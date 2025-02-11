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МБМ запустило бесплатную услугу по созданию фотоконтента для бизнеса

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило бесплатную услугу по созданию фотоконтента для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые зарегистрированы в Москве и состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом RB.RU сообщили в МБМ.

МБМ запустило бесплатную услугу по созданию фотоконтента для бизнеса
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По задумке властей, новая мера поддержки позволит бизнесменам сэкономить на услугах сторонних подрядчиков и получить качественные изображения своих товаров в высоком разрешении. Их можно размещать, например, на маркетплейсах или в соцсетях.

На выбор доступны две фотосессии — предметная и модельная. Съемка проводится в оборудованной студии МБМ профессиональным фотографом. После завершения фотосессии специалист занимается ретушью тех фотографий, которые отобрал предприниматель.

Услуга по созданию фотоконтента доступна компаниям и ИП, зарегистрированным в Москве и состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Для получения услуги нужно заполнить форму на сайте МБМ.

Ранее в Корпорации МСП назвали сферы, в которых открылось больше всего предприятий в 2024 году. Ими стали почтовая и курьерская деятельность (+19,4% год к году), трудоустройство и подбор персонала (+16,8%), IT (+14,4%), кинотелепроизводство (+13,4%), научный и технический секторы (+10,7%).

Фото на обложке: Mix and Match Studio / Shutterstock / FOTODOM

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