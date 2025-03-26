Как запустить бизнес на шоколаде: идеи, расчет прибыли и практические советы

Бизнес по изготовлению домашнего шоколада подходит предпринимателям, желающим выпускать оригинальную и вкусную продукцию из натуральных ингредиентов. У таких сладостей всегда найдутся постоянные покупатели разного возраста.

Анализ рынка и целевой аудитории

В целевую аудиторию бизнеса по производству конфет и шоколада ручной работы чаще всего попадают женщины, покупающие сладости для себя и в подарок. Нередко интересные заказы поступают от мужчин, делающих сюрприз своим спутницам. На 3-м месте у предприятий по выпуску домашнего шоколада находятся корпоративные клиенты, готовящие подарки партнерам или к юбилею фирмы.

Прежде чем открыть свое дело в нише домашнего шоколада, надо провести маркетинговое исследование. Его цель — обозначить уровень конкуренции и наличие спроса на сладости. Сделать это можно самому путем изучения отзывов покупателей, объявлений, посещения магазинов, продающих похожую продукцию.

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Выиграть в конкурентной борьбе можно разными способами. Первый — это создание оригинального продукта в интересной упаковке, так как шоколад сначала оценивают по внешнему виду. Второй — включение в ассортимент шоколада с новыми начинками. Здесь фантазия производителя ограничивается доступом к нужному сырью.

Регистрация бизнеса и оформление документов

Перед открытием своего дела надо его зарегистрировать и оформить документы, разрешающие продажу домашнего шоколада.

Оформление и регистрация бизнеса

Сначала предприниматель выбирает форму ведения бизнеса. Если он планирует выполнять работу сам, без помощи наемных работников, можно зарегистрировать самозанятость. Сделать это можно бесплатно в приложении «Мой налог».

У самозанятости есть такие преимущества:

простое и быстрое оформление;

отсутствие отчетности и страховых взносов;

автоматическое исчисление налогов по низкой ставке;

совмещение с другой работой или бизнесом.

Недостатками самозанятые называют:

сложное масштабирование бизнеса;

ограничение годового дохода;

отсутствие стажа для получения пенсии;

трудности при кредитовании.

Открыть бизнес по производству домашнего шоколада можно в форме ИП. Его преимуществами предприниматели считают:

минимальный комплект документов;

регистрацию за 3 дня;

отсутствие пошлины при электронном оформлении (800 руб. при личном обращении в налоговую);

начисление трудового стажа.

Недостатками ИП бизнесмены называют:

обязательные страховые взносы и отчетность;

ответственность личным имуществом за долги предприятия.

Можно открыть ООО для изготовления домашнего шоколада. Но такой формат бизнеса регистрируют при большом объеме производства и обороте.

Все про сертификацию кондитерских изделий

Если заниматься шоколадным бизнесом дома, то получать сертификат необязательно. Добровольная аттестация дает преимущество перед конкурентами, т.к. подтверждает безопасность продукции и указанные производителем свойства товара.

Фото в тексте: Freepik

Если конфеты и шоколад ручной работы предприниматель выпускает для особой целевой аудитории, например для беременных или спортсменов, ему придется подать заявку в Роспотребнадзор. Там ему выдадут «Свидетельство о государственной регистрации».

Чтобы пройти добровольную аттестацию конфет и шоколада ручной работы, надо убедиться в том, что:

производственное оборудование, технологические процессы, сырье и материалы соответствуют стандартам;

шоколад и конфеты не содержат пестицидов, радионуклидов, других токсичных примесей;

в помещении соблюдаются санитарные правила;

условия хранения отвечают установленным нормам;

готовая продукция упаковывается согласно действующим стандартам.

После проверки надо составить декларацию на получение сертификата. К ней следует приложить такие документы:

ТУ с указанием веса, рецептуры, названия товара, срока годности и других характеристик;

сертификат ХАССП по ISO 22000 (за его отсутствие предпринимателя оштрафуют на сумму до 1 млн руб.);

декларацию согласно ТС 021/2011.

Эти документы рассматривают в Федеральной службе аккредитации, которая выдает сертификаты на конфеты и другую шоколадную продукцию.

Требования к помещению

Сначала изготавливать шоколад ручной работы можно дома. К помещению, где будет развернуто производство, предъявляются такие требования:

температура не выше +18...+20°C;

влажность не более 50-55%;

вентиляция, достаточная для исключения выпадения конденсата на поверхность готовой продукции;

освещение, позволяющее контролировать рабочий процесс.

Закупка компонентов шоколада и оборудования

Чтобы начать работу в шоколадном бизнесе у себя дома, понадобится закупить такие ингредиенты:

перетертую какао-массу,

сливки или молоко,

сахар,

сливочное и какао-масло.

В качестве ароматизаторов чаще всего в конфеты и шоколад добавляют такие компоненты:

молотый кофе;

натуральную ваниль.

Придать шоколаду оригинальный вид можно добавлением пищевых красителей. С их помощью изделие получает нужный оттенок, а поверхность — яркий блеск. Основное требованием к таким ингредиентам — это отсутствие своего запаха и вкуса.

Для домашнего шоколадного бизнеса не нужно сложное и дорогое оборудование. На старте можно пользоваться бытовыми кухонными приборами:

миксером,

холодильником,

микроволновой печью,

плитой.

Дополнительно надо купить:

посуду для растапливания шоколада;

кухонный термометр;

пергаментную бумагу для выкладки изделий;

формы для придания шоколаду оригинального вида.

Итого небольшому домашнему бизнесу для запуска достаточно 2-3 тыс. рублей. Но при наращивании объемов производства понадобится увеличить расходы на закупку более производительного оборудования:

конш-машины для смешивания массы;

меланжеров для перемалывания какао-бобов;

печи для растопления массы.

Стоимость таких приспособлений может превысить 20-30 тыс. рублей.

Технология производства: как сделать шоколад дома

Изготавливать шоколад дома можно разными способами. Они зависят от рецепта и списка ингредиентов. С их закупки начинается производственный процесс.

На втором этапе почти всегда проводят темперирование какао-массы. В результате у готовой продукции получается более ровная структура, увеличивается срок хранения.

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Полностью темперирование состоит из нагрева и охлаждения массы при постоянном перемешивании. Чтобы в результате получился вкусный шоколад, надо соблюдать такие условия:

точную температуру — сначала нагрев до +45...+50°C, затем — охлаждение до +26...+28°C;

чистоту инструментов и поверхностей;

высокую скорость операций во избежание кристаллизации и сохранения структуры какао-масла.

После темперирования в массу добавляют сахар. Ее постоянно перемешивают до образования однородной гладкой структуры.

Если масса стала слишком густой, ее нагревают до рабочей температуры и дают остыть до +15...+18°C. При ней шоколад разливают по формам. Нельзя давать массе охладиться ниже +10°C, поскольку нарушатся структура и качество готового шоколада.

На следующем этапе изделие вынимают из формы. Операцию выполняют в чистых сухих перчатках, чтобы избежать попадания бактерий и микроорганизмов.

Далее шоколад упаковывают в фольгу, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Тара должна быть чистой, сухой, герметичной.

Финансовый и бизнес-план

Прежде чем открыть свое дело, предприниматели составляют бизнес-план. Основная его часть — финансовая модель предприятия.

Стартовые вложения

На старте понадобится купить:

какао-массу;

оборудование;

какао-масло;

сахар;

ингредиенты для начинки;

красители;

материалы для упаковки;

этикетки.

Всего для запуска домашнего шоколадного производства понадобится 15-20 тыс. рублей.

Ежемесячные расходы

Кроме стартовых инвестиций, надо поддерживать свой бизнес. В зависимости от объема производства, потребуется около 10-15 тыс. рублей на закупку сырья, дополнительных ингредиентов, упаковочных материалов.

Если вести бизнес в съемном помещении, дополнительно надо выделить деньги на арендные платежи. Они могут достигать 10-30 тыс. рублей в зависимости от локации.

Нельзя забывать об уплате налогов. Их размер составляет от 1 до 5 тыс. рублей и зависит от объема продаж и системы налогообложения.

Доход от продаж шоколада ручной работы

Для расчета доходов от шоколадного бизнеса сначала вычисляют себестоимость 1 единицы продукции. Чаще всего предприниматели изготавливают плитку весом 100 г. Для ее производства понадобится 100 г. какао-массы и 10 г какао-масла. Этот объем сырья стоит около 100-120 руб.

Если предприниматель изготавливает шоколад с начинкой из орехов, к себестоимости добавляют 20-40 руб. Упаковка удорожает изделие еще на 30-50 рублей. Значит, себестоимость 1 плитки равняется 150—210 руб.

Наценку на свою продукцию предприниматель устанавливает сам. Менее 100-150% она бывает редко. С учетом интереса бизнесмена, каждая шоколадка будет стоить покупателю 350-450 рублей.

Если продажи у домашнего предприятия будут равны 50-100 плиток в месяц, доход бизнесмена составит 12-20 тыс. рублей. с которых надо уплатить налог. Этой прибыли мало, чтобы развивать свое дело. Поэтому придется наращивать объемы производства и увеличивать целевую аудиторию для роста продаж.

Как продавать шоколад и конфеты ручной работы

При составлении бизнес-плана надо продумать, по каким каналам будет идти продажа конфет и шоколада ручной работы. Начинающему предпринимателю лучше готовить товар под заказ каждому покупателю.

Свой шоколадный бизнес можно продвигать по таким каналам:

на порталах бесплатных объявлений;

в социальных сетях и мессенджерах;

в печатных СМИ;

на радио и телевидении.

Можно попытаться открыть магазин конфет и шоколада ручной работы. Такой способ ведения бизнеса связан с большими расходами на покупку, аренду и ремонт помещения, поставками оборудования, вложениями в рекламу.

При недостатке денег на старте можно начать бизнес на шоколаде через продажи по другим каналам:

кафе и рестораны;

отделы в торговых центрах;

агентства по проведению праздников.

Часто предприниматели из шоколадного бизнеса открывают магазин на маркетплейсе. Для этого подходят следующие площадки:

Ozon;

Wildberries;

«Авито»;

«Яндекс Маркет»;

онлайн-ярмарки мастеров.

Увеличить целевую аудиторию через социальные сети можно такими способами:

размещение роликов об изготовлении шоколада ручной работы и конфет;

публикация рецептов;

реакция на отзывы и вопросы потенциальных заказчиков;

организация акций, опросов среди подписчиков.

Продавать конфеты и шоколад можно не только через свою учетную запись. Для бизнеса подходят тематические блоги, форумы, сообщества. Но сначала придется получить разрешение от администрации ресурса.

Увеличить прибыль можно изготовлением шоколада и конфет с логотипом компании, праздничных наборов, сувениров. Дополнительный доход шоколадному бизнесу принесут мастер-классы и уроки для разной целевой аудитории.

Хранение приготовленного шоколада ручной работы

Часто шоколад ручной работы сравнивают с произведениями искусства. Но мало просто его изготовить, надо еще и сохранить товар так, чтобы он не утратил внешнего вида, вкуса и аромата.

Первое условие — это правильный температурный режим. Шоколад не любит резких переходов от жары к холоду. Лучше всего держать его в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +15 до +20 °C.

В шоколадных изделиях мало воды. Поэтому в помещении надо поддерживать влажность 65% и ниже.

Рядом с шоколадом лучше не держать других продуктов питания, особенно с сильным запахом. Отсюда второе условие хранения — это герметичная упаковка в виде пакетов и контейнеров.

Не стоит держать шоколадную продукцию в холодильнике. В нем часто образуется конденсат, который может повредить упаковку или испортить негерметично запечатанный товар.

Шоколаду разного вида соответствует свой срок годности. У темного он составляет 12-18 месяцев. Но есть самому его можно еще в течение примерно полугода, если у него не изменился цвет и запах, не появились потеки и плесень.

К молочному шоколаду требования по сроку хранения строже. Из-за того что к какао-маслу в нем добавляют сливки или молоко, к продаже он годен в течение 6-12 месяцев.

С белым шоколадом ситуация сложнее. В нем нет какао совсем, поэтому при производстве сюда вводят ингредиенты, увеличивающие срок хранения до 1-1,5 месяцев.

Шоколад и конфеты с крупной и мелкой начинкой из орехов, арахиса, сухофруктов, воздушного риса можно держать на складе до 6 месяцев. Срок хранения может уменьшиться, если нарушен какой-либо из критериев хранения.

Шоколадную (кондитерскую) плитку изготавливают без какао-масла. Его заменяют на растительные жиры, чаще всего на соевый лецитин. Поэтому он может дожидаться продажи в течение 12—18 месяцев.

У шоколада ручной работы сроки хранения такие же как у фабричного изготовления:

до 18 месяцев — для темного;

6-12 месяцев — для светлого;

0,5 года — с начинками;

до 2 месяцев — для белого.

Трудности шоколадного бизнеса

Бизнес по изготовлению и продаже шоколада ручной работы сопряжен с такими рисками:

высокая себестоимость, так как. производство связано с дорогим качественным сырьем и оборудованием;

ограниченная производительность ручного труда;

нестабильное качество из-за ошибок в технологическом процессе и нестабильного качества ингредиентов;

небольшой опыт предпринимателя в изготовлении шоколада;

зависимость прибыли от колебаний спроса;

высокая конкуренция со стороны других производителей шоколада ручной работы;

сезонность, например, когда в новогодние и другие праздники спрос растет, а в другие дни иногда появляются сбои в продажах;

невысокий доход при малом количестве выпущенного товара.

У производства шоколада как бизнеса есть сильные и слабые стороны. Идея может приносить стабильную прибыль только при максимально точно выстроенной технологии, эффективных каналах продвижения, лояльности целевой аудитории.

Фото на обложке: Freepik