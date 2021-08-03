Как техностартапы выходят на рынок ритуальных услуг

В эпоху глобальной цифровизации мы все чаще задаемся вопросом о том, что будет с нашим цифровым наследием после смерти или как могли бы выглядеть виртуальные погребения в период пандемии. У некоторых стартапов уже есть ответы на данные вопросы. Рассказываем, как технологические компании выходят на рынок ритуальных услуг и с какими трудностями им приходится сталкиваться.

Родственники и друзья умерших людей могут не знать обо всех важных аккаунтах своих близких. И речь даже не о профилях в соцсетях или облачных хранилищах. Это могут быть инвестиционные или криптовалютные счета. Но в наше время довольно сложно получить доступ к учетным записям родственников и друзей.

«В какой-то момент я сильно увлекся вопросом о том, что происходит с нашими аккаунтами после смерти», — говорит Рикард Штайбер.

Вскоре после этого он создал GoodTrust, сервис, который помогает родственникам получить доступ к цифровому наследию погибших близких. При жизни пользователям необходимо создать профиль на GoodTrust, в котором они могут перечислить все используемые онлайн-сервисы. Далее они указывают, что должно произойти со всей информацией после их смерти.

«Мы точно знаем, какие данные и документы требуются этим компаниям», — говорит Штайбер, ранее занимавший должность директора по глобальному маркетингу в Google.

Во время пандемии, в результате которой погибло более 4 млн человек, многие основатели стартапов решили сосредоточить свой бизнес на смерти. После COVID-19 появился спрос на такие услуги, как виртуальные похороны и сервисы по управлению цифровым наследием.

В целом, бизнес на смерти сейчас стремительно развивается из-за поколения бэби-бумеров. В период с 1946 по 1964 год в США родилось около 76 млн человек, из них 10 тысячам ежедневно исполняется 65 лет. Это поколение все чаще задается вопросами, связанными с окончанием жизни, что делает их последним «ключевым рынком» похоронной индустрии.

Однако эта сфера не нова. С 2012 года Forever.com предлагает пользователям услугу онлайн-хранилища и цифровой архив фотографий.

Но индустрия все больше фокусируется на более широком спектре ниш, связанных со смертью. Например, стартап Eterneva превращает прах людей в бриллианты, которые их близкие могут носить в украшениях. Everdays предлагает онлайн-подписку на похоронные пакеты и услугу для уведомления друзей и семьи о смерти пользователя.

Шридхар Таюр, преподаватель операционного менеджмента в Школе бизнеса Теппера при Университете Карнеги-Меллона, говорит, что люди обращаются к данной сфере из-за возросшего качества подобных технологий. Например, системы синтеза голоса теперь могут озвучивать текст, имитируя голос умерших родственников, что казалось невозможным всего несколько лет назад.

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В период коронавируса стартап Recompose снискал популярность среди пользователей своим необычным подходом к погребению. С помощью микробной химической процедуры он способен превратить тела умерших в плодородную почву. Во время пандемии компания даже проводила виртуальные церемонии.

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Стартап был основан в декабре 2020 года во время пандемии и в данный момент располагается в Кенте, штат Вашингтон. С тех пор он работал на полную мощность. Превращение тел в почву занимает 30 дней, затем родственники могут забрать останки, чтобы рассыпать их под растениями или деревьями. Его основная идея — это превращение праха в физическое воплощение, которое продолжает жить и после смерти.

«Вначале я относилась ко всему этому довольно негативно. Я думала, что это бессмысленно. Но на самом деле клиенты остаются довольны», — рассказывает Анна Свенсон, менеджер по работе с клиентами Recompose.

«Распорядитель виртуальных похорон, ведущий службу, может попросить всех присутствующих зажечь свечу или прочитать молитву», — говорит она. Recompose, возможно, продолжит проводить виртуальные ритуалы и после окончания пандемии.

Дэвид Никсон, основатель Nixon Consulting, консалтинговой компании в сфере похоронного дела, скептически относится к подобным стартапам. Он считает, что данная сфера меняется очень медленно, в то время как многие владельцы похоронных бюро не разбираются в технологиях и не заинтересованы в изучении новых вещей.

Он также не верит в успех новых стартапов Кремниевой долины. «Люди, о которых вы даже не подозреваете, от предпринимателей в сфере фастфуда до парней с Уолл-стрит, резко обратили внимание на ритуальную индустрию», — говорит он.

Никсон признает, что существует некоторый спрос на развитие технологий в этом направлении. Вопрос лишь в масштабах.

Исследование ассоциации похоронных бюро показало, что общественность не считает виртуальные услуги такими же значимыми, как привычные ритуальные услуги. И он сомневается, что спрос позволит таким компаниям, как GoodTrust, стать жизнеспособными предприятиями.

Таюр считает, что такие предприятия смогут добиться успеха, если сосредоточатся на богатых клиентах.

Именно это произошло и с кремацией. После того как в начале 20 века состоятельные люди стали чаще пользоваться этой услугой, их примеру последовали и люди с более низким доходом. По данным Ассоциации кремации Северной Америки, к 2023 году кремировать будут 59,4% умерших.

В целом технологии упрощают доступ к определенным аспектам ритуального бизнеса. GoodTrust только что представила услугу, позволяющую любому желающему составить свое завещание за 15 минут абсолютно бесплатно. «Эта новая функция упрощает данную процедуру», — говорит Штайбер.

Он также считает, что рынок полон возможностей для подобных технологических компаний. Из 2,85 млрд активных месячных пользователей Facebook ежедневно умирают около 30 тысяч человек.

По словам Штайбера, десятки тысяч новых пользователей ежемесячно подписываются на GoodTrust. Премиум-подписка рассчитана на пользователей с большим количеством учетных записей и документов. Ее стоимость составляет $6 в месяц или $499 единоразово.

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