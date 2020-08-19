Повсеместное измерение температуры создает ложное чувство безопасности

В рубрику «Пишем доктору Хэмблину» портала The Atlantic обратилась адвокат Меган из Флориды. Недавно ей пришлось целый день ездить в машине со сломанным кондиционером. Погода была жаркой, поэтому к концу дня Меган почувствовала, что сильно перегрелась. Но когда она пришла в очередное учреждение, где на входе измеряют температуру, инфракрасный термометр показал 97°F (36,1 ° C).

Практика частого измерения температуры не показала значительной эффективности при борьбе с коронавирусом. Это почти так же бессмысленно, как обрабатывать здания дезинфицирующим раствором или поливать футболистов санитайзером перед игрой. Все эти меры создают ложное чувство безопасности, из-за которого люди могут ослабить бдительность и не заметить реальную угрозу.

Постоянные измерения температуры противоречат важному уроку современной медицины: анализы нужно делать только тогда, когда это действительно необходимо. В противном случае они могут приводить к ненужным биопсиям и неоправданным хирургическим вмешательствам.

Температура тела — это важный показатель, который помогает оценить состояние пациентов в больницах. Но повсеместные скрининги в попытках выявить людей, заболевших коронавирусом — совершенно другое дело. Работодатели в США пытаются сделать ежедневные проверки температуры обязательными и разместить соответствующее оборудование на входе в офисы. Доступ во многие общественные учреждения уже организован подобным образом. Кроме того, планируется использовать аналогичную технологию в школах: Департамент образования Нью-Йорка объявил, что учеников будут проверять случайным образом, прежде чем разрешат им войти в здание. На это решение не повлиял даже тот факт, что у детей, зараженных коронавирусом, температура повышается довольно редко.

«Моду» на эту меру ввел Китай в январе 2020 года, пытаясь показать всему миру, что в стране удалось взять под контроль ситуацию с распространением вируса. В новостях сообщалось, что людям приказывают выходить из автомобилей на платных дорогах для проверки температуры. В феврале китайское правительство объявило, что около 11 миллионов человек ежедневно сообщают правительству данные о температуре. Однако к концу того же месяца исследователи пришли к выводу, что такая тактика не является эффективным инструментом выявления нового заболевания. В отличие от Эболы и некоторых других инфекций, коронавирус заразен еще до появления симптомов. Многие вообще переносят вирус без внешних проявлений. Лихорадка является одним из наиболее распространенных симптомов COVID-19, но встречается далеко не у всех инфицированных — исследование, проведенное в австралийской больнице в июне, показало, что она была меньше чем у половины пациентов, поступивших с вирусом. Ученые пришли к выводу, что «попытки выявления COVID-19 путем измерения температуры могут вызывать ложное чувство безопасности».

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В чем вред данной меры? Она вводит людей в заблуждение в ситуации, когда важно особенно тщательно следить за гигиеной. Все, что может принести пользу здоровью, также может и подорвать его. Если люди успокаивают себя проверкой температуры и начинают менее внимательно относиться к другим правилам — ношению масок, мытью рук и соблюдению социальной дистанции — они подвергают риску себя и других.

Показатели качества любого теста — чувствительность и специфичность. Тест считается чувствительным, если охватывает большинство случаев (в идеале — все), и специфичным, если не дает слишком много ложноположительных результатов.

Проверка температуры для выявления коронавирусной инфекции не соответствует ни одному из этих показателей. Жар может быть вызван множеством факторов помимо COVID-19, и это не обязательно какое-то заболевание. У некоторых людей поднимается температура после тренировки или в качестве реакции на стресс. Когда человек потеет, организм пытается вывести тепло через кожу. Удивительно, что в случае Меган термометр показал 97°F (36,1°C), но даже этот результат еще не означает, что человек не является распространителем вируса.

К тому же, цифра могла не соответствовать действительности — инфракрасные датчики несовершенны. Они неплохо справляются со своей задачей, если врач наводит термометр на конкретного человека, но при массовых проверках — например, в метро или школах — их точность заметно падает. Небольшой жар выявить не удается почти никогда, к тому же нормальная температура у разных людей может отличаться: одна и та же цифра может означать лихорадку для одного и быть совершенно нормальным показателем для другого.

В последнее время все активнее обсуждается юридический аспект ситуации, когда люди не могут получить доступ к необходимым услугам из-за результатов теста. Проверка температуры считается медицинским анализом, поэтому для проведения этой процедуры необходимо согласие. Кроме того, работодатели обычно не имеют права обязывать работников проходить медицинский осмотр.

Когда вирус добрался до США, Комиссия по обеспечению равных возможностей трудоустройства (Equal Employment Opportunity Commission) разработала комплекс мер, которые позволяют работодателям контролировать температуру тела сотрудников. При этом далеко не все согласны с тем, что это разумная правовая практика. Например, Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) напомнил о важности конфиденциальности. Если и нарушать личное пространство граждан во время кризиса, то разумнее делать это в рамках исследований, которые гарантируют более точную информацию.

Проверка температуры может быть полезна в определенных обстоятельствах, а не в массовом порядке. К тому же, люди обычно сами чувствуют повышение температуры. Если к жару добавляется кашель, одышка или другие симптомы, важно, чтобы у человека был доступ к медицинской помощи и качественному тесту на вирус, а также возможность самоизолироваться дома.

Даже если среди множества ложноположительных и ложноотрицательных результатов проверок температуры удается выявить больного коронавирусом, это показатель скорее социальной проблемы, чем медицинского заболевания. Инфицированные люди выходят из дома не потому, что хотят заразить окружающих — скорее всего, у них просто нет другого выбора, потому никто другой не может забрать их детей из школы, а работодатель не готов оплачивать очередной больничный. Сейчас значительные средства тратятся на то, чтобы обеспечить учреждения бесконтактными термометрами и выявить заболевших — возможно, имеет смысл вместо этого направить ресурсы на заботу о них.

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