Жители каких стран могут свободнее всего передвигаться по миру: рейтинг 2020 года

Компания Henley & Partners ежегодно составляет «Индекс паспортов» — это рейтинг, который показывает, сколько стран может посетить без визы житель того или иного государства. Вот как он выглядит в 2020 году.

Первую строчку занимает Япония — паспорт этой страны сейчас обеспечивает безвизовый въезд в 191 страну. Азиатские государства прочно обосновались на вершине рейтинга: помимо Японии, это Сингапур (второе место и 190 стран) и Южная Корея (третье место и 187 направлений для безвизовых путешествий).

Лидером среди европейских стран стала Германия, которая в 2020 году поделила третью строчку мирового индекса с Южной Кореей.

Паспорта Канады, Великобритании и США опустились в рейтинге по сравнению с 2019 годом, но по-прежнему очень востребованы — они позволяют посещать без визы более 180 стран. Афганистан, Ирак и Сирия оказались внизу списка — эти паспорта обеспечивают безвизовый въезд менее чем в 30 государств.

Первая десятка рейтинга 2020 года представлена в этой таблице.

Место в 2020 Место в 2019 Страна Показатель в 2020 Показатель в 2019 1 1 Япония 191 189 2 1 Сингапур 190 189 3 2 Германия 189 187 3 2 Южная Корея 189 187 4 2 Финляндия 188 187 4 3 Италия 188 186 4 3 Люксембург 188 186 4 4 Испания 188 185 5 5 Австрия 187 184 5 3 Дания 187 186 6 4 Франция 186 185 6 6 Ирландия 186 183 6 5 Нидерланды 186 184 6 5 Португалия 186 184 6 4 Швеция 186 185 7 6 Бельгия 185 183 7 6 Норвегия 185 183 7 5 Швейцария 185 184 7 6 Великобритания 185 183 7 6 США 185 183 8 8 Чехия 184 181 8 6 Греция 184 183 8 7 Мальта 184 182 8 9 Новая Зеландия 184 180 9 9 Австралия 183 180 9 6 Канада 183 183 10 11 Венгрия 182 178

В 2018 году лидеры рейтинга — Япония и Сингапур — обеспечивали доступ в 180 стран.

Источник.