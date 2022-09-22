Исследователи обучили беспилотники совместному строительству сложных объектов

Авторы полагают, что метод будет полезен для сложных проектов, например восстановительных работ после стихийных бедствий или ремонта зданий, доступ на которые небезопасен из-за высоты.

Вдохновившись тем, как пчелы или осы строят большие гнезда, исследователи предложили технологию совместной работы беспилотников по единому проекту. Во время полета дроны полностью автономны, но за ними следит человек.

Для демонстрации исследователи взяли в качестве строительного материала пенопласт и специальную легкую форму цемента. Беспилотники занимались строительством конструкций высотой от 0,18 до 2,05 м.

Один из них наносит слой строительного материала, а другой проверяет точность того, что было напечатано на данный момент. Результат отклонялся от чертежа не более чем на 5 мм.

Затем, чтобы показать, что система может работать с более сложными формами, команда использовала подсветку на дронах, чтобы создать световой след при имитации строительства высокой куполообразной структуры. Работа описана в статье, опубликованной в Nature.

Мирко Ковач, директор Лаборатории воздушной робототехники Имперского колледжа Лондона, который руководил исследованием, говорит, что этот метод может быть использован для строительства зданий в Арктике или даже на Марсе, или просто для ремонта высотных зданий, которые обычно требуют дорогостоящих строительных лесов.

Пока он имеет ряд ограничений: дроны с трудом переносят тяжелые грузы, нуждаются в регулярной зарядке и все еще требуют контроля человека. Тем не менее, исследователи говорят, что они надеются облегчить некоторые из этих проблем, автоматизировав зарядку дронов (сейчас этим занимаются люди).

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Фото на обложке: SARAH LEVER