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Истории

Небо не предел: стратосферные проекты Airbus, Google и SoftBank

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

До недавних пор стратосфера оставалась малоизученной областью, расположенной выше коммерческого воздушного пространства, но ниже высот, на которых летают спутники. Сегодня она привлекает все больше внимания со стороны стартапов и корпораций.

В материале — о главных участниках новой космической гонки.

Небо не предел: стратосферные проекты Airbus, Google и SoftBank

Планер Zephyr имеет такой же размах крыльев, как пассажирский самолет, и но весит он меньше, чем среднестатистический взрослый человек.

«Это самолет на солнечных батареях, который летает на высоте 18-24 км над Землей, в стратосфере, за пределами регулируемого воздушного пространства», — объясняет Самер Халави, CEO стартапа Aalto, основанного Airbus в 2023 году для создания и производства Zephyr.

Планеры запускаются вручную командой из пяти человек, и им требуется десять часов, чтобы медленно подняться в стратосферу. Оказавшись там, беспилотный летательный аппарат удерживает свое положение.

«Это самолет на солнечных батареях, который летает на высоте 18-24 км над Землей, в стратосфере, за пределами регулируемого воздушного пространства», — объясняет Самер Халави, CEO стартапа Aalto, основанного Airbus в 2023 году для создания и производства Zephyr.

Фото в тексте: Aalto Haps

До недавних пор стратосфера оставалась малоизученной областью, расположенной выше коммерческого воздушного пространства, но ниже высот, на которых летают спутники. Но она быстро становится новым рубежом в коммерческой космической гонке, освоение которого помогло бы лучше подготовиться к наводнениям и лесным пожарам.

И, как продемонстрировал китайский аэростат-шпион, обнаруженный США в прошлом году, инновации в этой области могут сделать нас более открытыми для слежки, чем когда-либо.

Новый вид космической гонки

Еще одна компания, пытающаяся запустить самолет в стратосферу, — оборонная компания BAE Systems, которая в 2021 году приобрела стартап Prismatic, разрабатывающий солнечные батареи.

Самолет компании, получивший название Phasa-35, впервые поднялся в стратосферу в июле прошлого года и провел в ней 24 часа.

И это не просто планеры.

В 2018 году Alphabet, материнская компания Google, запустила злополучный проект под названием Google Loon. Предполагалось, что он будет разрабатывать воздушные шары для полетов в стратосферу и обеспечение покрытия беспроводной сети, но в 2021 году он был закрыт из-за низкой рентабельности.

Японский инвестиционный гигант SoftBank также работает над высотным беспилотным планером, который будет летать в стратосфере. Он также предназначен для поддержки интернет-соединения. Проект была запущен в 2017 году.

20-летняя история Zephyr

Самолет Zephyr, который строит Aalto Haps, спинаут Airbus, находится в разработке уже более 20 лет. Все начиналось как детище пионера авиации Криса Келлехера, который работал над этим аппаратом в британской оборонной компании QinetiQ, до того как Airbus приобрела технологию в 2013 году.

«В 2017 году произошел ряд важных событий в области аккумуляторных батарей, солнечных технологий и материалов, которые сделали возможным создание такого самолета», — объясняет Пьер-Антуан Обур, технический директор Aalto, находящийся на базе компании в Фарнборо, английском городе с долгой историей авиации.

Солнечные панели стали эффективнее, а аккумуляторы и композит из углеродного волокна — легче.

В 2022 году Zephyr совершил полет длительностью в 64 дня — рекорд для этой отрасли. Самолет BAE, который немного тяжелее самолета Аалто, в 2023 году пролетел 24 часа.

Самолет BAE благополучно приземлился, в то время как у разработки Aalto «сложились обстоятельства», при которых он не смог приземлиться целым (планеры могут легко пострадать от неблагоприятных погодных условий из-за того, что они такие легкие).

Оборонные технологии?

Планеры могут выполнять некоторые из тех же функций, что и спутники, но, поскольку для их запуска не требуется топливо, они обходятся дешевле. Дроны летают ниже планеров, а еще имеют ограничения по весу и затратам на топливо.

Aalto сама не планирует продавать планеры, но запустит услугу по перевозке «полезной нагрузки» клиентов (камер или другой техники). Завершив полет, планеры возвращаются на Землю, а затем могут подняться в стратосферу с другим грузом.

Завершив полет, планеры возвращаются на Землю, а затем могут вернуться в стратосферу с другим полезным грузом.

Фото в тексте: Aalto Haps

На данный момент Aalto подписала соглашения с японской и саудовской компаниями о предоставлении подключения к интернету. Услуга может быть особенно полезна в отдаленных районах, где сложнее установить вышки сотовой связи, хотя крупные города также могли бы использовать эту технологию при проведении крупномасштабных мероприятий, чтобы усилить уровень покрытия.

А еще планеры позволят следить за лесными пожарами и наводнениями в режиме реального времени, чтобы помочь властям реагировать по мере их распространения. Разработка пригодится и в точном земледелии, которое подразумевает, что урожайность можно повысить, отслеживая условия на отдельных полях — например, с помощью планеров — и быстро реагируя на них.

Они также находят применение в оборонном секторе — Министерство обороны Великобритании заказало несколько планеров Zephyr у Aalto — в том числе для наблюдения за границами и морским пространством или для наблюдения за конкретной зоной конфликта.

Спинауты

Использование технологии может показаться спорным, но сотрудники Aalto считают, что решение Airbus выделить проект в отдельную компанию было верным.

«Это определенно ускоряет процесс: если я захочу поговорить с финансовым отделом, я могу просто зайти в соседнюю дверь», — говорит Обур, который ранее работал в самом Airbus.

В настоящее время Airbus является единственным инвестором Aalto, но компания наняла Morgan Stanley для поиска внешнего капитала. Вероятно, новый инвестор будет стратегическим, но — в эпоху технологического суверенитета и учитывая оборонные возможности Zephyr — к выбору партнера подойдут со всей строгостью.  

Планируется, что Zephyr поступит в коммерческую эксплуатацию в 2025 году. Это важный этап, который зависит от получения сертификации от авиационных властей.

Первый порт Aalto, откуда будут отправляться планеры Zephyr, появится в Кении. Страна расположена на экваторе, что делает ее идеальным выбором, поскольку для взлета нужны хорошие погодные условия.

В Великобритании, например, они будут доступны лишь несколько месяцев в году. Aalto планирует построить четыре или пять баз по всему миру.

Ни одна компания, производящая стратосферные планеры, еще не получила одобрения регуляторов. Однако число участников этой гонки растет, и финиш может оказаться совсем рядом.

Источник.

Фото на обложке: Aalto Haps

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