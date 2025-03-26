Как запустить бизнес на шоколаде: идеи, расчет прибыли и практические советы
Бизнес по изготовлению домашнего шоколада подходит предпринимателям, желающим выпускать оригинальную и вкусную продукцию из натуральных ингредиентов. У таких сладостей всегда найдутся постоянные покупатели разного возраста.
- Истории
Содержание
- Анализ рынка и целевой аудитории
- Регистрация бизнеса и оформление документов
- Требования к помещению
- Закупка компонентов шоколада и оборудования
- Технология производства: как сделать шоколад дома
- Финансовый и бизнес-план
- Как продавать шоколад и конфеты ручной работы
- Хранение приготовленного шоколада ручной работы
- Трудности шоколадного бизнеса
Анализ рынка и целевой аудитории
В целевую аудиторию бизнеса по производству конфет и шоколада ручной работы чаще всего попадают женщины, покупающие сладости для себя и в подарок. Нередко интересные заказы поступают от мужчин, делающих сюрприз своим спутницам. На 3-м месте у предприятий по выпуску домашнего шоколада находятся корпоративные клиенты, готовящие подарки партнерам или к юбилею фирмы.
Прежде чем открыть свое дело в нише домашнего шоколада, надо провести маркетинговое исследование. Его цель — обозначить уровень конкуренции и наличие спроса на сладости. Сделать это можно самому путем изучения отзывов покупателей, объявлений, посещения магазинов, продающих похожую продукцию.
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Выиграть в конкурентной борьбе можно разными способами. Первый — это создание оригинального продукта в интересной упаковке, так как шоколад сначала оценивают по внешнему виду. Второй — включение в ассортимент шоколада с новыми начинками. Здесь фантазия производителя ограничивается доступом к нужному сырью.
Регистрация бизнеса и оформление документов
Перед открытием своего дела надо его зарегистрировать и оформить документы, разрешающие продажу домашнего шоколада.
Оформление и регистрация бизнеса
Сначала предприниматель выбирает форму ведения бизнеса. Если он планирует выполнять работу сам, без помощи наемных работников, можно зарегистрировать самозанятость. Сделать это можно бесплатно в приложении «Мой налог».
У самозанятости есть такие преимущества:
- простое и быстрое оформление;
- отсутствие отчетности и страховых взносов;
- автоматическое исчисление налогов по низкой ставке;
- совмещение с другой работой или бизнесом.
Недостатками самозанятые называют:
- сложное масштабирование бизнеса;
- ограничение годового дохода;
- отсутствие стажа для получения пенсии;
- трудности при кредитовании.
Открыть бизнес по производству домашнего шоколада можно в форме ИП. Его преимуществами предприниматели считают:
- минимальный комплект документов;
- регистрацию за 3 дня;
- отсутствие пошлины при электронном оформлении (800 руб. при личном обращении в налоговую);
- начисление трудового стажа.
Недостатками ИП бизнесмены называют:
- обязательные страховые взносы и отчетность;
- ответственность личным имуществом за долги предприятия.
Можно открыть ООО для изготовления домашнего шоколада. Но такой формат бизнеса регистрируют при большом объеме производства и обороте.
Все про сертификацию кондитерских изделий
Если заниматься шоколадным бизнесом дома, то получать сертификат необязательно. Добровольная аттестация дает преимущество перед конкурентами, т.к. подтверждает безопасность продукции и указанные производителем свойства товара.
Фото в тексте: Freepik
Если конфеты и шоколад ручной работы предприниматель выпускает для особой целевой аудитории, например для беременных или спортсменов, ему придется подать заявку в Роспотребнадзор. Там ему выдадут «Свидетельство о государственной регистрации».
Чтобы пройти добровольную аттестацию конфет и шоколада ручной работы, надо убедиться в том, что:
- производственное оборудование, технологические процессы, сырье и материалы соответствуют стандартам;
- шоколад и конфеты не содержат пестицидов, радионуклидов, других токсичных примесей;
- в помещении соблюдаются санитарные правила;
- условия хранения отвечают установленным нормам;
- готовая продукция упаковывается согласно действующим стандартам.
После проверки надо составить декларацию на получение сертификата. К ней следует приложить такие документы:
- ТУ с указанием веса, рецептуры, названия товара, срока годности и других характеристик;
- сертификат ХАССП по ISO 22000 (за его отсутствие предпринимателя оштрафуют на сумму до 1 млн руб.);
- декларацию согласно ТС 021/2011.
Эти документы рассматривают в Федеральной службе аккредитации, которая выдает сертификаты на конфеты и другую шоколадную продукцию.
Требования к помещению
Сначала изготавливать шоколад ручной работы можно дома. К помещению, где будет развернуто производство, предъявляются такие требования:
- температура не выше +18...+20°C;
- влажность не более 50-55%;
- вентиляция, достаточная для исключения выпадения конденсата на поверхность готовой продукции;
- освещение, позволяющее контролировать рабочий процесс.
Закупка компонентов шоколада и оборудования
Чтобы начать работу в шоколадном бизнесе у себя дома, понадобится закупить такие ингредиенты:
- перетертую какао-массу,
- сливки или молоко,
- сахар,
- сливочное и какао-масло.
В качестве ароматизаторов чаще всего в конфеты и шоколад добавляют такие компоненты:
- молотый кофе;
- натуральную ваниль.
Придать шоколаду оригинальный вид можно добавлением пищевых красителей. С их помощью изделие получает нужный оттенок, а поверхность — яркий блеск. Основное требованием к таким ингредиентам — это отсутствие своего запаха и вкуса.
Для домашнего шоколадного бизнеса не нужно сложное и дорогое оборудование. На старте можно пользоваться бытовыми кухонными приборами:
- миксером,
- холодильником,
- микроволновой печью,
- плитой.
Дополнительно надо купить:
- посуду для растапливания шоколада;
- кухонный термометр;
- пергаментную бумагу для выкладки изделий;
- формы для придания шоколаду оригинального вида.
Итого небольшому домашнему бизнесу для запуска достаточно 2-3 тыс. рублей. Но при наращивании объемов производства понадобится увеличить расходы на закупку более производительного оборудования:
- конш-машины для смешивания массы;
- меланжеров для перемалывания какао-бобов;
- печи для растопления массы.
Стоимость таких приспособлений может превысить 20-30 тыс. рублей.
Технология производства: как сделать шоколад дома
Изготавливать шоколад дома можно разными способами. Они зависят от рецепта и списка ингредиентов. С их закупки начинается производственный процесс.
На втором этапе почти всегда проводят темперирование какао-массы. В результате у готовой продукции получается более ровная структура, увеличивается срок хранения.
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Полностью темперирование состоит из нагрева и охлаждения массы при постоянном перемешивании. Чтобы в результате получился вкусный шоколад, надо соблюдать такие условия:
- точную температуру — сначала нагрев до +45...+50°C, затем — охлаждение до +26...+28°C;
- чистоту инструментов и поверхностей;
- высокую скорость операций во избежание кристаллизации и сохранения структуры какао-масла.
После темперирования в массу добавляют сахар. Ее постоянно перемешивают до образования однородной гладкой структуры.
Если масса стала слишком густой, ее нагревают до рабочей температуры и дают остыть до +15...+18°C. При ней шоколад разливают по формам. Нельзя давать массе охладиться ниже +10°C, поскольку нарушатся структура и качество готового шоколада.
На следующем этапе изделие вынимают из формы. Операцию выполняют в чистых сухих перчатках, чтобы избежать попадания бактерий и микроорганизмов.
Далее шоколад упаковывают в фольгу, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Тара должна быть чистой, сухой, герметичной.
Финансовый и бизнес-план
Прежде чем открыть свое дело, предприниматели составляют бизнес-план. Основная его часть — финансовая модель предприятия.
Стартовые вложения
На старте понадобится купить:
- какао-массу;
- оборудование;
- какао-масло;
- сахар;
- ингредиенты для начинки;
- красители;
- материалы для упаковки;
- этикетки.
Всего для запуска домашнего шоколадного производства понадобится 15-20 тыс. рублей.
Ежемесячные расходы
Кроме стартовых инвестиций, надо поддерживать свой бизнес. В зависимости от объема производства, потребуется около 10-15 тыс. рублей на закупку сырья, дополнительных ингредиентов, упаковочных материалов.
Если вести бизнес в съемном помещении, дополнительно надо выделить деньги на арендные платежи. Они могут достигать 10-30 тыс. рублей в зависимости от локации.
Нельзя забывать об уплате налогов. Их размер составляет от 1 до 5 тыс. рублей и зависит от объема продаж и системы налогообложения.
Доход от продаж шоколада ручной работы
Для расчета доходов от шоколадного бизнеса сначала вычисляют себестоимость 1 единицы продукции. Чаще всего предприниматели изготавливают плитку весом 100 г. Для ее производства понадобится 100 г. какао-массы и 10 г какао-масла. Этот объем сырья стоит около 100-120 руб.
Если предприниматель изготавливает шоколад с начинкой из орехов, к себестоимости добавляют 20-40 руб. Упаковка удорожает изделие еще на 30-50 рублей. Значит, себестоимость 1 плитки равняется 150—210 руб.
Наценку на свою продукцию предприниматель устанавливает сам. Менее 100-150% она бывает редко. С учетом интереса бизнесмена, каждая шоколадка будет стоить покупателю 350-450 рублей.
Если продажи у домашнего предприятия будут равны 50-100 плиток в месяц, доход бизнесмена составит 12-20 тыс. рублей. с которых надо уплатить налог. Этой прибыли мало, чтобы развивать свое дело. Поэтому придется наращивать объемы производства и увеличивать целевую аудиторию для роста продаж.
Как продавать шоколад и конфеты ручной работы
При составлении бизнес-плана надо продумать, по каким каналам будет идти продажа конфет и шоколада ручной работы. Начинающему предпринимателю лучше готовить товар под заказ каждому покупателю.
Свой шоколадный бизнес можно продвигать по таким каналам:
- на порталах бесплатных объявлений;
- в социальных сетях и мессенджерах;
- в печатных СМИ;
- на радио и телевидении.
Можно попытаться открыть магазин конфет и шоколада ручной работы. Такой способ ведения бизнеса связан с большими расходами на покупку, аренду и ремонт помещения, поставками оборудования, вложениями в рекламу.
При недостатке денег на старте можно начать бизнес на шоколаде через продажи по другим каналам:
- кафе и рестораны;
- отделы в торговых центрах;
- агентства по проведению праздников.
Часто предприниматели из шоколадного бизнеса открывают магазин на маркетплейсе. Для этого подходят следующие площадки:
- Ozon;
- Wildberries;
- «Авито»;
- «Яндекс Маркет»;
- онлайн-ярмарки мастеров.
Увеличить целевую аудиторию через социальные сети можно такими способами:
- размещение роликов об изготовлении шоколада ручной работы и конфет;
- публикация рецептов;
- реакция на отзывы и вопросы потенциальных заказчиков;
- организация акций, опросов среди подписчиков.
Продавать конфеты и шоколад можно не только через свою учетную запись. Для бизнеса подходят тематические блоги, форумы, сообщества. Но сначала придется получить разрешение от администрации ресурса.
Увеличить прибыль можно изготовлением шоколада и конфет с логотипом компании, праздничных наборов, сувениров. Дополнительный доход шоколадному бизнесу принесут мастер-классы и уроки для разной целевой аудитории.
Хранение приготовленного шоколада ручной работы
Часто шоколад ручной работы сравнивают с произведениями искусства. Но мало просто его изготовить, надо еще и сохранить товар так, чтобы он не утратил внешнего вида, вкуса и аромата.
Первое условие — это правильный температурный режим. Шоколад не любит резких переходов от жары к холоду. Лучше всего держать его в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +15 до +20 °C.
В шоколадных изделиях мало воды. Поэтому в помещении надо поддерживать влажность 65% и ниже.
Рядом с шоколадом лучше не держать других продуктов питания, особенно с сильным запахом. Отсюда второе условие хранения — это герметичная упаковка в виде пакетов и контейнеров.
Не стоит держать шоколадную продукцию в холодильнике. В нем часто образуется конденсат, который может повредить упаковку или испортить негерметично запечатанный товар.
Шоколаду разного вида соответствует свой срок годности. У темного он составляет 12-18 месяцев. Но есть самому его можно еще в течение примерно полугода, если у него не изменился цвет и запах, не появились потеки и плесень.
К молочному шоколаду требования по сроку хранения строже. Из-за того что к какао-маслу в нем добавляют сливки или молоко, к продаже он годен в течение 6-12 месяцев.
С белым шоколадом ситуация сложнее. В нем нет какао совсем, поэтому при производстве сюда вводят ингредиенты, увеличивающие срок хранения до 1-1,5 месяцев.
Шоколад и конфеты с крупной и мелкой начинкой из орехов, арахиса, сухофруктов, воздушного риса можно держать на складе до 6 месяцев. Срок хранения может уменьшиться, если нарушен какой-либо из критериев хранения.
Шоколадную (кондитерскую) плитку изготавливают без какао-масла. Его заменяют на растительные жиры, чаще всего на соевый лецитин. Поэтому он может дожидаться продажи в течение 12—18 месяцев.
У шоколада ручной работы сроки хранения такие же как у фабричного изготовления:
- до 18 месяцев — для темного;
- 6-12 месяцев — для светлого;
- 0,5 года — с начинками;
- до 2 месяцев — для белого.
Трудности шоколадного бизнеса
Бизнес по изготовлению и продаже шоколада ручной работы сопряжен с такими рисками:
- высокая себестоимость, так как. производство связано с дорогим качественным сырьем и оборудованием;
- ограниченная производительность ручного труда;
- нестабильное качество из-за ошибок в технологическом процессе и нестабильного качества ингредиентов;
- небольшой опыт предпринимателя в изготовлении шоколада;
- зависимость прибыли от колебаний спроса;
- высокая конкуренция со стороны других производителей шоколада ручной работы;
- сезонность, например, когда в новогодние и другие праздники спрос растет, а в другие дни иногда появляются сбои в продажах;
- невысокий доход при малом количестве выпущенного товара.
У производства шоколада как бизнеса есть сильные и слабые стороны. Идея может приносить стабильную прибыль только при максимально точно выстроенной технологии, эффективных каналах продвижения, лояльности целевой аудитории.
Фото на обложке: Freepik
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