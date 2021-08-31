Как стать незаменимым сотрудником

Пока большая часть россиян планирует сменить работу , остальные все чаще задумываются, как избежать увольнения. Рассказываем о том, как повысить свою значимость на рабочем месте, чтобы добиться личного успеха и способствовать развитию компании.

1. Найдите пробелы

У любой команды будут некоторые пробелы в знаниях. Их масштаб увеличивается прямо пропорционально размеру коллектива или проекта. И это шанс стать незаменимым сотрудником. Но как же их найти?

Ищите известные пробелы. В каких областях проект проседает, и можете ли вы устранить эти слабые места? Зачастую эти пробелы возникают из-за недостатка знаний или нехватки времени.

В каких областях проект проседает, и можете ли вы устранить эти слабые места? Зачастую эти пробелы возникают из-за недостатка знаний или нехватки времени. Будьте готовы к новым вызовам. Опыт вашей команды преимущественно связан с онлайном, а вас попросили повысить экспертизу в мобильных приложениях? Смело принимайте изменения.

Опыт вашей команды преимущественно связан с онлайном, а вас попросили повысить экспертизу в мобильных приложениях? Смело принимайте изменения. Ищите неизвестные пробелы. Для этого необходимо читать много отраслевой литературы и статей. Например, в сообществе GitHub специалисты из сферы IT часто описывают свой опыт и пути решения всевозможных проблем. Такой подход позволит обнаружить проблемы, о которых, вероятно, никто не знает в компании.

Как определить, значим ли этот пробел?

Имеет ли он измеряемую ценность? Даже если у вас есть остроумный способ ускорить время запуска приложения на 30 мс, это вряд ли поможет привлечь внимание. Однако, если решение можно применить в проекте, оно определенно имеет ценность. Даже если клиенты не заметят и не оценят изменения, возможно, они просто станут меньше жаловаться.

Даже если у вас есть остроумный способ ускорить время запуска приложения на 30 мс, это вряд ли поможет привлечь внимание. Однако, если решение можно применить в проекте, оно определенно имеет ценность. Даже если клиенты не заметят и не оценят изменения, возможно, они просто станут меньше жаловаться. Улучшает ли он работу команды? Как гласит мудрая поговорка: «работай умнее, а не усерднее». Если ваш вклад снижает общие усилия, необходимые для создания или тестирования какого-либо аспекта проекта, значит вы сумели повысить производительность всей команды.

Как гласит мудрая поговорка: «работай умнее, а не усерднее». Если ваш вклад снижает общие усилия, необходимые для создания или тестирования какого-либо аспекта проекта, значит вы сумели повысить производительность всей команды. Насколько он универсальный? Понимание того, как устроен конкретный аспект программы, вряд ли поможет улучшить другие элементы. Однако если вы хорошо понимаете, как работает авторизация, потому что реализовали аутентификацию, эти знания окажутся более значимыми для большей части проекта.

2. Старайтесь быть первым

Чтобы ваш вклад выделялся среди других, важно быть первым, кто обнаружит проблему. После того как этот пробел будет заполнен, скорее всего, подобных проблем не возникнет в будущем. Команда постарается избегать повторных ошибок.

В любом проекте есть слабые места, требующие внимательного рассмотрения. Если кто-то предлагает решение проблемы до вас, поблагодарите его за вклад и переходите к следующему пробелу.

3. Станьте экспертом в определенной области

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Если не удается первым обнаружить слабое место и найти решение проблемы, возможно, стоит лучше изучить ее.

Вот несколько признаков экспертности в какой-либо теме.

Больший объем или глубина знаний, чем у других участников с аналогичным набором навыков.

Больший опыт работы над проблемой.

Более обширные знания о второстепенных аспектах рабочего процесса или общепринятых условностях, которые никто не потрудился записать.

Возможность использовать сторонние знания в повседневной работе. Например, если вы разрабатывали мобильные приложения на предыдущей работе и делаете это сейчас, то у вас больший шанс преуспеть в этой области.

Не стоит противопоставлять себя коллегам. Используйте этот список, чтобы оценить свои сильные стороны и навыки.

4. Будьте заметны

Не стремитесь завладеть всем вниманием: это может вызывать раздражение у коллег. Но речь не о хвастовстве или необходимости продавать себя. Здесь важно найти правильный баланс.

Стереотипный инженер или программист, тихо работающий в углу, может быть экспертом в своей области. Однако никто об этом не узнает, если он не приложит усилия, чтобы интегрироваться в коллектив и быть открытым.

Вот несколько способов стать заметнее и показать свои сильные стороны.

Предложите помощь тому, кто испытывает трудности в вашей области.

Вызовитесь добровольцем на выполнение сложной задачи. Вероятно, у вас получится сделать это качественнее и быстрее, чем у других.

Делитесь знаниями с коллегами, это позволит доказать свой опыт.

Рассказывайте о необычных способах решения проблем.

Знания полезны только тогда, когда ими можно делиться с командой.

Вне зависимости от места работы, искренность и открытость — это самые важные качества. Если вам кажется, что вы переступаете через себя, следуя этому плану, возможно, стоит сделать шаг назад и понять, почему.

Возьмите на заметку описанные выше советы, но оставайтесь собой. Ведь речь не о том, чтобы стать незаменимым, а, скорее о том, чтобы стать настолько ценным, чтобы замена казалась невозможной.

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