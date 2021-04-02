Проанализирует все звонки колл-центра: «Тинькофф» предложил новый сервис для бизнеса

«Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики, который позволяет бизнесу расшифровывать и анализировать большие объемы телефонных звонков и, таким образом, улучшить работу колл-центров.

Компания заявляет, что речевая аналитика может анализировать скрипты, находить фразы, которые повышают или снижают конверсию, а также выявлять недовольных клиентов.

Платформа речевой аналитики «Тинькофф» базируется на технологиях распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit.

По утверждению компании, новая платформа будет полезна колл-центрам , маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям, коллекторским агентствам и другим компаниям. Сервис речевой аналитики поможет:

контролировать качество работы операторов и менеджеров;

выявить слабые места в скриптах;

оценить эффективность скриптов и работу сотрудников;

понять, как работают акции и спецпредложения, и увеличить продажи.

Компания делает особый акцент на эффективность сервиса: автоматизация позволила «Тинькофф» сократить расходы на оценку работы сотрудников в два раза.

Заявлено, что сервис умеет:

автоматически анализировать звонки;

сортировать звонки;

настроить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям;

определять негатив;

формировать отчеты.

По словам вице-президента и директора по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константина Маркелова, сервис речевой аналитики прошёл всестороннее тестирование и лишь затем было принято решение о предложении его партнёрам.

«Мы на своем опыте убедились, что речевая аналитика помогает оптимизировать процесс контроля качества. Если раньше мы могли вручную найти и проверить только 5% звонков в колл-центр банка, то теперь в зоне нашего внимания 100% разговоров. Ручная работа при этом сократилась на 60%, а на автоматический анализ звонков мы не тратим ни рубля и экономим сотни миллионов каждый месяц», — заявил Маркелов.

Речевую аналитику можно будет подключить в двух форматах:

готовое облачное решение на базе мощностей Тинькофф, подключение к сервису проводится по API.

коробочная версия предполагает установку сервиса на серверах компании.

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