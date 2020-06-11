Жители каких стран могут свободнее всего передвигаться по миру: рейтинг 2020 года
Компания Henley & Partners ежегодно составляет «Индекс паспортов» — это рейтинг, который показывает, сколько стран может посетить без визы житель того или иного государства. Вот как он выглядит в 2020 году.
Первую строчку занимает Япония — паспорт этой страны сейчас обеспечивает безвизовый въезд в 191 страну. Азиатские государства прочно обосновались на вершине рейтинга: помимо Японии, это Сингапур (второе место и 190 стран) и Южная Корея (третье место и 187 направлений для безвизовых путешествий).
Лидером среди европейских стран стала Германия, которая в 2020 году поделила третью строчку мирового индекса с Южной Кореей.
Паспорта Канады, Великобритании и США опустились в рейтинге по сравнению с 2019 годом, но по-прежнему очень востребованы — они позволяют посещать без визы более 180 стран. Афганистан, Ирак и Сирия оказались внизу списка — эти паспорта обеспечивают безвизовый въезд менее чем в 30 государств.
Первая десятка рейтинга 2020 года представлена в этой таблице.
|Место в 2020
|Место в 2019
|Страна
|Показатель в 2020
|Показатель в 2019
|1
|1
|Япония
|191
|189
|2
|1
|Сингапур
|190
|189
|3
|2
|Германия
|189
|187
|3
|2
|Южная Корея
|189
|187
|4
|2
|Финляндия
|188
|187
|4
|3
|Италия
|188
|186
|4
|3
|Люксембург
|188
|186
|4
|4
|Испания
|188
|185
|5
|5
|Австрия
|187
|184
|5
|3
|Дания
|187
|186
|6
|4
|Франция
|186
|185
|6
|6
|Ирландия
|186
|183
|6
|5
|Нидерланды
|186
|184
|6
|5
|Португалия
|186
|184
|6
|4
|Швеция
|186
|185
|7
|6
|Бельгия
|185
|183
|7
|6
|Норвегия
|185
|183
|7
|5
|Швейцария
|185
|184
|7
|6
|Великобритания
|185
|183
|7
|6
|США
|185
|183
|8
|8
|Чехия
|184
|181
|8
|6
|Греция
|184
|183
|8
|7
|Мальта
|184
|182
|8
|9
|Новая Зеландия
|184
|180
|9
|9
|Австралия
|183
|180
|9
|6
|Канада
|183
|183
|10
|11
|Венгрия
|182
|178
В 2018 году лидеры рейтинга — Япония и Сингапур — обеспечивали доступ в 180 стран.
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