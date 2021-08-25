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Истории

Три необычных способа сформировать новые привычки

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Пользовательница Medium Сади Ли поделилась тремя нестандартными советами из своего опыта, которые помогли ей улучшить себя. Они будут полезны тем, кто хочет выработать полезные привычки и уже перепробовал все распространенные советы.

Три необычных способа сформировать новые привычки

Совмещайте новые привычки со старыми

Однажды я осознала, что могу бегать и читать одновременно. Эта идея захватила меня. Вероятно, сейчас вы представляете девушку, бегущую по улице с книгой в руках. Но речь идет об аудиокнигах. Признаю, они мотивируют бежать гораздо меньше, чем тяжелая музыка. Однако это позволяет сэкономить время и убить двух зайцев разом, что как минимум приятно.

С тех пор я начала слушать аудиокниги и подкасты, пока нахожусь в ванной, рисую и даже принимаю душ. Конечно, иногда важно сосредоточиться только на одном деле. Но не менее полезно совмещать новую привычку со старой. Например, научиться вязать за просмотром любимых сериалов. В конечно счете у вас может сложиться идеальная пара.

Перезагружайте себя и свои модели поведения

Многие узнают себя совершенно с другой стороны, когда отправляются в отпуск. К примеру, неожиданно начинают кататься на лыжах или забывают про социальные сети. Часто кажется, что, вернувшись домой, вы сохраните «нового себя» и внедрите эти привычки в повседневную жизнь. Однако этого не происходит.

Почему же мы иногда становимся другими людьми во время отпуска? Все дело в окружении — оно побуждает человека осваивать другие модели поведения. Затем мы оказываемся дома в привычной обстановке, и все возвращается на свои места. Но этого можно избежать.

Фото в тексте: Jacek Chabraszewski / Shutterstock

Недавно я вернулась из отпуска и оказалась в своей привычной среде обитания. При этом я чувствовала гораздо больше сил и мотивации, чтобы начать делать что-то новое. Впервые я неожиданно начала читать, просто потому что занималась этим на отдыхе. Иногда отпуск помогает полностью перезагрузиться и переосмыслить себя и свои привычки.

Развивайтесь с помощью похожих привычек

И наконец, один из самых полезных советов. Недавно я поступила в магистратуру и очень беспокоилась о том, что качество моих научных статей далеко не самое лучшее. По счастливой случайности, в тот же период я начала вести блог на Medium. Это мотивировало писать ежедневно.

Изначально я не знала практически ничего о том, что представляет из себя хорошая статья. Но затем я быстро разобралась, как написать привлекательный заголовок, привлечь читателя и донести свою точку зрения. Этот навык помогал мне улучшать научные статьи, так как я посвятила блог социальной работе — специальности, которую изучаю в магистратуре.

Мне не пришлось заставлять себя практиковаться в свободное время. Вместо этого я выбрала хобби, близкое к тому, что мне нужно улучшить. И это применимо ко многим другим навыкам. Например, чтобы научиться плавать, не обязательно бросаться в холодную и глубокую реку. Лучше посетить джакузи, чтобы развить положительные ассоциации с нахождением в воде.

Жизнь — это последовательность шагов на пути к улучшению себя. Эти три шага помогут постепенно выработать нужные привычки и избежать неудачи.

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Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

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