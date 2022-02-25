7% ведущих стартапов Великобритании было основано выходцами из России — исследование

Аналитическая компания ListAlpha выбрала самые успешные стартапы Великобритании и изучила их основателей. В выборку вошли 100 фаундеров британских компаний, которые за последние десять лет привлекли более 20 млн фунтов стерлингов от ведущих венчурных фондов. Результат был неожиданным — значительное их число имеет российские корни.

Предыдущий опыт

25% основателей работали в финансовом учреждении непосредственно перед тем, как открыть свою компанию

Большинство основателей стартапов, попавших в выборку, имеют отношение к сфере финансов, что, вероятно, отражает концентрацию талантов в Лондоне и Великобритании, а также процветающую финтех-экосистему, в которой появились такие компании, как True Layer, Starling Bank, Paysend и Monzo.

Среди фаундеров в равной мере присутствуют выходцы из розничного банкинга, инвестиционного банкинга, а также те, кто работал в более широких сферах страховых и финансовых услуг. Удивительно, что в выборке практически нет стартапов, основанных представителями венчурного капитала и частных инвесткомпаний.

Демография основателей британских стартапов: пол, предыдущий опыт, происхождение, возраст на момент запуска, образование.

Инфографика: ListAlpha

Что касается крупных технологических компаний, больше всего стартаперов ранее работали в Facebook и Google — на их долю приходится 6 основателей.

Опыт в качестве основателя другого стартапа также вносит значительный вклад в успех — 19% респондентов ранее работали в другом предприятии.

Возраст на момент запуска

Среднестатистическому британскому фаундеру было 32 года, когда он основал свою компанию

Кажется, что молодые люди имеют преимущество в сфере инноваций, однако похоже, что мудрость и опыт в отрасли тоже имеют значение. Среднему основателю в выборке было 32 года (медианный возраст — 30), что развеивает распространенный стереотип о выпускниках университетов, которые запускают стартапы.

Инфографика: ListAlpha

Хотя возраст 45% участников выборки находится в диапазоне от 20 до 29 лет, среднее значение выше из-за сильного перекоса и длинного хвоста справа от медианы. Как видно из приведенной диаграммы, значительное число основателей начали свой бизнес в возрасте 40 лет (и даже 50 лет) и впоследствии добились успеха.

Высшее образование

42% основателей британского происхождения учились в Оксфорде или Кембридже

Значительно число основателей выбранных стартапов не являются британцами, поэтому статистика учебных заведений довольно разнообразна. Если сузить выборку только до основателей британского происхождения, заметно, что почти половина (42%) из них обучалась в Оксфорде или Кембридже.

Учебные заведения, которые окончили основатели ведущих стартапов Великобритании: слева — вся выборка, справа — только фаундеры британского происхождения. Инфографика: ListAlpha

Данные выглядят впечатляюще, несмотря на то, что динамика и несправедливая концентрация в академическом истеблишменте Великобритании обсуждаются довольно часто.

Пол основателей

93% основателей — мужчины

Этот результат также превзошел ожидания. Только 7% среди фаундеров в выборке составляют женщины. Это огромное расхождение между гендерным балансом в сообществе основателей и, как следствие, в высших руководящих званиях этих компаний по мере их масштабирования и превращения в корпорации.

Национальность или страна происхождения

Россия и США заняли 2 и 3 место среди наиболее распространенных стран происхождения

Хотя 57% выборки составляют выходцы из Великобритании, неожиданным исключением в анализе стала Россия, которая едва не опередила Америку по второй по распространенности стране с 7% населения. Самый известный пример проекта с русскими корнями — Revolut, который был основан Николаем Сторонским и Владиславом Яценко, которые познакомились во время работы в Credit Suisse в Лондоне.

Инфографика: ListAlpha

За ними следует Германия с 5% основателей, а за ней — другие европейские страны.

Авторы анализа отмечают, что все больше предпринимателей проводят часть жизни в более чем двух странах, и для 15% выборки определить происхождение было затруднительно. В этом случае в качестве отправной точки использовался регион, где фаундер получал высшее или среднее образование.

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