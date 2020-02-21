Почему компании противятся переходу на удаленную работу

По данным правительства США, примерно 24% жителей страны частично или полностью работают из дома. Но в то время как одни компании постепенно переводят сотрудников на удаленный режим, другие продолжают увеличивать площади офисов.

Удивительно древний спор

Идея удаленной работы в том виде, в каком знаем ее мы, появилась около 50 лет назад. Споры на эту тему идут примерно столько же.

Впервые понятие «работать дистанционно» (telecommute) появилось в 1974 году в The Economist: «Поскольку нет логичной причины, по которой стоимость телекоммуникационных услуг должна зависеть от расстояния, к концу 1980-х годов достаточно большое количество людей будет дистанционно взаимодействовать со своими лондонскими офисами, живя при этом на тихоокеанском острове, если им того захочется».

Почти сразу же образовались лагеря сторонников и противников удаленной работы. В 1980-х годах штат Калифорния заказал исследование потенциальных выгод от перевода госслужащих на работу из дома. Тезисы из финального отчета, опубликованного в 1990 году, на слуху до сих пор.

Если коротко, то исследователи пришли к выводу, что удаленная работа улучшает качество жизни сотрудников, в том числе инвалидов, и ее внедрение в госструктурах нужно поощрять, чтобы повышать их эффективность, а также уменьшать пробки и загрязнение воздуха.

Этот анализ был одной из первых попыток разобраться в ценности удаленной работы, но далеко не последней. За 30 лет с момента выхода калифорнийского отчета появились десятки исследований по той же теме, которые говорят об одном: у работы на дому есть множество преимуществ как для сотрудников, так и для работодателей.

Проблемы на дорогах

В наиболее густонаселенных городах США средний путь до работы занимает 60 минут. 10% жителей страны тратит на это еще больше времени. И хотя у некоторых людей есть возможность добраться до офиса на общественном транспорте, велосипеде или пешком, все же более 75% американцев отправляются туда на машине, потому что вынуждены жить далеко от работы из-за стоимости жилья и особенностей инфраструктуры.

Водители находят способы совладать с пробками, но ежедневные поездки все равно никому не нравятся. Они съедают не только время, но и деньги, ведь платить приходится и за постоянно дорожающий бензин, и за проезд по некоторым дорогам. Кроме того, стоит помнить, что в авариях ежегодно погибает 36 тысяч человек.

Пробка в 16:00 в Остине, штат Техас / Фото: Нейтан Маттис

Даже те люди, которые живут в городах с развитыми транспортными системами, не всегда могут положиться на них. Поездка на метро, которая обычно занимает 20 минут, может растянуться на все утро, если что-то пойдет не так (а такое случается часто).

При этом отказ от ежедневных поездок на автомобиле принесет еще и ощутимую пользу окружающей среде, потому что каждая машина на дороге усугубляет климатический кризис. На транспорт приходится около 29% всех выбросов парниковых газов в США. Конечно, этот показатель также учитывает грузовики, корабли и самолеты, но сокращение числа личных автомобилей на дорогах способно существенно повлиять на ситуацию.

В 2016 году Dell сообщила, что благодаря поощрению удаленной работы ежегодный углеродный след одного ее сотрудника уменьшился примерно на 1,15 тонны. По оценкам компании, сейчас ее ежегодный углеродный след в целом сократился на 35 тысяч тонн.

Взаимная выгода

Одной из главных причин, по которой компании переходят на удаленное сотрудничество, является потребность в специалистах: сейчас в США низкий уровень безработицы — примерно 3,4%. Когда уровень безработицы высок, люди соглашаются даже на посредственную зарплату и плохие условия. Но когда уровень безработицы низок, компании начинают конкурировать между собой, чтобы привлечь сильных кандидатов.

Предложение работать удаленно — один из шансов выиграть в войне за таланты. Особенно эту возможность ценят сотрудники-миллениалы, которым сейчас от 25 до 40 лет. Они составляют не только существенную долю трудоспособного населения, но и часто оказываются родителями маленьких детей, для которых важен каждый сэкономленный час.

При этом режим домашнего офиса не только делает счастливее сотрудников, но и экономит деньги работодателям. Например, в Нью-Йорке аренда одного кв. фута коммерческой недвижимости обходится более чем в $85 в месяц, а компании обычно нужно как минимум 100 кв. футов (чуть более 10 кв. м) на одного сотрудника. Таким образом, перевод 10 человек на дистанционную работу может сэкономить работодателю более $1 млн в год. Иными словами, это та редкая ситуация, когда выгоду получают обе стороны.

В 2010 году Барак Обама подписал закон о продвижении удаленной работы на федеральном уровне. В 2012 году Джон Берри, глава отдела управления персоналом — в сущности, центра обмена информацией по федеральным HR-вопросам — отчитался перед конгрессом о результатах этих изменений.

«Мы обнаружили, что люди, которые работают удаленно, с большей вероятностью согласятся с тем, что знают об ожиданиях руководства, чувствуют ответственность за результат и обладают контролем над процессами», — сказал Берри.

Он добавил, что удаленщики также чаще говорят, что удовлетворены или очень довольны работой. Уменьшение кадровой текучки с помощью перехода на дистанционное сотрудничество поможет избежать будущих расходов на набор и обучение, заключил Берри.

Расширение возможностей

Удаленная работа значительно расширяет возможности найма. На нее в том числе получится без проблем взять людей с инвалидностью, которым сложно добираться до офиса из-за инфраструктурных барьеров.

Отчет 1990 года указывает, что у сотрудников с проблемами в мобильности «благодаря дистанционной занятости значительно снизился уровень стресса, связанного с работой». Далее говорится: «Изменения в их эффективности были положительными, как и у остальных удаленных сотрудников. Мы не изучали новые возможности трудоустройства для инвалидов отдельно, но очевидно, что дистанционная работа их открывает».

Компании, в которых заняты более 15 человек, по закону должны предусматривать «разумное приспособление», позволяющее устраиваться в них сотрудникам с инвалидностью. Комиссия по равным возможностям при найме на работу (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) считает удаленную работу одним из таких приспособлений.

Противники тенденции

Несмотря на все плюсы удаленной работы, часть компаний решительно выступает против нее. Некоторые технологические корпорации наподобие Google предпочитают хранить конфиденциальный код внутри компании, где его можно более жестко контролировать. Другие игроки, которые когда-то использовали потенциал удаленного найма, изменили курс под политическим или финансовым давлением.

В 2013 году Yahoo, в то время находившаяся под руководством нового CEO Мариссы Майер, отозвала удаленных сотрудников в офис. Тогда заявлялось, что этот шаг был направлен на развитие внутренних взаимодействий: «Очень важно, чтобы все мы присутствовали в наших офисах. Некоторые из лучших решений и идей приходят во время разговоров в коридоре и кафетерии, встреч с новыми людьми и импровизационных командных собраний».

Марисса Майер на Всемирном экономическом форуме в 2014 году / Фото: Джейсон Эйден, Getty Images

Изоляция сотрудников и отсутствие личного взаимодействия — это действительно самые большие недостатки удаленной работы. Однако похоже, что в Yahoo пытались не объединить коллектив, а решить совсем другие проблемы: в компании за пять лет сменились шесть CEO, а акции стоили меньше $5 за штуку. Они подорожали после прихода Майер. Три года спустя Yahoo была продана Verizon почти за $4,5 млрд.

В то время один сотрудник Yahoo рассказал USA Today, что возвращение людей в офисы отчасти было направлено не только на повышение производительности, но и на отсеивание работников, которых компания не особенно хотела оставлять.

IBM предприняла аналогичный шаг в 2017 году. Компания активно переводила людей в офисы и в то же время расхваливала удаленную работу корпоративным клиентам, которым продала программное обеспечение для дистанционного взаимодействия. Тогда было распространено мнение, что IBM таким образом хочет сократить штат. Собственный корреспондент Ars Technica Шон Галлахер заметил в то время, что это «по сути, является способом увольнения тысяч сотрудников, которые не могут себе позволить переехать в мегаполис наподобие Нью-Йорка на текущие зарплаты IBM».

Это прочтение ситуации кажется достаточно обоснованным. В 2017 году IBM провела массовые увольнения, которые последовали за волной сокращений 2016 года. В 2019 году компания продолжила расторгать договоры с тысячами сотрудников.

Совсем недавно изменение курса в вопросах удаленной работы ударило и по госслужащим. Администрация Обамы поддерживала этот режим сотрудничества, но после прихода Трампа федеральные агентства значительно сократили количество людей, работающих дистанционно. В прошлом месяце газета The Washington Post сообщила, что это коснулось министерств сельского хозяйства, образования, торговли, здравоохранения и социального обеспечения, а также других ведомств.

По-видимому, сокращение федеральных программ удаленной работы в значительной степени обусловлено политическими и управленческими проблемами, а не недостатками работы на дому. Один из сотрудников Управления по охране окружающей США рассказал The Washington Post, что это было «способом незаметно избавиться от старожилов».

Некоторые сотрудники уволились из-за появившихся поездок на работу, которые оказались слишком дороги и длительны, или необходимости ухаживать за ребенком. Изменение в политике удаленной работы «может сделать правительство менее конкурентоспособным в наборе и удержании сотрудников», пишет The Washington Post.

Администрации приходят и уходят так же, как и топ-менеджеры компаний. И здесь возникает вопрос: смогут ли те организации, которые урезают удаленную работу в трудные времена, заполучить ценные кадры, когда дела пойдут в гору?

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Фото на обложке: Ars Technica