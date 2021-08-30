Как не выгорать? Используйте возобновляемые источники мотивации

Часто мы бессознательно используем страх в качестве мотивации. Однако этот ресурс ограничен, и долго работать в таком режиме не получится. Консультант по вопросам лидерства Виктория Сонг поделилась тремя советами, которые помогут переключиться на возобновляемые источники мотивации. Вы сможете достичь больше — и при этом не выгореть.

Переутомление часто приводит к выгоранию — это знают многие. Но задумывались ли вы, почему переутомляетесь? Как правило, ответить на этот вопрос не так-то просто.

Мотивация поддерживается как возобновляемыми, так и невозобновляемыми источниками. Первые регулярно наполняют силами, а вторые приводят к выгоранию. Однако многие бессознательно обращаются к невозобновляемым источникам, напримеру к страху (конкуренции, неудачи, нехватки времени и знаний).

Страх работает как мотиватор лишь в краткосрочной перспективе, но в конечном счете приводит к выгоранию.

Человек начинает непрерывно искать новые проблемы и задачи, чтобы решить их и проявить себя. Со временем это состояние входит в привычку, а расслабляться становится все сложнее.

Когда человек питается невозобновляемыми источниками мотивации, любая неопределенность кажется ему опасной. Он пытается контролировать и предсказывать поведение людей и обстоятельства. В его голове постоянно прокручиваются худшие варианты развития событий — это создает ложное ощущение того, что он защищен от неизвестного.

Все это мешает вдохновению и креативности. Кроме того, так не получится полностью реализовать свой потенциал. Чтобы этого избежать, обратите внимание на эти три совета.

Сосредоточьтесь на том, что «нравится и получается»

Подумайте, какие навыки приносят вам удовольствие. Для примера представьте баскетболиста, который наслаждается игрой, или инженера, с большим интересом решающего технические проблемы. Такая деятельность обычно насыщают энергией, а не отнимает ее.

Любовь к своему делу — самый возобновляемый источник мотивации. Это не только повышает продуктивность, но и открывает доступ к безграничному вдохновению, креативности и возможностям.

Что нужно делать? Составьте список повседневных дел. Поместите их в таблицу из двух столбцов: «нравится» и «не нравится». Слева отметьте строки: «получается» и «не получается». Старайтесь уделять больше времени делам в верхнем левом поле, то есть тем, которые «нравятся и получаются».

Каждый шаг должен приближать к цели

Направьте силы на реализацию своего видения и цели. Представьте результат, к которому вы придете. Вместо того, чтобы просто выполнять одно дело за другим, свяжите каждое действие со своим видением и целью — это вдохновит и зарядит вас энергией. Если вы точно знаете, зачем делаете свою работу, то обнаружите миллион способов ее выполнить.

Что нужно делать? Прежде чем браться за список дел, подумайте, каким видите будущий проект и почему он важен для вас и компании. Это расслабит нервную систему, дыхание станет спокойнее, а ваше тело наполнится покоем и легкостью. Вы сосредоточитесь на решениях, а не проблемах.

Проект принесет совершенно иные ощущения, если работать над ним в таком состоянии. И конечно, вдохновение и энергия обязательно будут сопровождать вас.

Успокойте нервную систему

Чтобы энергии всегда хватало, необходимо снять напряжение с нервной системы. Если человек привык к постоянной борьбе и выгоранию, то у него не получится отдохнуть даже во время отпуска. Он просто разучился расслабляться по-настоящему. Нервная система настолько истощена, что состояние выгорания кажется более комфортным, чем отдых.

К сожалению, это часто происходит при чрезмерном перевозбуждении нервной системы. Организм просто повторяет то, чем он научился за длительный период. Будто бы он не знает, что делать в состоянии спокойствия. Поэтому, чтобы достигать новых высот без выгорания, необходимо успокоить нервную систему.

Что нужно делать? Выделите время для отдыха. Это может быть прогулка на свежем воздухе, отдых на природе, дыхательные упражнения, медитация, йога, музыка, книги. Если вы выбрали физическую активность, постарайтесь не перегружаться. Лучше выполнять упражнения в спокойном темпе и прислушиваться к организму. В противном случае, нервной системе так и не удастся отдохнуть.

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