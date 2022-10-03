От старта до прибыли: МБМ запустил проект по сопровождению на маркетплейсах

Как стать продавцом на маркетплейсе? Можно ли привлекать посетителей торговой платформы, используя ее ресурсы? Нужны ли для этого большие вложения? Как оптимизировать расходы? МБМ запустил специальный проект по сопровождению начинающих предпринимателей «Маркетплейсы: от старта до прибыли ».

Маркетплейс — один из самых актуальных форматов в интернет-торговле как среди покупателей, так и продавцов. Разобраться во всех тонкостях работы на торговой площадке и выстроить свой бизнес с нуля до получения первой прибыли с сопровождением кураторов поможет спецпроект «Маркетплейсы: от старта до прибыли», который запустило ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Персональные кураторы в течение одного месяца научат эффективно использовать ресурсы интернет-платформ, чтобы привлечь потенциальных покупателей и повысить оборот. И все это абсолютно бесплатно.

«Электронные площадки наращивают свой ассортимент и объемы продаж. Продавцов также становится больше за счет начинающих предпринимателей — этот формат особенно подходит для старта бизнеса. На первом этапе не нужно самостоятельно искать клиентов и снимать склад, а оборачиваемость товаров быстрая», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В программе сопровождения участвуют только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли» предлагает им два сценария сопровождения.

Если предприятие еще не зарегистрировано, но есть желание работать на маркетплейсах, следует воспользоваться онлайн-услугой «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» или помощью консультантов МБМ в подготовке документов для регистрации ИП / ООО. После открытия бизнеса предприниматель подает онлайн-заявку на участие в программе сопровождения.

В течение двух рабочих дней с ним свяжется куратор, который объяснит все аспекты создания и ведения бизнеса. Работа начнется с подключения магазина на Ozon и «Яндекс.Маркете», разбора сервисов аналитики по подбору ассортимента товара, создания до 20 карточек товара, настройки маркетинговых инструментов в личном кабинете продавца. Также куратор поможет в сборке, упаковке, доставке и маркировке товара.

Действующим предпринимателям (ИП или ООО) для участия в проекте просто нужно подать заявку на сопровождение. Работа с куратором строится аналогично — индивидуальное консультирование обеспечивается вплоть до получения первой прибыли.

Кроме того, спецпроект поможет участникам совершенствовать навыки управления бизнесом. Они могут проконсультировать по вопросам открытия и развития своего дела. Доступны пользователям и бесплатные инструменты для развития бизнеса от партнеров МБМ.

Также на странице проекта есть ответы на самые популярные вопросы о маркетплейсах и начале работы на торговых онлайн-платформах.

Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для предпринимателей работают следующие программы: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками», «Нетворкинг-марафон», «Онлайн-Акселератор», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

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Фото на обложке: Surasak_Ch / Shutterstock