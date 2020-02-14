6 способов быстро найти финансирование для бизнеса

Самый важный вопрос для начинающего предпринимателя звучит так: «Как быстро найти деньги на запуск бизнеса?». Коуч Марк Эймс выбрал шесть доступных способов и описал их преимущества и недостатки.

Чтобы выбрать наилучший вариант финансирования, задайте себе следующие вопросы.

Каковы цели вашего бизнеса?

Сколько вам нужно денег и когда?

Насколько серьезен ваш бизнес? На какой стадии разработки находится ваш продукт?

Чем вы готовы пожертвовать?

Какой у вас опыт работы в выбранной индустрии? Хорошо ли вы знаете рынок и понимаете потребности клиентов?

Вы создавали и другие компании или это первая? Если у вас есть опыт, какие были итоги?

Варианты финансирования

Вы стоите на пересечении множества путей. Одни из них ведут к успеху, а другие таят в себе опасности, которые могут замедлить развитие, помешать вам полностью раскрыть свой потенциал и даже втянуть в неприятную ситуацию. Давайте рассмотрим варианты.

Зарплата и деньги, отложенные на хобби. Этот путь наименее рискованный. Он идеально подходит для бизнеса, который не требуют больших первоначальных вложений. Недостатком является то, что этот маршрут может оказаться более длинным, так как вы сможете посвящать бизнесу лишь несколько часов в день. Для этого путешествия нужно набраться терпения, но это будет наиболее спокойная поездка без стресса.

Этот путь наименее рискованный. Он идеально подходит для бизнеса, который не требуют больших первоначальных вложений. Недостатком является то, что этот маршрут может оказаться более длинным, так как вы сможете посвящать бизнесу лишь несколько часов в день. Для этого путешествия нужно набраться терпения, но это будет наиболее спокойная поездка без стресса. Сбережения. У вас есть деньги в банке? Вы можете взять их. Хорошо то, что средства доступны сразу же. Недостатком — и причем большим — является то, что вы идете на серьезный риск, снимая со сберегательного счета слишком много денег. Если вы или ваш близкий человек заболеет, получит травму или потеряет работу, у вас не будет подушки безопасности. Прежде чем принимать такое решение, обсудите его с семьей.

У вас есть деньги в банке? Вы можете взять их. Хорошо то, что средства доступны сразу же. Недостатком — и причем большим — является то, что вы идете на серьезный риск, снимая со сберегательного счета слишком много денег. Если вы или ваш близкий человек заболеет, получит травму или потеряет работу, у вас не будет подушки безопасности. Прежде чем принимать такое решение, обсудите его с семьей. Семья и друзья. Кто сказал, что нельзя смешивать приятное с полезным? Вы верите в свою компанию, вы провели исследования и составили надежный бизнес-план. В любом случае, друзья и члены семьи узнают о вашей компании и повлияют на нее — так почему бы не дать им возможности стать частью бизнеса и вложить в него деньги? Но если что-то пойдет не так и у вас появятся разногласия (а они всегда появляются), то ситуация может стать очень неприятной. Ваш бизнес стоит того, чтобы рисковать отношениями с близкими? Этот путь может укрепить связи как ничто другое или полностью разрушить их.

Kickstarter. Это платформа для привлечения средств в интернете. Более 17 млн человек получили на ней $4,7 млрд. Сказать, что это удивительная возможность, значит не сказать ничего. Но на Kickstarter очень высокая конкуренция, для привлечения финансирования придется много работать. Только около 37% проектов получают там деньги, а большинству успешных идей достается менее $10 тысяч. Хоть вы и можете стать одним из счастливчиков и получить существенную сумму, более вероятно, что вы потратите много усилий и не получите немедленного финансового вознаграждения, если таковое вообще будет. Тем не менее, этот опыт в любом случае будет полезен.

Это платформа для привлечения средств в интернете. Более 17 млн человек получили на ней $4,7 млрд. Сказать, что это удивительная возможность, значит не сказать ничего. Но на Kickstarter очень высокая конкуренция, для привлечения финансирования придется много работать. Только около 37% проектов получают там деньги, а большинству успешных идей достается менее $10 тысяч. Хоть вы и можете стать одним из счастливчиков и получить существенную сумму, более вероятно, что вы потратите много усилий и не получите немедленного финансового вознаграждения, если таковое вообще будет. Тем не менее, этот опыт в любом случае будет полезен. Бизнес-ангелы или венчурные инвесторы. В этом случае вы можете получить много денег, которые, в отличие от кредита, отдавать не придется. Уже один этот факт делает такой вариант привлекательным. Кроме того, бизнес-ангел почти наверняка станет еще и вашим наставником и поможет достичь таких темпов, которых бы вы не добились самостоятельно. Бизнес-ангелы вкладывают собственные деньги и, вероятно, смогут предложить меньше, чем венчурные инвесторы. Они также предпочитают вкладываться в стартапы на более ранних стадиях. Венчурные инвесторы обычно дают не свои деньги, а деньги крупных компаний, на которых они работают. Они готовы предлагать более крупные суммы, но, как правило, инвестируют на более поздних этапах, чтобы уменьшить риски. Они также обычно не действуют как наставники. И бизнес-ангелы, и венчурные инвесторы берут частичный контроль над вашим бизнесом. Они вкладывают большие деньги и хотят, чтобы их мнение помогло компании расти быстрее.

В этом случае вы можете получить много денег, которые, в отличие от кредита, отдавать не придется. Уже один этот факт делает такой вариант привлекательным. Кроме того, бизнес-ангел почти наверняка станет еще и вашим наставником и поможет достичь таких темпов, которых бы вы не добились самостоятельно. Бизнес-ангелы вкладывают собственные деньги и, вероятно, смогут предложить меньше, чем венчурные инвесторы. Они также предпочитают вкладываться в стартапы на более ранних стадиях. Венчурные инвесторы обычно дают не свои деньги, а деньги крупных компаний, на которых они работают. Они готовы предлагать более крупные суммы, но, как правило, инвестируют на более поздних этапах, чтобы уменьшить риски. Они также обычно не действуют как наставники. И бизнес-ангелы, и венчурные инвесторы берут частичный контроль над вашим бизнесом. Они вкладывают большие деньги и хотят, чтобы их мнение помогло компании расти быстрее. Кредит для малого бизнеса. Этот вариант может быть разумным шагом или настоящей головной болью. Независимо от того, какой у вас кредитный рейтинг, большой доход или его вообще нет, кредит вы получите, и достаточно быстро. Основным недостатком является то, что вы должны вернуть сумму займа с процентами. Как правило, чем меньше кредит, тем выше процентная ставка. Учитывая, что большинство компаний терпят неудачу, это большой риск. Выберите этот путь только в том случае, если у вас есть надежный бизнес-план, вы хорошо изучили рынок и уверены, что у вас все получится.

Источник.