МБМ запустило бесплатную услугу по созданию фотоконтента для бизнеса
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило бесплатную услугу по созданию фотоконтента для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые зарегистрированы в Москве и состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом RB.RU сообщили в МБМ.
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По задумке властей, новая мера поддержки позволит бизнесменам сэкономить на услугах сторонних подрядчиков и получить качественные изображения своих товаров в высоком разрешении. Их можно размещать, например, на маркетплейсах или в соцсетях.
На выбор доступны две фотосессии — предметная и модельная. Съемка проводится в оборудованной студии МБМ профессиональным фотографом. После завершения фотосессии специалист занимается ретушью тех фотографий, которые отобрал предприниматель.
Услуга по созданию фотоконтента доступна компаниям и ИП, зарегистрированным в Москве и состоящим в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Для получения услуги нужно заполнить форму на сайте МБМ.
Ранее в Корпорации МСП назвали сферы, в которых открылось больше всего предприятий в 2024 году. Ими стали почтовая и курьерская деятельность (+19,4% год к году), трудоустройство и подбор персонала (+16,8%), IT (+14,4%), кинотелепроизводство (+13,4%), научный и технический секторы (+10,7%).
Фото на обложке: Mix and Match Studio / Shutterstock / FOTODOM
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