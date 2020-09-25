«Им нужно было покупать весь "Мейл" весной»: Тиньков дал совет Грефу после просмотра презентации «Сбера»

«Им нужно было покупать весь "Мейл" весной»: Тиньков дал совет Грефу после просмотра презентации «Сбера»
Сегодня Сбербанк провел презентацию, в ходе которой представил новые сервисы и заявил о превращении в технологическую компанию «Сбер». После окончания конференции Олег Тиньков, чья компания недавно объявила о предстоящей сделке с «Яндекс», прокомментировал мероприятие «Сбера» на своей странице в Instagram.
«Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили “Мэйл”», — написал Тиньков.
Он также добавил, что не верит в эффективность работы совместных предприятий. Вместе с тем Тиньков поздравил конкурента с новыми достижениями и отметил, что некоторые анонсированные сервисы «Сбера» уже есть в «Тинькофф».
«Мы уважаем наших конкурентов … Греф безусловно, талантливый банкир», — пишет предприниматель.
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Не сначала, но посмотрел презентацию #Сбер.. масштабно... поздравляю ! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек #Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит.. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили «Мэйл», я не верю в СП и партнёрства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало.. Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать ! Тем временем @tinkoffbank растёт, вчера был рекорд, открыли 22,000 только дебетовых карт #ТинькоффБлэк за день🔥Дальше действовать будем мы! Update: Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про Премьер-Министра 😂... я ж от Души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний Премьер супер крутой, я с ни лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям ... и дай Бог ему здоровья после ковида, что и мне не посчастливилось перенести ((, плохая штука.. Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность 😌 #михаилмишустин #греф
Mail.ru Group ответила на слова Тинькова.
«Мы не продаемся. Напротив, сами планируем покупать, для чего привлекли дополнительные $600 млн», — пишет пресс-секретарь Mail.ru Group Сергей Лучин на своей странице в Facebook.
К ответу также добавлен видеоклип к песне музыкального проекта A-Dessa «Женщина, я не танцую».
Фото: elvistudio / Shutterstock
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