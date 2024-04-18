Толковый путь: как сервис видеосвязи Контур.Толк стал пространством для коммуникаций

Задача обновленного сервиса — сохранять историю рабочего общения. Готовые записи, расшифровки и заметки помогут выполнять задачи эффективнее, говорит команда проекта. Рассказываем, как менялся Толк, и делимся планами по его разработке.

Решили, что любое общение с коллегами должно приносить пользу бизнесу

Онлайн-встречи и переписки в чатах склонны критиковать. Нередко общение с коллегами противопоставляют «нормальной работе», непосредственному выполнению задач.

Но команда Контур.Толка предлагает другой подход — воспринимать любую коммуникацию как часть работы, которая должна приносить результат и пользу бизнесу. Какой эффект от того, что коллеги просто обсудили вопрос в чате? Никакого, если не сохранился артефакт.

«Вся рабочая коммуникация должна оставлять историю, упакованную в артефакты, — говорит руководитель проекта Контур.Толк Павел Скрипниченко. — Чтобы не обсуждать одни и те же вопросы по кругу, важно, чтобы сохранялся документ. Участники команды должны понимать, как информацию превратить в задачу или в знание».

К артефактам относится всё, что помогает погрузиться в контекст обсуждения и вернуться к договоренностям. Это записи встреч, расшифровки, резюме, заметки участников и другие файлы. Команда Толка поставила перед собой задачу — разработать такой продукт, в котором общаться удобно, а нужные артефакты формирует сама система.

Создали раздел «Артефакты», чтобы пользователь мог восстановить контекст любой встречи

От обсуждения глобальных планов команда перешла к их реализации. Разработчики объявили о большом обновлении. В Контур.Толке появился раздел «Артефакты»: теперь каждому пользователю доступна история встреч, в которых он участвовал. При этом совещание необязательно заносить в календарь. Если коллеги решили созвониться внепланово, встреча всё равно отобразится в истории.

Находить прошедшие конференции удобно по дате и названию. Восстанавливать контекст обсуждения помогают сохраненная из чата переписка, отправленные файлы и результаты опросов. У прошедшей встречи тоже есть ссылка — артефактами можно поделиться с коллегой, который пропустил совещание.

Раздел дополняют записи встреч с готовыми расшифровками. За расшифровку в Контур.Толке отвечают три модели искусственного интеллекта. Спустя всего несколько минут после созвона участник получает качественный конспект беседы с тайм-кодами, где указан автор каждой реплики. Можно скопировать несколько цитат или скачать всю транскрипцию одним файлом.

Артефакты хранятся в облаке: не нужно скачивать многочисленные файлы на свое устройство. Ссылки на материалы актуальны бессрочно.

Объединили решения для коммуникаций в одном сервисе

По данным аналитиков, за прошедший год потребление трафика в Контур.Толке выросло в 5,5 раза, а число активных пользователей превысило 500 тысяч. Рост аудитории в том числе связан с расширением функциональности. Контур.Толк не ограничивается возможностями для проведения онлайн-встреч. Сервис объединяет корпоративный чат, платформу для вебинаров и систему для создания онлайн-курсов.

Единое пространство помогает бизнесу работать эффективнее. В сервисе можно заводить данные сотрудников, выдавать им доступы и роли, управлять настройками.

Благодаря этому, даже если ссылка на встречу попадет не в те руки, человек не сможет подключиться к созвону. Войти в чат тоже не получится без корпоративной учетной записи.

Сервис интегрируется со справочником сотрудников, поэтому коллегу легко найти по имени и фамилии. Можно написать сообщение в чат, назначить встречу по календарю или позвонить в Контур.Толк: тогда даже ссылку отправлять не придется.

Толк можно объединить с внутренней инфраструктурой компании. Разработчики сделали так, чтобы IT-отделам не пришлось выделять много ресурсов на внедрение в рабочие процессы. Настроить интеграцию с календарем, единой системой входа (SSO) и IP-телефонией можно из панели администратора в течение дня. Благодаря открытому API сервис несложно интегрировать с корпоративным порталом или CRM-системой.

В планах — добавить интерактивные доски и развивать ИИ

Команда проекта работает над новыми инструментами для совместной работы и расширением артефактов встреч. В этом году пользователям станут доступны белые доски. Инструмент заменит иностранные аналоги и будет сразу интегрирован в Толк.

По словам разработчиков, пользователь сможет работать с белой доской как при подготовке к встрече, так и во время конференции вместе с коллегами. Все созданные доски будут также храниться в разделе с артефактами.

Вскоре набор артефактов пополнят еще и заметки. Во время встречи пользователи смогут делать записи прямо в интерфейсе сервиса, а по итогам возвращаться к ним для восстановления контекста обсуждения.

Следующий шаг, над которым работает команда проекта, — научить нейросеть составлять резюме встречи автоматически. По словам разработчиков, модель будет делать итог встречи и отправлять его всем участникам.

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Фото на обложке и в тексте: Контур.Толк

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