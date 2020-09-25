Сегодня Сбербанк провел презентацию, в ходе которой представил новые сервисы и заявил о превращении в технологическую компанию «Сбер». После окончания конференции Олег Тиньков, чья компания недавно объявила о предстоящей сделке с «Яндекс», прокомментировал мероприятие «Сбера» на своей странице в Instagram.

«Им нужно было покупать весь "Мейл" весной»: Тиньков дал совет Грефу после просмотра презентации «Сбера»