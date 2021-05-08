Как Sony потеряла $100 млн из-за «голых» фото

В 1990-е годы домашние видеокамеры пользовались большой популярностью и были доступны практически каждому. В то время Sony представила камеру Handycam с функцией NightShot. Она могла делать снимки в практически полной темноте с помощью инфракрасных лучей. Однако новинка неожиданно вызвала скандал, а ущерб для компании составил $100 млн.

Проблема

Sony рассчитывала, что с помощью Handycam люди будут снимать жизнь ночных животных или друг друга во время походов в лес. Именно так компания рекламировала новый продукт.

Но когда камера появилась на рынке, разгорелся скандал: при использовании функции NightShot она могла «видеть» сквозь одежду. Для этого на нее нужно было надеть специальный фильтр.

Ажиотаж привел к росту спроса на камеры с функцией NightShot: многие из них перепродавали за $2500 вместо первоначальных $600.

Это вызвало юридические проблемы и нарушения конфиденциальности. Журналисты обнаружили 12 сайтов с фотографиями женщин, которые казались обнаженными, хотя на самом деле были одеты.

При определенном освещении камера отражала свет через одежду непосредственно на кожу и возвращала его в объектив, вызывая эффект обнаженной фигуры. Особенно это проявлялось при дневном свете, а также если на человеке была тонкая или темная одежда. Такая ткань часто поглощала инфракрасный свет, а не возвращала его обратно. На пленке можно было увидеть нижнее белье человека, его татуировки и многое другое.

Появились сообщения о мужчинах, которые приходили в бассейны и парки развлечений с камерами, спрятанными под полотенца. Затем они продавали сделанные фото на своих сайтах.

Все это происходило в период минимального регулирования интернета. Поэтому найденные сайты оставались доступными в течение долгого времени, прежде чем власти решили эту проблему.

Решение

Sony не пыталась оправдать свою ошибку и немедленно объявила об изъятии из продажи 700 тысяч камер. Это стало крупнейшим отзывом товаров в истории компании. Всем продавцам было запрещено распространять HandyCam. Sony пригрозила незамедлительно принять дисциплинарные меры против тех, кто попытается заработать на возросшем спросе. Теперь компания тщательно тестирует все свои технологии.

Совет: при возникновении скандальных ситуаций не стоит игнорировать обвинения из-за страха потерять деньги или пытаться отрицать вину — это сделает только хуже. Лучшее, что можно сделать: взять на себя ответственность, а также действовать быстро и решительно.

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