить свою стратегию. В итоге все они преодолевают разрыв между оказанием услуг и адвокацией и начинают успешно заниматься и тем, и другим. И чем больше они занимаются адвокацией и оказанием услуг, тем большего влияния достигают.

Привлекайте рынки на свою сторону

Использование в своих интересах чужого эгоизма и законов экономики оказывается намного более эффективным, чем обращение к чистому альтруизму. Великие НКО, не желающие мириться с традиционным определением благотворительности или воспринимать частный сектор как врага, находят способы сотрудничества с рынками.

Они помогают бизнесу успешно работать и приносить благо. Они влияют на принятые в бизнесе практики, выстраивают корпоративные партнерства и предприятия, приносящие доход, иными словами, используют все способы активизации рыночных сил для достижения более масштабных социальных изменений.

Вдохновляйте евангелистов

Великие НКО воспринимают волонтеров как нечто большее, чем источник бесплатного труда или членских взносов. Они находят возможность для вовлечения людей в определенные эмоционально насыщенные ситуации, помогающие им сродниться с миссией и основными ценностями организации.

Они считают, что волонтеры, жертвователи и советники могут не только делиться с организацией временем, деньгами и знаниями, но и становиться евангелистами их идеи. Они выстраивают и сохраняют крепкие сообщества, помогающие им достигать более масштабных целей.

Развивайте сети НКО

Хотя на словах большинство организаций не имеют ничего против сотрудничества, в реальности многие из них воспринимают другие НКО как конкурентов за дефицитные ресурсы. Но влиятельные организации помогают конкурентам преуспеть.

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Они выстраивают среди НКО сети союзников и уделяют массу времени и энергии развитию отрасли как таковой. Они бесплатно делятся с другими знаниями, опытом, талантами и властью — не потому, что они святые, а потому, что это соответствует их личным интересам.

Развивайте искусство адаптации

Все организации, упомянутые в этой книге, умеют отлично адаптироваться и при необходимости менять тактики, если это нужно для достижения успеха: на изменение внешних обстоятельств они отвечают одной инновацией за другой.

На этом пути они часто допускают ошибки и сталкиваются с неудачами, но в отличие от многих других НКО они обретают способность слушать, учиться и менять подходы в ответ на внешние сигналы, что позволяет им сохранять влияние и оставаться востребованными.

Делитесь лидерством

Многие лидеры, о которых мы пишем в этой книге, обладают немалой харизмой, однако это не означает, что у них слишком большое эго. Эти директора ориентированы на реализацию стратегии, это одаренные предприниматели, однако они знают: чтобы стать силой добра, нужно делиться властью.

Они распространяют лидерство по всей своей организации и сети близких им НКО, давая возможность управлять процессом и другим. Они развивают институт заместителей и вторых лиц, выстраивают мощные команды руководителей с длительным сроком пребывания в должности и приглашают в советы директоров людей, искренне заинтересованных в работе.

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Лучшие НКО используют все или большинство из этих шести практик. Однако так было не всегда: некоторые из них поначалу использовали лишь несколько практик, а со временем добавили к ним остальные. Некоторые применяют определенные рычаги чаще других и в разной степени. Главное, что все они используют почти все из этих практик.

Вместо того чтобы погрязнуть в бюрократии или заниматься привычным делом, они постоянно движутся в новых направлениях, а затем наращивают мощности, необходимые им, чтобы быть эффективными. Они постоянно находят достаточно длинные рычаги для многократного усиления влияния за счет работы с другими и через других.

Применяя все эти силы одновременно, НКО создает импульс, питающий дальнейший успех.

«Чем-то это похоже на то, как вы сталкиваете снежный ком с горы, — сказал один из волонтеров Habitat for Humanity. — Поначалу это дело забирает у вас немало сил. Но как только ком начинает катиться, он быстро обретает импульс и перестает нуждаться в вашей помощи».

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