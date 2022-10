В чем заключается проблема финансирования для стартап-акселераторов

В конце сентября компания On Deck закрыла свой стартап-акселератор. Это — некое напоминание о том, что эти программы, как и стартапы, которым они помогают, также являются бизнесом и нуждаются в финансировании.

On Deck основана в 2016 году с целью объединить начинающих предпринимателей, чтобы исследовать различные бизнес-идеи. В прошлом году она представила собственный стартап-акселератор ODX.

Вместе с этим On Deck планировала привлечь $100 млн на поддержку компаний. В один момент Tiger Global (который втайне возглавил раунд серии B для On Deck) намеревался вложить в этот фонд $65 млн. Однако позже компания заявила, что может инвестировать лишь $10 млн, чем поставила под угрозу планы On Deck.

Как утверждает осведомленный источник, On Deck направила на расширение акселератора часть финансов, привлеченных в серии B. Компания ожидала, что ее венчурный фонд вскоре предоставит больше средств. «В конце концов именно деньги разрушили все планы», — объясняет источник.

Сложнее всего акселератору выбрать, как он будет покрывать расходы на управление, чтобы нанимать больше людей и масштабироваться. On Deck взимает плату за участие в своих программах, но в случае акселератора компания хотела пойти другим путем.

«Tiger Global — ценный инвестор нашего фонда и корпорации, — сообщила в своем заявлении On Deck. — Наше ключевое отличие заключается в сочетании грантовой программы для основателей и опции финансирования от On Deck». Компания добавила, что ее формат предпочитают даже опытные предприниматели, проходившие традиционные акселераторы.

Бизнес-модели стартап-акселераторов варьируются в разных отраслях.

Одни используют лишь комиссию от венчурных фондов, собранных для поддержки стартапов. Эти деньги расходуются на найм персонала и оплату прочих ресурсов.

Другие взимают плату с компаний, которая обычно берется из венчурного финансирования, получаемого ими в рамках программы.

Некоторые финансируют свою деятельность с помощью спонсоров и бизнес-партнеров.

Что говорят сами игроки? Партнер венчурной компании Pear Аджай Камат, отвечая на вопрос, будет ли компания Pear когда-либо собирать плату за участие, сказал: «Наша цель — помогать основателям. Думаю, для нас это нецелесообразно».

Стоит отметить, что Pear — это небольшая высокоспециализированная венчурная компания. А значит, он может использовать управленческие сборы от своих инвестиционных фондов, чтобы выплачивать зарплату персоналу, также работающему над акселератором.

Исторически собирать плату за участие со стартапов считалось неправильной практикой, но это может измениться. «Я считаю, что это абсолютно прозрачно и нормально», — говорит бывший инсайдер акселератора 500 Global, участие в котором сейчас стоит $37,5 тысяч.

По его мнению, другие акселераторы, у которых нет финансовых ресурсов, взимают гораздо большую плату за управление, что приводит к той же экономике для компаний.

«Все стараются быть [Y Combinator], и у них не получается, — говорит инсайдер On Deck. — Независимо от того, кто обойдет YC, он будет совсем не похож на YC».

