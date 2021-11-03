Talkdesk — обзор компании

Рассказываем о том, как создавалась Talkdesk и как ее инструменты упрощают цифровую трансформацию компаний.

Talkdesk предлагает комплексную облачную платформу для обслуживания клиентов, которая работает на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания сотрудничает с более 1800 средних и крупных бизнесов, в том числе с IBM, Acxiom, Trivago и Fujitsu.

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С чего все началось?

Основатели Talkdesk — Тьяго Пайва и Кристина Фонсека — считали, что сфере обслуживания клиентов необходима революция и цифровизация. Так, в 2011 году в Лиссабоне, Португалия, появилась компания Talkdesk.

Первый прототип облачного решения для контактных центров привлек многие бренды: технологию было легко развернуть, интегрировать и использовать. Команда представила свое ПО на глобальном хакатоне и выиграла первоначальное финансирование. С его помощью они смогли запустить Talkdesk и перебраться в США.

Инвестиции в компанию

В ноябре 2011 года Talkdesk завершила последний этап программы стартап-акселератора 500 Startups и начала выстраивать стратегию долгосрочного успеха.

В 2014 году компания привлекла $3,15 млн в инвестиционных раундах под руководством Storm Ventures.

В 2015 году она собрала еще $21 млн от таких компаний, как Salesforce Ventures и Draper Fisher Jurvetson.

В 2018 году, благодаря $100 млн, полученным в серии B, оценка Talkdesk превысила $1 млрд.

В 2020 году компания привлекла еще $143 млн в серии C, после чего оценивалась уже более чем в $3 млрд.

Рост компании

За десять лет своего существования Talkdesk прошла большой путь. В 2019 году в компании работало более тысячи сотрудников, число которых увеличилось до 1,5 тысяч к 2021 году. Как частный бизнес, Talkdesk не публикует данные о доходах. Однако известно, что по всему миру у нее насчитывается около 1800 клиентов в 70 странах.

За последние два года Talkdesk расширила свой географический охват и теперь доступна в таких странах, как Франция, Австралия, Италия и Испания. Более того, несмотря на пандемию, компания представила 20 новых решений в течение первой половины 2020 года и расширила свою партнерскую экосистему облачных реселлеров.

Недавно Talkdesk запустила набор отраслевых решений, чтобы удовлетворить уникальные потребности различных компаний. Бренд также получил статус лидера в квадранте Gartner «Облачные контакт-центры как услуга» (Cloud Contact Centre as a Service) в 2020 году.

Продукты компании

Основное предложение Talkdesk — облачная платформа для взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Она построена на основе открытого API и предоставляет более 60 готовых интеграций.

В облачной среде клиентам Talkdesk доступны такие функции, как ИИ-аналитика, интеллектуальная маршрутизация, отслеживание качества обслуживания клиентов и инструменты для совместной работы.

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Talkdesk позволяет командам взаимодействовать из любых точек мира и общаться с помощью удобной телефонной системы, которая работает с различными поставщиками услуг телефонии, в том числе с Zoom, Telnyx и Nos. Клиенты могут интегрировать свою телефонную систему с Talkdesk, чтобы полностью контролировать как внутреннее общение, так и работу контактного центра.

Сотрудникам доступны аудио- и видеоконференции, мессенджеры и прочие инструменты для взаимодействия. А менеджерам намного проще управлять гибридной командой благодаря целому пакету сервисов по управлению персоналом.

Talkdesk сегодня

Сегодня Talkdesk — ведущий инноватор на рынке контакт-центров, который обслуживает клиентов по всему миру. В этом году компания отмечает десятилетний юбилей.

В августе 2021 года Talkdesk привлекла $230 млн финансирования в серии D, в результате чего ее оценка достигла $10 млрд. Новые инвесторы — Whale Rock Capital Management, TI Platform Management и Alpha Square Group. Всего с момента своего создания компания собрала уже $498 млн.

По словам одного из основателей Пайва, который теперь занимает должность CEO, средства, привлеченные в серии C в прошлом году, планировалось потратить на рост компании и расширение ее персонала до 2 тысяч человек.

Раунд серии D был вызван интересом со стороны инвесторов. На новые средства Talkdesk также планирует расширять персонал и развиваться в регионах присутствия — в Латинской Америке, Европе, Азии и Австралии.

В этом году компания представила новые функции, в том числе:

Talkdesk Workspace — настраиваемый интерфейс для сотрудников контактных центров;

Talkdesk Builder — набор инструментов для настройки рабочих пространств, маршрутизации, отчетности и интеграций;

инструменты, предназначенные специально для организаций из сферы финансовых услуг и здравоохранения.

Помимо этого, Talkdesk наняла своего первого финансового директора — Сидней Кэри. Теперь руководство компании на 50% состоит из женщин. Планы на возможное IPO пока не раскрываются.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Ucadvisor.com

Thesoftwarereport.com

Techcrunch.com