3 неочевидных пути, по которым могут утекать ваши личные данные

Обычный интернет-пользователь вряд ли удивится, выяснив, что Amazon знает его историю покупок. Но для него может оказаться неожиданностью, что голосовой помощник Alexa записывает все его разговоры. Технологический обозреватель Роберт Квинливан рассказал об этом и других неочевидных способах, которые рекламодатели используют для получения личных данных.

1. DNS

Сразу после ввода веб-адреса браузер начинает искать соответствующий сервер. Для этого он отправляет запрос в систему доменных имен (Domain Name System, DNS). DNS — это реестр доменных имен и IP-адресов, связанных с каждым доменом. Если вы хотите увидеть его в действии, попробуйте ввести адрес любого сайта на dnslookup.org.

Запрос в DNS отправляется до того, как браузер получает первый байт с хост-сервера. Поэтому DNS знает, какой сайт вы планируете посетить, еще до его загрузки.

Google, который является крупным брокером данных, использует собственную общедоступную DNS, расположенную по адресу 8.8.8.8. Google заявляет, что регистрирует IP-адрес каждого запроса к DNS, но в политике конфиденциальности утверждает, что «не соотносит и не объединяет информацию из своих временных или постоянных реестров с любой предоставленной ему личной информацией». Тем не менее, такая возможность есть, и Google, который, как известно, уже читает электронные письма для создания рекламных профилей, может изменить политику, не сообщая об этом пользователям.

Хотя многие запросы в интернете шифруются с использованием протокола HTTPS, DNS-запросы часто отправляются в виде открытого текста. Это означает, что вашу историю просмотров может легко перехватить интернет-провайдер или провайдер DNS.

Поддержка безопасной DNS становится все более распространенной, но до тех пор, пока это не станет универсальным стандартом, эта система останется источником утечек.

Даже если безопасная и зашифрованная DNS станет стандартом, возможность запоминания IP-адресов сохранится в тех системах, которые контролируют крупные брокеры данных наподобие Google. Он все равно сможет соотнести ваш IP-адрес с DNS-запросами и, таким образом, узнать историю просмотров, не перехватывая данные об этом напрямую.

2. Геолокация

Допустим, вы решили отключить геолокацию на телефоне или ноутбуке. К сожалению, даже при отказе от GPS вас будет по-прежнему довольно легко найти.

С вашим устройством связан IP-адрес, который представляет собой числовой код для обозначения вашего местоположения в интернете. IP-адреса используются для маршрутизации сетевого трафика и находятся в диапазонах, выделенных интернет-провайдеру. Когда вы решаете воспользоваться интернетом, вашему устройству назначается IP-адрес, зависящий от того, в какой части сети вы подключаетесь.

С помощью IP-адреса относительно легко определить ваше местоположение даже с отключенным GPS. Существует как минимум десяток сайтов для проверки геолокации по IP.

IP-адрес также можно связать с конкретной личностью. Как правило, он не изменяется при закрытии браузера или перезагрузке устройства. Если бы сайт зафиксировал посещение с вашего IP-адреса, то это действие можно было бы отнести к вам даже в том случае, если вы не заходили в свою учетную запись или не создавали ее.

Одним из распространенных способов решения этой проблемы является использование виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для перевода всего сетевого трафика с вашего устройства на другой сервер, в том числе расположенный на другом краю мира. При использовании VPN ваш истинный IP-адрес не используется для доступа к сайтам, которые вы посещаете, поэтому ваше местоположение не отображается. VPN также обеспечивает защиту конфиденциальности при подключении к общедоступной сети Wi-Fi.

3. Бытовая техника

В последние годы стали популярными голосовые помощники наподобие Alexa от Amazon. Но вскоре после появления этих систем возникли проблемы с их конфиденциальностью.

Alexa входит в первую волну товаров для дома из категории интернет вещей (Internet of Things, IoT). Он представляет собой мир обновленных устройств, которые сейчас подключаются к интернету через Wi-Fi, а в ближайшем будущем будут использовать 5G.

И если концепция умного холодильника еще требует доработки, то умные телевизоры, безусловно, уже достигли успеха. Поскольку индустрия развлечений разворачивается в направлении стриминговых сервисов, а расширение производственных линий позволяет создавать более качественные технологические решения для дома, потребители выбирают умные телевизоры, чтобы пользоваться всеми преимуществами нового контента.

При этом некоторые модели умных телевизоров собирают данные о том, что именно воспроизводится на устройстве, и передают эти данные рекламодателям. К сожалению, потребители далеко не всегда знают об этом. Во многих из подобных систем можно отказаться от сбора данных, но вам придется изучить параметры конкретной модели.

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