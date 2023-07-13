Открыт набор на новый поток интенсивной программы по созданию и развитию бизнеса от МБМ

«Онлайн-Акселератор» — бесплатный дистанционный курс по созданию и развитию бизнеса от ГБУ «Малый бизнес Москвы». Начинающие предприниматели смогут протестировать бизнес-идею на жизнеспособность, проработать план действий и сделать первые продажи, а опытные — найти новые точки роста в бизнесе, решить назревшие проблемы и привлечь инвестиции.
Акселератор проводится полностью в онлайн-формате и включает:
- короткие видеоуроки по темам: команда, продукт, клиенты, инвестиции и другим;
- обратную связь в виде экспертных комментариев по выполненным заданиям от опытных предпринимателей и кураторов;
- тестовые задания для самоконтроля;
- инвестиционные сессии с возможностью презентовать свои проекты экспертам и инвесторам (для лучших участников).
Новый поток «Онлайн-Акселератор» имеет свои особенности. Среди обновлений:
- свежий контент: практичная выжимка самого важного по различным аспектам бизнеса;
- гибкая блочно-модульная структура: можно выбирать из дополнительных уроков только те, которые наиболее интересны и актуальны;
- не нужно ждать одобрения заявки: участники получают доступ к курсу сразу после регистрации.
Все участники, прошедшие акселератор, получат сертификат, а участники инвестиционных сессий — удостоверение о повышении квалификации. Для участия в ближайшей инвестиционной сессии нужно успеть пройти все обязательные уроки не позднее 18 июля (включительно).
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: giggsy25 /
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