Одиннадцать TikTok-каналов о бизнесе и маркетинге для начинающих предпринимателей

Познавательные ролики набирают все большую популярность в TikTok. Сейчас на платформе представлены авторы из разных отраслей, которые доступно рассказывают об открытии собственного бизнеса, бухгалтерском учете, маркетинге, финансовом аудите. TikTok по просьбе RB.ru составил список из 11 каналов для начинающих предпринимателей, авторы которых — бизнесмены, маркетологи и бухгалтеры — объясняют нюансы ведения бизнеса.

Владелец нескольких ресторанов «Лесной» Максим Арапов знакомит начинающих предпринимателей с основами маркетинга и продаж. Также бизнесмен ведет рубрику «Бизнес-термины простыми словами», в которых объясняет, что такое тарификация, ликвидность, уникальное торговое предложение, картельный сговор, и иллюстрирует определения понятными примерами.

Для начинающих маркетологов. Совладелец и управляющий партнер сети центров спортивного развития «Чемпионика» Руслан Баширов рассказывает об успешных кейсах и провалах крупнейших брендов. Из роликов можно узнать, как заставить всех жителей города скачать игру всего за один вечер, где учились богатейшие люди страны и сколько стоят логотипы мировых бизнес-гигантов.

Сооснователь брендинг-агентства ENDY в Петербурге и эксперт по продажам с пятнадцатилетним опытом Максим Фёдоров рассказывает о маркетинговых решениях для любого вида бизнеса: от кофейни до мебельной фабрики, а также делится лайфхаками по увеличению продаж. Одно из самых популярных видео — ролик «Как писать цену», в котором автор показывает, какие уловки помогут продать больше.

Эксперт креативного маркетинга и основатель двух онлайн-школ с европейской сертификацией Владислав Бермуда делится с подписчиками лайфхаками по привлечению клиентов, учит правильно выстраивать бизнес-процессы и рассказывает о необычных способах взаимодействия с целевыми аудиториями.

Как отрабатывать возражения клиентов при продажах? Почему ответ «Это для нас дорого» — еще не повод снижать цену? Об этом рассказывает основатель агентства по подбору удаленных личных помощников для предпринимателей Алексей Суриков. В его портфолио — организация «с нуля» восьми различных проектов: от транспортной компании до HR-агентства.

С подписчиками предприниматель делится рекомендациями по подбору персонала, а также советами по выстраиванию отношений с покупателями. Его видео «Как ответить, если клиент говорит: "Я подумаю"» собрало более 2,7 млн просмотров.

Маркетолог с десятилетним стажем Лариса Гибадуллина объясняет законы маркетинга и продаж. Через ролики про продажу ручки она демонстрирует, какие техники продаж существуют и в каких ситуациях их следует применять.

Генеральный директор сети точек кофе на вынос Coffee Like и бизнес-продюсер Алексей Гусаков отвечает на вопросы зрителей о бизнесе, мотивации и финансовой грамотности. Автор также делится личным опытом управления франшизой, рассказывает, как реагировать на неудачи и стать увереннее в себе. В его аккаунте можно узнать, как заработать в маленьком городе или что делать в случае отказа от вашего предложения.

Ресторан для геймеров? Или мини-производство съедобных ложек в домашних условиях? В этом аккаунте представлены ежедневные подборки различных бизнес-идей для любого бюджета. Автор рассказывает о том, какие средства нужны для реализации идеи, на какой доход можно выйти, а также делится контактами оптовых продавцов, у которых можно приобрести товары.

Инвестор и кандидат экономических наук со степенью executive MBA Николай Мрочковский помогает аудитории грамотно управлять денежными средствами. На простых примерах он показывает, как можно развивать финансовую грамотность у детей и эффективно распределять собственный бюджет. Благодаря роликам можно познакомиться с азами инвестирования, которые помогут и при построении бизнеса, и в повседневной жизни.

Специалист в сфере построения личных продаж и холодных звонков Екатерина Чалова разбирает наиболее распространенные ошибки продавцов, а также делится советами по формированию продающих техник. Например, 8 основных правил общения с клиентами онлайн. Ее цель – продавать экологично, выстраивая доверительные и долгосрочные отношения.

Специалист по внутреннему аудиту и член института профессиональных бухгалтеров России Кристина Якушева помогает разобраться во всех бухгалтерских нюансах, а также предупреждает владельцев бизнеса о новых изменениях в законодательстве. Автор канала также делится полезными лайфхаками для ИП.

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