В Швеции построят крупнейший в мире деревянный город

Стокгольм Вуд Сити — «крупнейший в мире градостроительный проект из дерева» — появится в Стокгольме, столице Швеции. На площади более 250 тыс. кв. м будут располагаться 7 тыс. офисных помещений и 2 тыс. домов, а также рестораны и магазины. Проект оценивается в $1,4 млрд.

Стокгольм Вуд Сити разработали архитектурные компании White Arkitekter и Henning Larsen. Строительство планируется начать в 2025 году и завершить за десять лет.

Фото в тексте: Atrium Ljungberg, White Arkitekter

Было обнаружено, что строительство из древесины производит значительно меньше выбросов углерода, чем из традиционных материалов. Однако это создает и новые риски.

Самый большой из них связан с пожарной безопасностью, хотя вокруг этого ведутся споры. Сторонники говорят, что опасения по этому поводу возникают из-за плохой информированности, а скептики указывают на проблемы, связанные с противопожарными нормами.

На строительную отрасль приходится почти 40% глобальных выбросов. По этой причине более экологичным (и привлекательным) вариантом кажется массивная древесина — материал, который изготавливают из цельных кусков древесины.

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Исследования показывают: если в среднеэтажных зданиях заменить сталь и бетон на массивную древесину, это может на 26,5% сократить выбросы, связанные с производством, транспортировкой и установкой строительных материалов.

Тем не менее некоторые исследователи отмечают, что полные данные об углеродном воздействии зданий из массивной древесины отсутствуют. В результате, утверждают они, производственный процесс может производить больше выбросов, чем предполагалось ранее.

Другим препятствием может стать отсутствие ясности и согласованности в отношении правил пожарной безопасности.

Фото в тексте: Atrium Ljungberg, White Arkitekter

CEO Atrium Ljungberg Анника Анас сообщила, что Стокгольм Вуд Сити соответствует «тем же высоким требованиям безопасности, что и все другие сооружения», в том числе пожарной безопасности.

Анас отметила, что используемая древесина «создана специально для этой цели». Она добавила, что инженерная древесина образует на поверхности защитный огнеупорный слой, который сохраняет большую часть ее структурной прочности, делая конструкцию безопаснее.

По мнению Анас, людям нужно больше примеров таких проектов, и тогда по всему миру их станет больше.

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Фото на обложке: Atrium Ljungberg, White Arkitekter