Брокеры данных: кто, где и как продает информацию о нас

Вместе с экспертами разбираемся, как устроена эта индустрия, какую информацию о человеке можно и нельзя купить и сколько это стоит на самом деле.

Сведения о нас, которые можно использовать в маркетинговых и других целях, добываются разными способами. Один из путей — покупка у так называемых брокеров данных.

Персонализированные предложения товаров и услуг и выявление «хороших» и «плохих» заемщиков — это уже привычные нам реалии, за которыми стоят большие данные.

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Кто такие брокеры данных

Брокеры данных (информационные брокеры) — это компании, которые занимаются сбором и зарабатывают на продаже персональных данных.

СМИ часто пишут, что эта индустрия возникла с расцветом интернета и цифровых сервисов, но это не совсем верно. Так, одна из старейших компании, которую можно отнести к числу data brokers, — это основанное в 1899 году американское бюро кредитной истории Equifax.

Сейчас Equifax располагает сведениями о 800 млн человек, предоставляет кредитные рейтинги и демографические данные для бизнеса, а также предлагает услуги кредитного мониторинга и предотвращения мошенничества самим потребителям. Выручка компании за 2019 год составила $3,5 млрд.



Александр Анушкевич, совладелец компании SharesPro







На сегодня в мире существуют более 4 тысяч компаний, оперирующих в качестве информационных брокеров.

В США, где закон о конфиденциальности данных не является очень уж строгим, существуют организации, которые могут иметь тысячи различных атрибутов информации о человеке. В ЕС брокеры данных оперируют на грани закона и могут использовать неосмотрительность интернет-пользователей, которые практически никогда не читают то, на что соглашаются.

Заявления о том, что в таких компаниях больше информации о гражданах, чем в государственных органах, недалеки от истины.

Информация может включать в себя данные переписей и смены адресов, записи о личных транспортных средствах и вождении, данные из соцсетей, сообщения из СМИ и судебных дел, регистрационные списки голосующих, истории офлайн- и онлайн-покупок, данные о транзакциях по банковским картам, данные из органов здравоохранения, а также истории просмотра интернет-сайтов.

Большинство людей даже не подозревают, что такие компании существуют, но брокерская деятельность в сфере данных стала прибыльной отраслью, которая приносит ей постоянно увеличивающийся доход, насчитывающий уже более $200 млрд в год.



Откуда брокеры берут информацию

Брокеры могут собирать данные самостоятельно и покупать у других организаций — коммерческих компаний (от банков, хранящих данные пользователей кредитных карт, до сайтов знакомств) и госструктур. Например, можно получить данные переписи населения или регистрации транспортных средств. Также есть множество открытых данных в интернете, которые затем можно объединить с данными из офлайна.



Александр Старостин, CEO и сооснователь компании First Data







Покупка персональных данных на условном Митинском рынке давно ушла в прошлое — сегодня личные данные, которые появляются в продаже, можно грубо разделить на две большие категории.

Первая — всевозможные утечки и взломы как результат слабой защиты сайтов даже у очень крупных магазинов и сервисных компаний. Вторая — данные, которые пользователи сами оставляют в интернете в открытом виде. Речь идет о сайтах по поиску работы, сайтах с объявлениями о покупке/продаже товаров, а также о социальных сетях.



Александр Анушкевич, совладелец компании SharesPro







За последние десять лет индустрия брокеров данных активно развивалась, причем делала это в состоянии практически полного виртуального регуляторного вакуума. В частности, рост числа подключенных к интернету устройств способствовал расширению направления междуустройсройственного отслеживания.

Технологические компании и рекламодатели используют трекеры, часто в форме уникальных идентификаторов, файлов cookie или даже ультразвуковых сигналов, для создания профиля пользователей на нескольких устройствах, таких как смартфоны, обычные и «умные» телевизоры и персональные компьютеры, а не просто на одном.



Сколько стоят данные

В 2013 году газета Financial Times запустила калькулятор, благодаря которому можно рассчитать свою цифровую стоимость в современном коммерческом мире. На тот момент, по информация издания, базовые сведения о человеке, такие как возраст, пол и местоположение, стоили всего лишь $0.0005, а данные о наличии определенных заболеваний — $0.26.



Александр Анушкевич, совладелец компании SharesPro



С одной стороны, потребительские данные стоят больших денег. Стоимость среднего адреса электронной почты для компаний с течением временем доходит до $89 (а адреса путешественников — до $251 за штуку), поэтому неудивительно, что они готовы платить, чтобы дешевле получить такую информацию.

С другой, получение данных может быть удивительно легким.

В октябре 2018 года испанская журналистка Джоанна Молл смогла купить онлайн-профили знакомств 1 млн человек за 136 евро у брокера данных USDate.

Данные из профилей ничего не подозревающих клиентов, полученные из онлайн-приложения для знакомств Plenty Of Fish, содержали 5 млн фотографий, а также даты рождения, почтовые индексы, пол и даже такую интимную информацию, ​​как сексуальная ориентация и религиозные взгляды.

Разные компании работают по-разному, но обычно они продают информацию в виде списков контактной информации по людям, которые делятся на конкретные категории. В большинстве случаев эти списки сортируются по интересам и характеристикам, таким как «любители фитнеса» или «молодые родители».

Однако в некоторых случаях списки более сомнительны — например, одна из компании предлагала данные тысячи человек с такими заболеваниями, как анорексия, токсикомания и депрессия, всего за $79.



Алексей Поляков, сооснователь и CEO Locomizer







Для работы нашей платформы предсказательной аналитики и создания поведенческих моделей мы лицензируем «сырые» данные (широта, долгота, время и уникальный анонимный идентификатор) у брокеров, которые собирают их через различные мобильные приложения.

Чаще всего с брокером заключается договор минимум на год и каждый месяц платится фиксированная сумма, которая зависит от количества пользователей в образце. Другой (очень нераспространенный) вариант — revenue share, когда данные поставляются бесплатно, но с любого заработка, где они использовались, мы платим процент с продаж.

В нашем случае цены сильно варьируются, но примерно они составляют районе $5–10 за локационные данные тысячи пользователей в месяц.

При этом, как правило, у всех брокеров есть лимиты на подписку — меньше, чем за $5 тыс. в месяц, мы не встречали. То есть даже если вас интересуют данные только в одной маленькой стране, где число пользователей с собранными данными может быть всего 10 тысяч, это обойдется не в $50–100 в месяц, а в гораздо большую сумму.



Где можно купить данные

Александр Анушкевич, совладелец компании SharesPro







Крупные брокеры занимают центральное место на рынке данных. Даже лидеры потребительских данных вроде Facebook, Google, Twitter и Snapchat зарегистрировались в качестве клиентов таких брокеров, как Acxiom, Oracle, Experian и других.

Acxiom имеет 23 тысячи серверов, собирающих и анализирующих информацию о потребителях. Его база уже достигла 500 млн человек по всему миру с более чем 3 тысячами разнообразных атрибутов данных на одного человека.

Oracle владеет и сотрудничает с более чем 80 меньшими по размеру брокерами, которые получают большое количество информации из своих собственных источников. Компания утверждает, что продает данные о более чем 300 млн человек по всему миру, с более чем 30 тысячами атрибутов данных на человека и покрывает более 80% всего населения США, пользующегося интернетом.



Алексей Поляков, сооснователь и CEO Locomizer







Если говорить о локационных данных, их можно собирать из разных источников:

владельцы мобильных приложений напрямую;

соцсети (по сути — те же приложения), где пользователь может оставлять локацию с постом или фото;

телеком-операторы;

брокеры, которые покупают данные у владельцев приложений и агрегируют.



Основные критерии, которые мы используем при выборе брокеров:

Законность — все должно быть в рамках законодательства по персональным данным. Охват населения (должно быть не менее 1% населения). Репрезентативность (должен быть богатый спектр приложений, включающих разные сектора: туризм, путешествия, соцсети, покупки, навигация, спорт, здоровье, новости и т.д.). Качество (данные должны быть более-менее одинаково распределены в пространстве и времени, чтобы не было беспорядочных всплесков и проседаний).



Примеры поставщиков:



Михаил Миронов, ведущий аккаунт-менеджер MediaGuru







Если, например, вам нужны данные целевой аудитории для запуска таргетированной рекламы, их можно закупать в следующих источниках:

банки;

операторы сотовой связи;

CRM-данные магазинов;

ОФД и кассовые аппараты;

DMP и другие компании.

Банки охотно делятся информацией! Лидерами по объему хранящихся клиентских данных считаются Сбербанк (88 млн) и группа Société Générale (18 млн).

Информация о владельцах карт, которую предоставляют банки:

доход;

номер телефона;

гео;

наличие мужа, жены или детей;

где привыкли совершать покупки;

что приобретали.

Опишите точные характеристики аудитории, и банк даст контакты людей, которые входят в этот сегмент. Например, если вы занимаетесь дизайном интерьера в Москве, среди клиентов — новоселы. А банки знают, кто недавно приобрел квартиру в столице, в каком жилом комплексе, и остались ли у хозяев деньги на ремонт.



Что они могут и что не могут знать о человеке

Александр Старостин, CEO и сооснователь компании First Data







Что касается легальной работы с данными, то следует иметь в виду два момента. Если компании нужно точно знать, что перед ней, скажем, Оля Петрова, ей 34 года и она из города Тверь, то, во-первых, у самой компании должен быть статус оператора персональных данных, а, во-вторых, необходимо согласие пользователя на работу с его данными.

Часто пользователи предоставляют такое согласие, не сильно вникая в документы — например, политики использования персональных данных различных сайтов и приложений. Если изучить их внимательно, то покажется, что продажа души перестает быть красивым образом и обретает конкретику.

В то же время важно понимать, что если вы не входите в список Forbes, то ваши отдельно взятые персональные данные не представляют особого интереса для мошенников — нужны сотни тысяч, а лучше миллионы пользователей.



Александр Анушкевич, совладелец компании SharesPro







При использовании в целях рекламы в интернете большинство AdTech-платформ не заинтересованы в таких данных, как имена, адреса и другая конфиденциальная информация. Вместо этого они интересуются веб-страницей человека и историей покупок, но могут также использовать возраст, пол и доход для улучшения таргетинга.

Кроме того, многие брокеры позволяют потребителям бесплатно отказаться от отслеживания и хранения своих данных, что может занять много времени, но стоит того, если человеку очень не нравится идея продажи его данных.

Например, LexisNexis разрешает полный отказ, а Acxiom — частичный. Также на сайте Acxiom есть раздел «О данных» — он позволяет пользователям просматривать все данные, которые компания о них имеет, и даже исправлять любую информацию, которая является неверной.

Фото на обложке: Shutterstock / vchal