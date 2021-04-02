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Проанализирует все звонки колл-центра: «Тинькофф» предложил новый сервис для бизнеса

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

«Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики, который позволяет бизнесу расшифровывать и анализировать большие объемы телефонных звонков и, таким образом, улучшить работу колл-центров.

Проанализирует все звонки колл-центра: «Тинькофф» предложил новый сервис для бизнеса

Компания заявляет, что речевая аналитика может анализировать скрипты, находить фразы, которые повышают или снижают конверсию, а также выявлять недовольных клиентов.

Платформа речевой аналитики «Тинькофф» базируется на технологиях распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit. 

По утверждению компании, новая платформа будет полезна колл-центрам, маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям, коллекторским агентствам и другим компаниям. Сервис речевой аналитики поможет:

  • контролировать качество работы операторов и менеджеров;
  • выявить слабые места в скриптах;
  • оценить эффективность скриптов и работу сотрудников;
  • понять, как работают акции и спецпредложения, и увеличить продажи.

Компания делает особый акцент на эффективность сервиса: автоматизация позволила «Тинькофф» сократить расходы на оценку работы сотрудников в два раза.

Заявлено, что сервис умеет:

  • автоматически анализировать звонки;
  • сортировать звонки;
  • настроить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям;
  • определять негатив;
  • формировать отчеты.

По словам вице-президента и директора по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константина Маркелова, сервис речевой аналитики прошёл всестороннее тестирование и лишь затем было принято решение о предложении его партнёрам.

«Мы на своем опыте убедились, что речевая аналитика помогает оптимизировать процесс контроля качества. Если раньше мы могли вручную найти и проверить только 5% звонков в колл-центр банка, то теперь в зоне нашего внимания 100% разговоров. Ручная работа при этом сократилась на 60%, а на автоматический анализ звонков мы не тратим ни рубля и экономим сотни миллионов каждый месяц», — заявил Маркелов.

Речевую аналитику можно будет подключить в двух форматах:

  • готовое облачное решение на базе мощностей Тинькофф, подключение к сервису проводится по API.
  • коробочная версия предполагает установку сервиса на серверах компании.

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