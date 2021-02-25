В метрополитене Москвы установят мультимедийные экраны с камерами слежения

Для 85 станций столичного метро закупят 316 мультимедийных экранов для трансляции различной информации и рекламы, узнал «Коммерсантъ» и ознакомился с техническим заданием к тендеру. Стоимость закупки составляет 932 млн рублей.

В нем уточняется, что экраны должны иметь камеры видеонаблюдения с автофокусом и съемкой в Full HD, а также с поддержкой интеллектуальных модулей, в числе которых «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скоплений.

Наиболее продвинутый функционал обеспечит «модуль определения поведения объектов», пишет издание. Такой модуль может фиксировать такие действия, как «пересечение линии», «быстрое движение» и «праздношатание». В техзадании также указано, что система будет интегрирована с IT-системами метрополитена для передачи «метаданных от камеры о распознанном объекте».

Доступ к системе будет получат сотрудники метрополитена, Центра организации дорожного движения Москвы и управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. К комплексу подключат внешнюю рекламную платформу, правда, пока нет сведений, какую именно.

В ответ на запрос «Ъ» представители московского метрополитена пояснили, что закупаемые камеры не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

Тем не менее эксперты издания полагают, что мультимедийная система с большой вероятностью всё же будет задействована для анализа поведения людей и сбора данных для рекламных агентств с маркетинговыми целями. Так считает, например, глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Ранее стало известно, что в столичном метро запустят в 2021 году Face ID для оплаты проезда.

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