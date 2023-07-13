«Онлайн-Акселератор» — бесплатный дистанционный курс по созданию и развитию бизнеса от ГБУ «Малый бизнес Москвы». Начинающие предприниматели смогут протестировать бизнес-идею на жизнеспособность, проработать план действий и сделать первые продажи, а опытные — найти новые точки роста в бизнесе, решить назревшие проблемы и привлечь инвестиции.

Открыт набор на новый поток интенсивной программы по созданию и развитию бизнеса от МБМ