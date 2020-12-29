Восемь вещей, которые раздражают сотрудников IKEA

Работники IKEA часто сталкиваются с неприятными или комичными ситуациями. Покупатели не знают как себя вести в подобного рода магазинах: пачкают мебель, мусорят и путают местами товары, что выводит продавцов из себя. Вот несколько вещей, которые никогда не следует делать в IKEA.

Приносить еду и напитки в выставочные залы

IKEA славится своими фуд-кортами, которые предлагают обширный выбор шведских угощений и закусок.

Однако бывший сотрудник IKEA Сонни Картрайт сказала, что невежливо брать с собой закуски в залы, где выставлена мебель. «Многие люди приносят еду и оставляют следы и пятна на мебели», — рассказывает Картрайт. Если захотелось перекусить во время шоппинга, лучше отправиться на фуд-корт, а не обедать на мебели.

Мусорить в магазине

Никогда не оставляйте упаковки от пищи или другой мусор на выставочных образцах или внутри них. Несмотря на то, что IKEA старается создать ощущение домашнего уюта у клиентов, необходимо помнить о том, что это общественное место.

«Персонал вынужден убирать мусор за покупателями. Это неуважительно по отношению к сотрудникам», — делится она. По всему магазину стоят урны для мусора, не забывайте использовать их по назначению.

Не следить за детьми

Даже самые воспитанные дети могут потерять голову от обилия интересных предметов, которые можно потрогать и изучить. Важно следить за ними во избежание несчастных случаев.

«Нет ничего хуже кричащих, бегающих по магазину, портящих вещи и оставляющих повсюду липкие отпечатки детей, — сказала Картрайт. — Это неуважительно по отношению к другим клиентам, а персонал может получить за это штраф».

Убедитесь, что у вашего ребенка нет еды или напитков, которые могут стать причиной беспорядка.

«Пожалуйста, не позволяйте своему ребенку бегать с напитком в руке. Если он его прольет, то именно нам придется убирать», — поделилась Келли Робертс, продавец-консультант IKEA.

Детей можно оставить в охраняемой игровой комнате IKEA, где обученные сотрудники наблюдают за детьми в течение часа бесплатно. Не забудьте заранее проверить, будет ли эта услуга доступна во время вашего визита.

Просить сотрудников о скидке

Робертс заметила, что просить сотрудника применить его скидку на вашу покупку категорически запрещено.

«Это не только ставит нас в неловкое положение, но и может поставить под угрозу нашу работу», — сказала она.

Если вы хотите сэкономить, оформите бесплатную семейную карту IKEA.

Бонусная карта позволяет вам совершать покупки по специальным ценам и получать бесплатный горячий напиток на фуд-корте с понедельника по пятницу.

Залезать под одеяла

Покупатели не должны относиться к мебели так, будто она уже принадлежит им.

«Однажды мы обнаружили, что кто-то воспользовался демонстрационным туалетом, — поделилась Картрайт. — В кроватях мы также встречали интересные находки».

Сидеть на кроватях, стульях и диванах, чтобы оценить их удобство, не запрещается. Но не стоит забираться под одеяло, закидывать ноги на мебель или справлять нужду.

Неуважительно относиться к сотрудникам

Магазины IKEA довольно просторны, поэтому путь из одной части в другую может занять много времени. Вот почему важно набраться терпения, когда вы просите сотрудника о помощи.

«Если вы видите, что ваш консультант не бежит со всех ног, чтобы помочь — не стоит грубить, — сказала Робертс. — Мы стоим на ногах почти всю нашу восьмичасовую смену, иногда силы уже на исходе».

Также если вы попросили сотрудника принести вам какой-то предмет, важно оставаться на одном месте. Для работника поиск покупателя в огромном магазине может оказаться довольно сложной задачей.

Класть вещи не на те полки

Покупатели должны стараться возвращать вещи на правильные полки. Это особенно важно в складской зоне.

«В большинстве случаев мебель поставляется в нескольких коробках, и если одна упаковка лежит не на своем месте, персонал и клиенты не смогут найти полный комплект», — сказала Картрайт.

Если вы не уверены, где вы взяли предмет, лучше попросить сотрудника вернуть товар на нужную полку.

Требовать от сотрудников слишком многого

Праздничный сезон — самый насыщенный период для IKEA. Из-за этого магазины иногда нанимают дополнительных работников, чтобы справиться с сезонным всплеском. Важно помнить, что не у всех одинаково высокий уровень знаний и подготовки.

«Пожалуйста, проявите немного терпения к персоналу во время праздников, — просит Робертс. — Значительная часть персонала в этот период только устроились в этот магазин и могут не обладать в полной мере необходимыми знаниями».

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