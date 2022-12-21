Как офлайн-магазины используют технологии, чтобы побудить нас купить больше

Посмотрим, какие маркетинговые подходы используются в офлайн-ритейле и как они влияют на продажи.

Онлайн-сервисы переполнены рекламой, призывающей купить товар одним касанием экрана. Однако физические магазины от них не отстают: теперь, помимо ярких вывесок и фоновой музыки, они все чаще побуждают нас тратить деньги с помощью современных технологий.

Один из приемов — призывать покупателей пользоваться смартфоном, когда они находятся в магазине. Для этого ритейлеры предлагают бесплатный Wi-Fi и используют QR-коды. Это может показаться странным: зачем побуждать людей смотреть на экран вместо товаров на полках?

Однако, согласно исследованию, покупатели, которые использовали телефоны в магазине, тратили на 40% больше по сравнению с теми, кто этого не делал. Дело в том, что смартфон отвлекает людей настолько, что они не полностью осознают, что находится вокруг них. В результате такие покупатели в три раза чаще возвращались в ту часть магазина, в которой уже побывали, и начинали заново делать покупки.

Другой способ — демонстрация продукции на цифровых экранах. Исследование показало, что потребители чаще совершали покупку, если видели короткий ролик о том, как использовать товар, а не просто его статичное изображение. Это может быть видеорецепт блюда из нескольких продуктов или мебель, представленная в домашней обстановке.

Такой подход не только привлекает покупателей, но и побуждает их приобретать сразу несколько товаров, представленных вместе, например целый набор посуды или диван с декоративными подушками и приставным столиком.

Личные продажи — еще один мощный инструмент в ритейле. Согласно исследованиям, дегустация продовольственных товаров может увеличить продажи на 3500%. Однако вместе с этим растут и расходы на персонал.

Почему бы не внедрить в этот процесс технологии? В одном из экспериментов перед бесплатными пробниками установили большой вертикальный экран, показывающий ролик с человеком. Такой подход позволил сохранить до 80% роста продаж.

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Можно пойти еще дальше и добавить голограмму или мультисенсорный дисплей смешанной реальности, который проецирует цифровое изображение на реальный мир. Это, как показало исследование, значительно повышает доверие к продукту.

В рамках испытания над концами проходов в супермаркетах были установлены проекторы, которые демонстрировали ролики в формате лазерного шоу, дополняемые звуками и даже запахами. Один из вариантов — видео о приготовлении пасты, которое сопровождается звуками нарезки и жарки, а также ароматом томатного соуса.

В результате одно лишь визуальное изображение увеличило продажи представленных продуктов более чем на 60%. Звуки и запах оказали еще больший эффект.

Все эти цифровые устройства в физическом магазине являются частью так называемого «экспериментального ритейла». Они помогают увидеть товар в действии, а не только на полке, а также делают сам шопинг более приятным.

При этом не стоит недооценивать эффект фоновой музыки. Например, в рождественский период она повышает общий объем продаж магазина примерно на 3%. А если мелодия улучшает настроение покупателей, то результат будет еще более заметен.

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