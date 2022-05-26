Как устроена Splinterlands — блокчейн-игра, в которой можно зарабатывать криптовалюту

Splinterlands — игра на блокчейне Hive, которая может понравиться поклонникам коллекционных карт. В ней доступны различные виды сражений, возможность торговать картами и получать вознаграждения. Рассказываем о том, как устроена Splinterlands и как в ней действовать новичкам.

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Как работает Splinterlands

Splinterlands, ранее известная как Steem Monsters, — коллекционная карточная NFT-игра из серии Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать), доступная в мобильной и настольной версии.

На данный момент в Splinterlands представлено свыше 283 карт. Их можно комбинировать, чтобы повышать их уровень, а также арендовать другим пользователям и переводить в различные криптовалюты.

Уровень игрока определяют семь характеристик: Скорость, Броня, Здоровье, Стоимость Маны и формы Атак, в том числе Магия, Ближний Бой и Дальний Бой. Каждая карта принадлежит определенной фракции: Огонь, Земля, Дракон, Смерть, Жизнь, Вода и Нейтральные (наемники).

Splinterlands предлагает различные внутриигровые активности, в которых можно участвовать и зарабатывать токены ежедневно. Игрокам доступно несколько типов геймплея, в том числе квесты, рейтинговые матчи и турниры.

Участвуя в сражениях на разных уровнях, игроки получают наборы карт, редкие карты, магические зелья и самый уникальный актив — цифровую валюту Dark Energy Crystals (DEC), которую можно потратить во внутриигровой «лавке».

В чем уникальность Splinterlands

В отличие от большинства NFT-игр, Splinterlands предлагает кросс-совместимость с другими блокчейнами, в том числе с Tron, Ethereum и WAX. Кроме того, игра обладает собственным блокчейном, благодаря которому она регулярно обновляется и сохраняет стабильность.

Шесть советов для игроков Splinterlands

Новичкам механизм игры может показаться запутанным. Вот несколько советов, которые помогут быстро разобраться и преуспеть в ней.

Продумайте план игры

Геймера могут интересовать различные цели: заработать денег, попасть в Лигу Чемпионов, накопить ресурсы и просто играть для удовольствия. Стоит заранее определить, чего вы хотите добиться и сколько денег готовы потратить в Splinterlands.

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К примеру, ежедневные призы и умеренные траты с большой вероятностью позволят собрать колоду серебряного уровня. А вот для сражения в высших лигах, скорее всего, потребуется вложить достаточно много времени и средств. Однако для начала можно арендовать колоды, собранные другими игроками.

Изучите способы покупки карт

Новые карты можно приобрести несколькими способами. Самый простой — воспользоваться «лавкой» на сайте Splinterlands. Для покупки понадобится внутриигровая валюта Credits или токен Dark Energy Crystals. Выгодно приобрести и арендовать карты можно также через сервис Peakmonsters.

Даже недорогие карты могут привести в бронзовую или серебряную лигу. Главное — их найти.

Принимайте участие в турнирах

Турниры — еще один отличный способ улучшать навыки игры в Splinterlands, а также получать токены DEC. Они постоянно проводятся во всех лигах, и каждый может выбрать подходящий для себя уровень.

Следите за важными обновлениями

Splinterlands постоянно развивается, и информация об этом появляется практически еженедельно. Отслеживайте официальные страницы Splinterlands в социальных сетях и прочие интернет-источники, чтобы быть в курсе последних новостей.

Поддерживайте показатель сбора DEC ниже 100%

При наведении курсора на баланс DEC отображается так называемый «показатель сбора» (Capture Rate). Чем он выше, тем больше токенов DEC получает игрок во время рейтинговых матчей. При этом после каждой победы показатель сбора снижается и восполняется примерно на 25% ежедневно.

Старайтесь участвовать в таком количестве битв, чтобы поддерживать этот показатель ниже 100%. Это позволяет получать максимальное количество токенов DEC за каждое сражение.

Анализируйте колоды других игроков

На странице со списком лидеров игры можно просматривать рейтинги участников, отфильтровав результаты по лиге. Изучение карт и сражений других игроков помогает выстраивать собственную колоду, чтобы добиваться лучших результатов.

Зачем нужны токены SPS

Splintershards (SPS) — токен управления и основная валюта в игре Splinterlands. По данным CoinMarketCap на 26 мая 2022 года, ее стоимость составляет $0,09576.

Всего выпущено 3 млрд токенов SPS. Они распределяются следующим образом:

10% — на децентрализованную автономную организацию (Decentralized Autonomous Organization, DAO);

30% — на стейкинг;

13,33% — на вознаграждения для членов сообщества;

6,66% — на частные продажи;

9% — для команды разработчиков SPS;

1% — для партнеров и консультантов;

30% — на активности Play-to-Earn.

Среди прочего, SPS дает владельцам право голоса в принятии решений об управлении игрой. Они могут участвовать в голосованиях по текущим и будущим обновлениям, размещаемых на блокчейне Hive.

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Фото на обложке: photo_gonzo / Shutterstock