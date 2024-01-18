ИИ помог людям с деменцией визуализировать воспоминания из детства

Как отмечают в благотворительной организации Alzheimer Scotland, для некоторых людей с деменцией воспоминания из детства — единственный способ установить контакт с собственной личностью.

Пау Гарсия, основатель дизайн-студии Domestic Data Streamers в Барселоне, предложил использовать ИИ, чтобы визуализировать прошлое. С помощью генераторов изображений он помог пациентам на ранней стадии деменции создать кадры с их воспоминаниями.

Когда Пау Гарсия начал экспериментировать с генераторами изображений, такими как DALL-E, к нему обратилась подруга. Она попросила сгенерировать изображение, где она играет вместе с отцом, который умер, когда она была маленькой. Она была тронута результатом, а Гарсия — ее реакцией.

Он и его коллеги начали обсуждать потенциал технологии со всеми, кто был готов слушать. Вскоре в студию пришел социальный работник из дома престарелых и предложил идею: помогать пожилым пациентам с деменцией визуализировать воспоминания из детства.

На GIF-изображение выше — «синтетическое воспоминание», которое Гарсия и его команда создали для 96-летней каталонской женщины на ранних стадиях деменции. На нем запечатлено то, как она стояла вместе с матерью на балконе с видом на La Modelo — тюрьму в центре Барселоны. Там находился ее отец, который был политическим заключенным во времена диктатуры Франко. С этого балкона его было видно через тюремное окно.

Гарсия и его коллеги работали только с пациентами на ранних стадиях деменции, которые могли лучше понять, как генерируются изображения и чем они отличаются от реальных фото и видео. Прежде чем создавать синтетические воспоминания, команда показывала, как работает технология. На фотографии ниже — Гарсия (справа) во время одного из таких визитов.

Фото в тексте: Domestic Data Streamers

По словам Гарсия, после эксперимента пациенты, которые иногда не помнили медработников, навещающих их ежедневно, часто вспоминали тех, кто участвовал в создании их синтетических воспоминаний. Медработники сообщили, что это укрепило связь с пациентами.

В целом, пациенты получили позитивный опыт. По данным благотворительной организации Alzheimer Scotland, «вспоминать раннее детство — обычно приятное занятие, а для некоторых людей с деменцией это единственный способ установить контакт с собственной личностью».

Пригодятся ли синтетические воспоминания новым поколениям? Благодаря социальным сетям во многих культурах жизнь, пожалуй, и так чрезмерно задокументирована. Но Гарсия отмечает, что обычно мы посвящаем публикации праздникам, трагедиям, еде и путешествиям — при этом за кадром остается еще много воспоминаний о небольших моментах и других событиях.

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Фото на обложке: Protasov AN / Shutterstock