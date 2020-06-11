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Истории

Жители каких стран могут свободнее всего передвигаться по миру: рейтинг 2020 года

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Компания Henley & Partners ежегодно составляет «Индекс паспортов» — это рейтинг, который показывает, сколько стран может посетить без визы житель того или иного государства. Вот как он выглядит в 2020 году.

Жители каких стран могут свободнее всего передвигаться по миру: рейтинг 2020 года

Первую строчку занимает Япония — паспорт этой страны сейчас обеспечивает безвизовый въезд в 191 страну. Азиатские государства прочно обосновались на вершине рейтинга: помимо Японии, это Сингапур (второе место и 190 стран) и Южная Корея (третье место и 187 направлений для безвизовых путешествий).

Лидером среди европейских стран стала Германия, которая в 2020 году поделила третью строчку мирового индекса с Южной Кореей.

Паспорта Канады, Великобритании и США опустились в рейтинге по сравнению с 2019 годом, но по-прежнему очень востребованы — они позволяют посещать без визы более 180 стран. Афганистан, Ирак и Сирия оказались внизу списка — эти паспорта обеспечивают безвизовый въезд менее чем в 30 государств.

Первая десятка рейтинга 2020 года представлена в этой таблице.

Место в 2020 Место в 2019 Страна Показатель в 2020 Показатель в 2019
1 1 Япония 191 189
2 1 Сингапур 190 189
3 2 Германия 189 187
3 2 Южная Корея 189 187
4 2 Финляндия 188 187
4 3 Италия 188 186
4 3 Люксембург 188 186
4 4 Испания 188 185
5 5 Австрия 187 184
5 3 Дания 187 186
6 4 Франция 186 185
6 6 Ирландия 186 183
6 5 Нидерланды 186 184
6 5 Португалия 186 184
6 4 Швеция 186 185
7 6 Бельгия 185 183
7 6 Норвегия 185 183
7 5 Швейцария 185 184
7 6 Великобритания 185 183
7 6 США 185 183
8 8 Чехия 184 181
8 6 Греция 184 183
8 7 Мальта 184 182
8 9 Новая Зеландия 184 180
9 9 Австралия 183 180
9 6 Канада 183 183
10 11 Венгрия 182 178

В 2018 году лидеры рейтинга — Япония и Сингапур — обеспечивали доступ в 180 стран.

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