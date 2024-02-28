Небо не предел: стратосферные проекты Airbus, Google и SoftBank

До недавних пор стратосфера оставалась малоизученной областью, расположенной выше коммерческого воздушного пространства, но ниже высот, на которых летают спутники. Сегодня она привлекает все больше внимания со стороны стартапов и корпораций.

Планер Zephyr имеет такой же размах крыльев, как пассажирский самолет, и но весит он меньше, чем среднестатистический взрослый человек.

«Это самолет на солнечных батареях, который летает на высоте 18-24 км над Землей, в стратосфере, за пределами регулируемого воздушного пространства», — объясняет Самер Халави, CEO стартапа Aalto, основанного Airbus в 2023 году для создания и производства Zephyr.

Планеры запускаются вручную командой из пяти человек, и им требуется десять часов, чтобы медленно подняться в стратосферу. Оказавшись там, беспилотный летательный аппарат удерживает свое положение.

Фото в тексте: Aalto Haps

До недавних пор стратосфера оставалась малоизученной областью, расположенной выше коммерческого воздушного пространства, но ниже высот, на которых летают спутники. Но она быстро становится новым рубежом в коммерческой космической гонке, освоение которого помогло бы лучше подготовиться к наводнениям и лесным пожарам.

И, как продемонстрировал китайский аэростат-шпион, обнаруженный США в прошлом году, инновации в этой области могут сделать нас более открытыми для слежки, чем когда-либо.

Новый вид космической гонки

Еще одна компания, пытающаяся запустить самолет в стратосферу, — оборонная компания BAE Systems, которая в 2021 году приобрела стартап Prismatic, разрабатывающий солнечные батареи.

Самолет компании, получивший название Phasa-35, впервые поднялся в стратосферу в июле прошлого года и провел в ней 24 часа.

И это не просто планеры.

В 2018 году Alphabet, материнская компания Google, запустила злополучный проект под названием Google Loon. Предполагалось, что он будет разрабатывать воздушные шары для полетов в стратосферу и обеспечение покрытия беспроводной сети, но в 2021 году он был закрыт из-за низкой рентабельности.

Японский инвестиционный гигант SoftBank также работает над высотным беспилотным планером, который будет летать в стратосфере. Он также предназначен для поддержки интернет-соединения. Проект была запущен в 2017 году.

20-летняя история Zephyr

Самолет Zephyr, который строит Aalto Haps, спинаут Airbus, находится в разработке уже более 20 лет. Все начиналось как детище пионера авиации Криса Келлехера, который работал над этим аппаратом в британской оборонной компании QinetiQ, до того как Airbus приобрела технологию в 2013 году.

«В 2017 году произошел ряд важных событий в области аккумуляторных батарей, солнечных технологий и материалов, которые сделали возможным создание такого самолета», — объясняет Пьер-Антуан Обур, технический директор Aalto, находящийся на базе компании в Фарнборо, английском городе с долгой историей авиации.

Солнечные панели стали эффективнее, а аккумуляторы и композит из углеродного волокна — легче.

В 2022 году Zephyr совершил полет длительностью в 64 дня — рекорд для этой отрасли. Самолет BAE, который немного тяжелее самолета Аалто, в 2023 году пролетел 24 часа.

Самолет BAE благополучно приземлился, в то время как у разработки Aalto «сложились обстоятельства», при которых он не смог приземлиться целым (планеры могут легко пострадать от неблагоприятных погодных условий из-за того, что они такие легкие).

Оборонные технологии?

Планеры могут выполнять некоторые из тех же функций, что и спутники, но, поскольку для их запуска не требуется топливо, они обходятся дешевле. Дроны летают ниже планеров, а еще имеют ограничения по весу и затратам на топливо.

Aalto сама не планирует продавать планеры, но запустит услугу по перевозке «полезной нагрузки» клиентов (камер или другой техники). Завершив полет, планеры возвращаются на Землю, а затем могут подняться в стратосферу с другим грузом.

Фото в тексте: Aalto Haps

На данный момент Aalto подписала соглашения с японской и саудовской компаниями о предоставлении подключения к интернету. Услуга может быть особенно полезна в отдаленных районах, где сложнее установить вышки сотовой связи, хотя крупные города также могли бы использовать эту технологию при проведении крупномасштабных мероприятий, чтобы усилить уровень покрытия.

А еще планеры позволят следить за лесными пожарами и наводнениями в режиме реального времени, чтобы помочь властям реагировать по мере их распространения. Разработка пригодится и в точном земледелии, которое подразумевает, что урожайность можно повысить, отслеживая условия на отдельных полях — например, с помощью планеров — и быстро реагируя на них.

Они также находят применение в оборонном секторе — Министерство обороны Великобритании заказало несколько планеров Zephyr у Aalto — в том числе для наблюдения за границами и морским пространством или для наблюдения за конкретной зоной конфликта.

Спинауты

Использование технологии может показаться спорным, но сотрудники Aalto считают, что решение Airbus выделить проект в отдельную компанию было верным.

«Это определенно ускоряет процесс: если я захочу поговорить с финансовым отделом, я могу просто зайти в соседнюю дверь», — говорит Обур, который ранее работал в самом Airbus.

В настоящее время Airbus является единственным инвестором Aalto, но компания наняла Morgan Stanley для поиска внешнего капитала. Вероятно, новый инвестор будет стратегическим, но — в эпоху технологического суверенитета и учитывая оборонные возможности Zephyr — к выбору партнера подойдут со всей строгостью.

Планируется, что Zephyr поступит в коммерческую эксплуатацию в 2025 году. Это важный этап, который зависит от получения сертификации от авиационных властей.

Первый порт Aalto, откуда будут отправляться планеры Zephyr, появится в Кении. Страна расположена на экваторе, что делает ее идеальным выбором, поскольку для взлета нужны хорошие погодные условия.

В Великобритании, например, они будут доступны лишь несколько месяцев в году. Aalto планирует построить четыре или пять баз по всему миру.

Ни одна компания, производящая стратосферные планеры, еще не получила одобрения регуляторов. Однако число участников этой гонки растет, и финиш может оказаться совсем рядом.

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Фото на обложке: Aalto Haps