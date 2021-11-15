Как взаимосвязаны технологии и ложь — исследование

Благодаря технологиям мы можем общаться в любой удобной форме из различных точек мира. Но значит ли это, что мы стали менее честны друг с другом? Cоциальные психологи и эксперты обратили внимание на то, что желание обмануть может зависеть от выбранного средства коммуникации. Вот что показывают данные.

Как взаимосвязаны ложь и технологии

В 2004 году исследователь в области коммуникации Джефф Хэнкок и его коллеги попросили 28 студентов посчитать, сколько раз они общаются лично, по телефону, в мессенджерах и по электронной почте в течение недели. Студенты также записали, сколько раз они лгали при каждом социальном взаимодействии.

Результаты показали: чаще всего люди врут по телефону, а меньше всего — через электронную почту. Эти данные соответствуют концепции, которую Хэнкок назвал функциональной моделью (feature-based model).

Согласно этой концепции, то, как часто мы лжем, зависит от характеристик выбранного способа коммуникации. Например, позволяет ли технология общаться непрерывно, как быстро передаются сообщения и находятся ли люди далеко друг от друга.

В исследовании Хэнкока наибольший показатель лжи на социальное взаимодействие пришелся на технологию, обладающую всеми этими функциями, — телефон. Наименьшее число — у электронной почты, с помощью которой люди не могут общаться синхронно, а сами сообщения сохраняются.

Что показывают современные данные

Когда Хэнкок проводил свое исследование, аккаунт в Facebook могли создать лишь студенты из нескольких избранных университетов. Кроме того, iPhone находился на ранних стадиях разработки как строго конфиденциальный проект под названием Project Purple.

Как изменились эти показатели почти 20 лет спустя? Дэвид Марковитц, доцент кафедры анализа данных из социальных сетей Орегонского университета, решил это выяснить.

В новом исследовании участвовали 250 человек и учитывалось большее количество технологий. В течение недели они записывали свои социальные взаимодействия и то, как часто они лгали лично, в социальных сетях, по телефону, в сообщениях, в видеочатах и по электронной почте.

Как и в исследовании Хэнкока, больший показатель лжи на социальное взаимодействие пришелся на телефон и видеозвонки. Эти технологии позволяют общаться синхронно и удаленно, а также не сохраняют сообщения. Меньше всего участники врали по электронной почте.

Показатели лжи по различным формам коммуникации. Инфографика: Дэвид Марковитц

Примечательно, что различия между формами общения были незначительными — наибольшее влияние оказала личная склонность участников ко лжи.

За последние два десятилетия, особенно в период пандемии, способы взаимодействия изменились. Однако, похоже, люди лгут систематически и согласно функциональной модели Хэнкока. Чтобы выяснить точные причины, по которым различные средства связи повышают склонность ко лжи, нужно провести больше исследований.

Тем не менее у текущих результатов есть несколько возможных объяснений. Например, соврать по телефону или видеосвязи проще, а если обман обнаружится, то это не сильно повлияет на отношения между людьми. Кроме того, технологии обычно используются для разных целей. Электронная почта больше подходит для профессионального общения, а видеозвонки — для личного.

Мифы о цифровом взаимодействии

Исследования дают два основных вывода.

Используемые средства связи играют не основную роль. Личная склонность ко лжи имеет большое значение, чем то, через какую технологию общается человек. Процент лжи довольно низкий в целом. Теория истины по умолчанию (Truth-Default Theory) оказалась верна. Она предполагает, что люди говорят правду большую часть времени, и лишь некоторые из них врут на постоянной основе.

С 2004 года социальные сети стали основным местом для социального взаимодействия. Тем не менее все еще существует распространенное заблуждение о том, что цифровое общение, в отличие от личного, снижает качество коммуникации. Оно ошибочно: уверенность в том, что ложь широко распространена в цифровую эпоху, не соответствует данным.

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