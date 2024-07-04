Старения можно избежать: ученые ищут способы обмануть эволюцию

В 1997 году в возрасте 122 лет умерла француженка по имени Жанна Кальман. По данным Gerontology Research Group, она была самым старым человеком, чей возраст был установлен. Она каждый день пила портвейн и курила после еды, а еще съедала больше килограмма шоколада в неделю. «После ее смерти никто еще не доживал до 120 лет», — говорит Венки Рамакришнан, биолог, нобелевский лауреат и автор книги «Почему мы умираем».

И на самом деле, с каждым годом до 100 лет доживает всё больше человек, однако в отношении перешагнувших 110-летний рубеж такой динамики не наблюдается. «Это говорит о том, что, возможно, существует естественный предел человеческой жизни», — считает Рамакришнан.

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Если такое ограничение существует, то оно обусловлено биологической эволюцией. «Эволюции нужно лишь, чтобы ваши гены передались следующему поколению, — говорит Рамакришнан. — Ей неважно, сколько вы будете жить».

Это, к примеру, объясняет, почему, по-видимому, существует корреляция между размером животных и продолжительностью их жизни. Более крупные виды обычно живут дольше.

большинство подёнок — от одного до пары дней,

бабочки-монархи — несколько месяцев,

гренландские киты — более 200 лет,

гренландские полярные акулы — более 500 лет.

«Маленьким видам нет смысла тратить много ресурсов на поддержание и восстановление тела, так как слишком высоки риски быть съеденным или умереть от голода, — рассуждает Рамакришнан. — У крупных видов, напротив, есть больше времени на поиск партнера и производство потомства».

Однако несколько видов, похоже, не попадают под это правило. Гидра, маленькое пресноводное животное с 12 щупальцами, кажется, вообще не стареет. Бессмертные медузы могут вообще обратить старение вспять. «Это говорит о том, что старение не является неизбежным процессом и мы можем обойти естественные ограничения, если изменим свою биологию», — считает Рамакришнан.

Вот почему много исследований сегодня посвящено попыткам понять биологические причины старения и смерти. Ученые пытаются узнать, как изменять процессы биологического старения клетки, например, как уничтожить сенесцентные клетки (состарившиеся клетки, уже не выполняющие свои функции и вызывающие воспаление) или как перепрограммировать клетки и вернуть их к более ранней стадии развития.

За последние 10 лет было опубликовано более 300 тыс. ученых трудов, посвященных старению, и миллиарды долларов были вложены в более 700 стартапов в области долголетия, в том числе в Altos Labs, Human Longevity, Elysium Health и Calico.

Одно из самых многообещающих исследовательских направлений — открытие химических соединений, имитирующих эффект низкокалорийной диеты, которая признана одним из лучших способов замедлить старение. Одно из таких соединений — рапамицин, впервые обнаруженный в почве острова Пасхи. Сначала ученые заметили его противогрибковые свойства, а позже узнали, что он обладает мощным противоопухолевым и противовоспалительным средством.

«Это также иммунодепрессант, поэтому он может увеличить восприимчивость к болезням и замедлить заживление ран. Нам нужно найти золотую середину и избежать побочных эффектов, получив только [антивозрастные] преимущества», — говорит Рамакришнан.

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Есть немало исследований, которые доказывают, что молодая кровь может омолаживать старые тела — во всяком случае, у мышей. Это обнаружили, когда хирургическим путем соединили кровеносную систему старой и молодой мыши — этот метод называется парабиозом — и обнаружили, что процедура замедлила симптомы старения и на 10% увеличила продолжительность жизни более старого животного.

Рамакришнан отмечает, что пока ученые всё еще пытаются определить, какие факторы в молодой крови создают этот эффект, «некоторые компании бегут впереди паровоза и уже предлагают молодую плазму миллиардерам».

Рамакришнан отмечает, что пока мы ждем всех этих научных открытий, некоторые меры можно принять уже сейчас:

«Это очень похоже на советы наших бабушек и дедушек. Ешьте умеренно, отдавайте предпочтение здоровой пище, высыпайтесь и занимайтесь спортом. Оказывается, каждое из этих действий оказывает влияние на два других, так что получается своего рода замкнутый круг благоприятных событий. Если вы будете выполнять всё вместе, это сработает лучше, чем любое лекарство. Здесь нет побочных эффектов, и это бесплатно».

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