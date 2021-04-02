Проанализирует все звонки колл-центра: «Тинькофф» предложил новый сервис для бизнеса

«Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики, который позволяет бизнесу расшифровывать и анализировать большие объемы телефонных звонков и, таким образом, улучшить работу колл-центров.
Компания заявляет, что речевая аналитика может анализировать скрипты, находить фразы, которые повышают или снижают конверсию, а также выявлять недовольных клиентов.
Платформа речевой аналитики «Тинькофф» базируется на технологиях распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit.
По утверждению компании, новая платформа будет полезна
- контролировать качество работы операторов и менеджеров;
- выявить слабые места в скриптах;
- оценить эффективность скриптов и работу сотрудников;
- понять, как работают акции и спецпредложения, и увеличить продажи.
Компания делает особый акцент на эффективность сервиса: автоматизация позволила «Тинькофф» сократить расходы на оценку работы сотрудников в два раза.
Заявлено, что сервис умеет:
- автоматически анализировать звонки;
- сортировать звонки;
- настроить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям;
- определять негатив;
- формировать отчеты.
По словам вице-президента и директора по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константина Маркелова, сервис речевой аналитики прошёл всестороннее тестирование и лишь затем было принято решение о предложении его партнёрам.
«Мы на своем опыте убедились, что речевая аналитика помогает оптимизировать процесс контроля качества. Если раньше мы могли вручную найти и проверить только 5% звонков в
Речевую аналитику можно будет подключить в двух форматах:
- готовое облачное решение на базе мощностей Тинькофф, подключение к сервису проводится по API.
- коробочная версия предполагает установку сервиса на серверах компании.
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