Как развить критическое мышление? Воспользуйтесь этими 45 советами

Чтобы научиться делать обоснованные выводы, всесторонне оценивать ситуацию и не попадать в ловушку фейковой информации, необходимо развивать навыки критического мышления. В этом вам помогут эти 45 советов.

1. Изучите логические ошибки и эвристику (приемы и методы, облегчающие решение познавательных, конструктивных и практических задач), а также когнитивные искажения и методы их исключения. Так вы сможете распознавать их где угодно.

2. Исследуйте следующие психологические эффекты и их влияние на ваше восприятие:

наивный реализм;

эффект обратного результата;

эффект стойкости убеждения;

эффект продолжающегося влияния;

эффект иллюзии правды;

иллюзия прозрачности;

иллюзия асимметричной проницательности;

реактивное сопротивление;

злорадство.

3. Определите, каким логическим ошибкам и когнитивным искажениям вы подвержены, и постарайтесь избегать их.

4. Критически относитесь к любому контенту, который вы потребляете: текстам, видео и аудио.

5. Практикуйте интеллектуальную честность — будьте верны собственным мыслям, действиям и убеждениям. Старайтесь избегать обратного.

6. Изучите разницу между дедуктивным, индуктивным и абдуктивным мышлением, а также обоснованными/необоснованными и сильными/слабыми аргументами.

7. Создайте собственный набор моделей мышления и используйте их:

вероятностное мышление;

инверсия;

издержки неиспользованных возможностей;

закон убывающей отдачи;

закон Парето;

премортем.

8. Ознакомьтесь со следующими философскими принципами.

Бритва Оккама: «Не следует множить сущее без необходимости».

Бритва Хэнлона: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью».

Стандарт Сагана: «Экстраординарные утверждения требуют чрезвычайных доказательств».

Бритва Хитченса: «Что утверждается без доказательств, то может быть отвергнуто без доказательств».

Пылающий лазерный меч Ньютона: «То, что нельзя подтвердить экспериментом, не стоит обсуждать».

9. Думайте сами за себя и не позволяйте никому говорить вам:

что думать;

во что верить;

чем интересоваться;

что хотеть и ценить;

какие факты верны, а какие нет.

10. Не будьте интеллектуально ленивы — используйте все возможности своего мозга.

Карл Саган «Мир, полный демонов: наука — как свеча во тьме».

Стивен Новелла «Заблуждающийся разум: научное руководство по критическому мышлению».

Рольф Добелли «Искусство ясно мыслить».

Теврис Кэрол и Аронсон Эллиот «Ошибки, которые были допущены (но не мной)».

Даниэл Канеман «Думай медленно… решай быстро».

Прочитайте следующие книги.

12. Изучайте высказывание, а не говорящего. Ошибаться могут даже великие умы.

13. Следуйте за доказательствами независимо от того, куда они вас приведут и насколько затруднительным будет этот процесс.

14. Ищите логических заключений для каждого аргумента, даже если оно противоречит вашим убеждениям.

15. Избегайте расплывчатых формулировок, таких как «возможно»‎ и «вероятно»‎, а также двусмысленности, эвфемизмов и клише. Если вы рассказываете о каком-либо исследовании или мнении экспертов, обязательно уточняйте названия и имена.

16. Изучая какую-либо тему, обращайтесь к последним научным статьям от экспертов в этой области, а не только к блогам и видео на YouTube. Сравнивайте данные. Определения, факты и статистика меняются со временем: то, что считалось верным еще полгода назад, уже может быть опровергнуто. Можно также обращаться к последним метаанализам с краткими выводами по нескольким материалам.

17. Прежде чем принять результаты психологического или научного исследования как «факт»‎, самостоятельно прочтите научную статью, проверьте параметры исследования, в том числе размер выборки, и убедитесь, что оно было воспроизведено.

18. Научитесь распознавать когнитивный диссонанс. Вместо того, чтобы отрицать его, выявите его источник.

19. Научитесь критически воспринимать информацию и выявлять фейковые новости.

20. Изучите метод Сократа — эта концепция подразумевает проведение диалога между двумя людьми, каждый из которых заранее не знает верных ответов.

21. Чаще слушайте, чем говорите. Старайтесь понять других, прежде чем поймут вас.

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22. Обращайте внимание не только на то, что было сказано, но и на то, как это было сказано и что осталось недосказанным.

23. При разговоре следите за языком тела, выражением лица и эмоциональным состоянием собеседника. Не игнорируйте его сигналы и не погружайтесь в собственный мир.

24. Не атакуйте и не старайтесь защитить позицию, которую вы не понимаете. Не игнорируйте советы, информацию и данные, которые вам не знакомы. Если вы чего-либо не знаете, не старайтесь выработать собственное мнение об этом, а проявите любопытство и исследуйте вопрос.

25. Больше интересуйтесь причинами возникновения каких-либо убеждений у человека, чем самими убеждениями. Узнайте, что привело его к такому выводу и на какие доказательство он полагается.

26. Такие выражения, как «Так оно и есть»‎ и «Я просто это знаю»‎, не доказывают высказанное утверждение. Реальные аргументы нужны независимо от того, насколько уверенно и громко оно было сказано.

27. Помните, что взгляды собеседника не обязательно должны совпадать с вашими. Рассмотрение темы с разных сторон поможет в следующем.

Лучше понять точку зрения оппонента и его позицию, даже если вы с ней не согласны.

Посмотреть на вопрос более открыто.

Научиться мыслить как оппонент и говорить на его языке. Так вам будет легче повлиять на него и изменить его убеждения.

Обнаружить недостатки в аргументах и доводах оппонента, что упростит их опровержение.

Обнаружить недостатки и в собственных убеждениях, что поможет улучшить вашу аргументацию и мышление.

Стать умнее.

Выяснить, что, возможно, вы были не правы. Если человек придерживается другой точки зрения, это не значит, что он ошибается. Вероятно, он просто знает то, чего не знаете вы, или же рассматривает детали, которые вы не принимали во внимание.

28. Научитесь мыслить с другой точки зрения, особенно если ее придерживаются умные люди, несогласные с вами. Ваша позиция — лишь одна из бесконечного числа возможных. Поэтому не стоит считать ее единственно верной.

29. Изучите все стороны проблемы, аргументы за и против, а также доказательства и опровержения. Соберите как можно больше информации и проведите осмысленный и всесторонний анализ вместо того, чтобы рассматривать аргументы только привлекательной для вас стороны вопроса.

30. Старайтесь не делать поспешных выводов и заключений, когда данных для формирования какого-либо мнения недостаточно. Неопределенность лучше, чем иллюзия знания. Нет ничего плохого в том, чтобы не иметь мнения по какому-либо вопросу.

31. Прежде чем начинать спор, убедитесь, что вы и ваш собеседник одинаково определяете значение высказанных слов. Так вы поймете, что находитесь на одной волне, и избежите недопонимания.

32. Не предполагайте, что вы правы только потому, что убеждения, которых вы придерживаетесь, существовали тысячелетиями и в них верит большинство. Это не является доказательством их правдивости.

33. Избегайте мотивированных рассуждений (высказываний с определенной целью и очевидной приверженностью к одному убеждению или заключению), а также умственной гимнастики (необоснованных логических скачков).

34. Прислушивайтесь к интуиции, но старайтесь избегать эмоциональных рассуждений. Ваши чувства и эмоции не всегда отражают реальность в целом и отдельных людей/ситуаций в частности.

35. Стремитесь найти истину вместо того, чтобы побеждать в спорах и быть правым.

36. Избегайте «черно-белого»‎ мышления.

37. Старайтесь не упрощать сложные понятия и не предлагать слишком простые решения для сложных проблем.

38. Примите относительность неправды. Не все ответы одинаково верны или неверны.

39. Учитывайте вероятностные факторы — что именно, скорее всего, произойдет, если вы примете определенное решение.

40. Изучите научный подход — самый надежный на данный момент способ выяснить истину.

Проведите наблюдение.

Задайте вопрос.

Сформулируйте гипотезу или проверяемое обоснование.

Сделайте прогноз на основе гипотезы.

Протестируйте прогноз.

Повторите: используйте результаты, чтобы формировать новые гипотезы и прогнозы.

41. Изучите различие между наукой и псевдонаукой. Псевдонаучные теории обладают следующими признаками.

Их можно встретить в изданиях, посвященных астрологии, нумерологии, картам Таро, а не в научных журналах.

Их невозможно проверить, подделать и воспроизвести.

Они противоречат законам природы и превосходят то, что предлагает современная медицина и наука.

Они основаны на слабых доказательствах и «древней мудрости»‎, а также не проходят оценку экспертами и учеными в своей области.

Они не меняются и не развиваются под влиянием противоречивых и превосходящих по своей силе доказательств. К примеру, астрология, нумерология и хиромантия остались такими же, как и 2000 лет назад.

К примерам можно отнести альтернативную медицину, антивозрастные кремы, движение против вакцинации, астрологию, гороскопы и т. д.

42. Изучайте темы, о которых вы ничего не знаете. Это активирует новые нейронные пути в мозгу и помогает мыслить по-новому.

43. Придерживайтесь разнообразия в том, что вы едите, читаете, смотрите, слушаете, а также с кем общаетесь и где проводите время. Так вы будете более открыты к новым возможностям.

44. По возможности путешествуйте по миру или даже попробуйте пожить в другой стране. Чем больше мест вы посетите, тем больше получите новых знакомств и эмоций, а значит, сильнее расширите свой образ мышления и разнообразите подход к привычным вещам.

45. Изучите метод «шесть шляп мышления» Эдварда де Боно — простой, но эффективный способ улучшить мышление.

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