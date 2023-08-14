Любят читать и чаще разводятся: эти факторы ассоциируются с хорошей памятью у долгожителей

Согласно новому исследованию , опубликованному в журнале The Lancet Healthy Longevity, часто они превосходят сверстников по скорости движений, а также имеют более низкие показатели тревожности и депрессии.

С возрастом функция памяти ухудшается, однако некоторым, по-видимому, удается этого избежать. Супердолгожители — люди старше 80 лет, которые помнят повседневные события и впечатления так же хорошо, как и те, кто на два-три десятилетия моложе.

Ведущий автор Марта Гаро-Паскуаль из Центр болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Мадриде, Испания, отмечает: «Мы стали ближе к решению одного из главных неотвеченных вопросов о супердолгожителях: действительно ли они устойчивы к возрастным ухудшениям памяти или же есть механизмы, которые помогают им справляться с этим лучше, чем сверстникам.

Наши результаты демонстрируют, что они устойчивы к этим процессам, но точные причины по-прежнему неясны. Продолжив изучение связи между супердолгожителями и скоростью движений, мы сможем получить важные выводы о механизмах, стоящих за сохранением функции памяти в пожилом возрасте».

Предыдущие исследования обнаружили, что эта группа отличается от сверстников структурой мозга и определенными факторами образа жизни — например, у них более крепкие социальные связи. Однако большинство подобных работ проводились на небольших выборках и не отслеживали изменения во времени.

Чтобы восполнить пробел, авторы провели один из самых масштабных анализов долгожителей на данный момент.

Vallecas Project прошел в Мадриде на выборке людей в возрасте от 69 до 86 лет без неврологических или серьезных психиатрических заболеваний.

Из 1213 участников, привлеченных в период с 2011 по 2014 годы, было выявлено 64 супердолгожителя и 55 типичных пожилых людей, которые хорошо справлялись с несколькими когнитивными заданиями, но, в отличие от первой группы, не демонстрировали выдающихся результатов. Для этого использовался тест FCSRT, применяемый для оценки функции памяти.

Супердолгожители справлялись с ним не хуже, чем средний человек на 30 лет моложе с тем же уровнем образования. Остальные показывали результаты в пределах нормы для их возраста и образования.

Возраст участников — от 79,5 лет и старше. Женщины составили большинство как среди долгожителей (38 или 64,59%), так и среди группы пожилых людей с обычными показателями (35 или 55,64%).

Для участников проводили до 6 ежегодных проверок, на которых записывались факторы демографии и образа жизни.

Также они проходили сканирование МРТ, чтобы измерить объем серого вещества, и выполняли несколько клинических тестов. У них брали образцы крови для выявления биомаркеров нейродегенеративных заболеваний и ключевых генетических факторов риска для болезни Альцгеймера.

Компьютерная модель машинного обучения, включающая 89 демографических, бытовых и клинических предикторов, определила следующие факторы, ассоциируемые с супердолгожителями.

Больше серого вещества в ключевых областях мозга, связанных с памятью и движением. При этом за 5 лет объем серого вещества у супердолгожителей сокращался медленнее.

в ключевых областях мозга, связанных с памятью и движением. При этом за 5 лет объем серого вещества у супердолгожителей сокращался медленнее. Более высокая скорость движений . Супердолгожители показали лучшие результаты в тестах на подвижность и мелкую моторику. Картина сохранялась вне зависимости от уровня физической подготовки, о котором сообщали испытуемые.

. Супердолгожители показали лучшие результаты в тестах на подвижность и мелкую моторику. Картина сохранялась вне зависимости от уровня физической подготовки, о котором сообщали испытуемые. Более низкие уровни тревожности и депрессии , чем у обычных пожилых людей. Предыдущие исследования предположили, что депрессия и тревожность могут ухудшать результаты тестов на память у людей всех возрастов, а также называли их факторами риска для развития деменции.

, чем у обычных пожилых людей. Предыдущие исследования предположили, что депрессия и тревожность могут ухудшать результаты тестов на память у людей всех возрастов, а также называли их факторами риска для развития деменции. Супердолгожители реже жаловались на недостаток сна , хотя, судя по опросникам, спали столько же, сколько и типичные пожилые люди.

, хотя, судя по опросникам, спали столько же, сколько и типичные пожилые люди. Реже сталкивались с гипертонией и нарушениями метаболизма глюкозы.

С большей вероятностью вели активный образ жизни и занимались музыкой (в том числе и непрофессионально) в среднем возрасте.

(в том числе и непрофессионально) в среднем возрасте. Вне зависимости от пола, среди супердолгожителей более высокий процент разведенных или живущих раздельно людей .

. Они более независимы в повседневной жизни и набирают более высокие оценки в тесте по чтению для взрослых NART.

Старший автор новой работы доктор Брайан Стрендж из Политехнического университета Мадрида отмечает: «Хотя супердолгожители сообщают о таком же уровне активности, как и у типичных пожилых людей, возможно, они занимаются более активной деятельностью, например, работают в саду или поднимаются по лестницам.

Физическая активность имеет много прямых и косвенных преимуществ, от снижения кровяного давления и полноты до повышения притока крови к мозгу, которые могут улучшить когнитивные способности в преклонном возрасте.

Ранее мы продемонстрировали: когда молодые люди двигаются, просматривая изображения, они с большей вероятностью их запомнят.

Вероятно также, что более здоровый мозг и обеспечивает большую скорость движений у супердолгожителей. В конечном итоге дальнейшие исследования в этой области могут пролить свет на способы, которые помогут сохранить функцию памяти у пожилых людей.

Что мы обнаружили, так это пересечение между факторами, определяющими риск или защиту от деменции, и теми, которые связывают с супердолгожителями (кровяное давление, контроль глюкозы и ментальное здоровье)».

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